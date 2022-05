Nach dem Sieg zum Auftakt und der Schmach in der Vorwoche haben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in der dritten neuen Folge von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ wieder gegen ihren Arbeitgeber gewonnen. Wie gewohnt setzten sie alles daran, um Live-Sendezeit zu ergattern – mit Erfolg. Somit durften sie am Mittwoch, 04.05.2022, frei über das Programm ihrer 15 Minuten zur Primetime entscheiden.

In der Vergangenheit haben sie die gewonnene Zeit für die unterschiedlichsten Dinge genutzt – Livestream aus ihrem Magen, Corona-Appell, oder Live-Konzert aus der Ukraine. Was haben sich die beiden dieses Mal ausgedacht? Wie Joko und Klaas ihre 15 Minuten heute live genutzt haben, lest ihr hier.

Joko und Klaas 15 Minuten live: Heute haben sie einfach nichts gemacht

Sie hatten in einem kurzen Instagram-Live bereits angekündigt: „Aus Joko und Klaas und ProSieben machen wir heute wieder zwei Parteien.“ Was das wohl genau bedeuten sollte?

Joko und Klaas standen zu Beginn ihrer 15 Minuten neben einem alten Radio. Sie erklärten, dass ProSieben eigentlich immer nur gewinne – denn ihre Sendezeit bekomme immer sehr gute Quoten. Deshalb wollten sie „maximalen Misserfolg“ für ihren Arbeitgeber. Sie nannten es „Projekt 0,0 Prozent“. Ihr Ziel: Die Zuschauer so sehr langweilen, bis auch der letzte abschaltet. „Machen Sie sich auf nichts gefasst“, verkündete Joko. „Bitte umschalten auf einen anderen Sender, es lohnt sich hier heute gar nicht“, bekräftigte Klaas.

Und tatsächlich passierte nichts. Die Moderatoren stellten sich hinten in eine Schlange aus Mitarbeitern, die alle nur zu warten schienen. Dazu kam aus dem alten Radio ein dezent nerviger Ton, der es einem schon nicht ganz einfach machte, dran zu bleiben. Unten im Bild lief eine Bauchbinde durch, die unter anderem dazu aufforderte: „Verpassen Sie nichts – und schalten Sie ab.“ Außerdem gaben sie darin Netflix- und TV-Tipps. Der Hashtag zur Sendung wurde übrigens kurzerhand von #JKlive zu #JKlame geändert.

Gut, ein bisschen was passierte dann doch. Joko bekam einen Lachflash und die Menschenschlange wurde von Minute zu Minute kürzer... Dann Cut und „TV Total“ ging los.

Joko und Klaas live auf Twitter – So reagierte das Netz

Wie fanden die Zuschauer die 15 Minuten Live-Sendezeit von Joko und Klaas? Die Twitter-Community teilt unter dem Hashtag #JKlive regelmäßig Tweets dazu.

Joko und Klaas 15 Minuten: Folgen und Themen im Überblick

Wenn Joko und Klaas gewinnen, kann man sich nur einer Sache sicher sein: Dass alles passieren kann. Sie haben ihre Live-Sendezeit bisher komplett unterschiedlich genutzt – von einem erschütternden Video-Beitrag zum Flüchtlingslager Moria über einen RTL-Livestream bis hin zu einer siebenstündigen Doku über Pflegekräfte. Zuletzt zeigten sie 15 Minuten, in denen die ukrainische Band Selo i Ludy ein Konzert live aus einem Bunker gespielt hat.

