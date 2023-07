„Die Bachelorette“ heißt: An die Gläser, fertig, los! Am Mittwoch, 19.07.2023, lief die zweite Folge der neuen Staffel auf RTL. Um es „Bachelorette“-Trinkspiel beginnen. Auf die Plätze, fertig, los. Oder wie es beiheißt:Am Mittwoch, 19.07.2023, lief die zweite Folge der neuen Staffel auf RTL. Um es Jennifer Saro und ihren Kandidaten gleichzutun, haben wir die Flasche(n) Wein (alternativ Bier, Sekt oder an der ein oder anderen Stelle vielleicht auch besser etwas Hochprozentiges) bereitgestellt, um uns gänzlich auf die ersten Dates einzulassen. Bei Tränen, übermäßigem Testosteron und unangenehmen Momenten wird angestoßen. Lasset dasbeginnen.

16 Männer im Rennen um das Herz der alleinerziehenden Mama aus Berlin. Gleich zu Beginn wird es kurz emotional, als Jennifer aka Jenny eine Nachricht ihres Sohnes (bzw. Prost! Danach will die „Bachelorette“ richtig mutig sein und sich in dieser Woche treiben lassen. Ok, let’s treib. Nach der ersten Nacht der Rosen sind jetzt nochim Rennen um das Herz der alleinerziehenden Mama aus Berlin. Gleich zu Beginn wird es kurz emotional, als Jennifer aka Jenny eine Nachricht ihres Sohnes (bzw. ihrer Freundin, die auf ihn aufpasst ) liest, denn Keksi ist stolz auf seine Mama. Wenn das mal keine Tränchen im Augenwinkel sind –Danach will die „Bachelorette“ richtig mutig sein und sich in dieser Woche treiben lassen. Ok, let’s treib.

Baro bekommt Schläge und David reimt

Prost! – nicht wegen der Shrimps, aber wegen des anschließenden Kandidaten-Einspielers im Boxkampf-Stil, der unangenehmer kaum sein könnte. poetisches Highlight, als er sein Gedicht über seine Mitstreiter vorträgt. „ Nachdem die Männer von drei Mönchen gesegnet werden (gut, bei Baro sieht das schon mehr nach Auspeitschen aus, aber – kleiner Spoiler – irgendwo hat er es auch ein bisschen verdient), dürfen sie ihre Villa erkunden. Die einen springen erstmal in den Pool, Oguzhan freut sich dagegen über den Inhalt des Kühlschranks („Neiiiin, Shrimps haben die auch!“).– nicht wegen der Shrimps, aber wegen des anschließenden Kandidaten-Einspielers im Boxkampf-Stil, der unangenehmer kaum sein könnte. David sorgt für ein, als er sein Gedicht über seine Mitstreiter vorträgt. „ Jesper spielt Jesus, macht Wasser zu Wein. Baro beschwert sich, nur interessiert das hier keinen.“

Julian, Kaan, ersten Gruppendate. Für sie geht es zum Nachtmarkt, wo so mancher „Leckerbissen“ auf sie wartet. Beim Gedanken an Maden, Heuschrecken und Co. fängt Fynn direkt mal an zu würgen, Kaan moniert die haarigen Körper. Hätte man aber auch wirklich schon mal rasieren können, die kleinen Dinger. Am nächsten Morgen wird sich gebührend auf das erste Date vorbereitet. Augenbrauen zupfen, Haare rasieren, Wassergymnastik. Das Übliche eben. Dann die Verkündung: Mike Gianluca , David, Fynn und Adrian dürfen zum. Für sie geht es zum Nachtmarkt, wo so mancher „Leckerbissen“ auf sie wartet. Beim Gedanken anund Co. fängt Fynn direkt mal an zu würgen, Kaan moniert die haarigen Körper. Hätte man aber auch wirklich schon mal rasieren können, die kleinen Dinger.

Beim ersten Gruppendate geht es für Jennifer und ihre auserwählten Kandidaten auf einen Nachtmarkt, wo thailändische Spezialitäten auf sie warten.

Die Einzelgespräche bringen hier und da wichtige Infos zutage. Adrian ist noch nicht verliebt und braucht keinen Sex (kein Spaß, Spaß), Fynn würde der chaotischen Rosendame nur zu gern hinterherräumen. Als Gianluca ihr von seinem verstorbenen Vater erzählt, wirkt Jennifer zwar recht desinteressiert (Empathie eher so 2/10), aber das scheint dem Münchner nichts auszumachen: „Ich vertrau’ ihr schon.“ Nach 2,5 Minuten Deeptalk natürlich auf jeden Fall verständlich. Trotzdem unangenehm – Prost! Als Julian (übrigens ausgesprochen als Tschuliän) später dann meint, es wäre jetzt eine schlaue Idee, Jennifer Erziehungstipps zu geben, schenken wir direkt nochmal nach.

„Das stinkt wie ein Protein-Fooorz, Digga“

Derweil dürfen sich die Männer in der Villa auch über außergewöhnliche Snacks freuen, unter anderem tausendjährige Eier. „Das stinkt wie ein Protein-Fooorz, Digga“, stellt Oguzhan fest. Bei den Chilis will Baro „Cojones“ zeigen und gerät dabei ordentlich ins Schwitzen.

Die Date-Rückkehrer erzählen von ihrem Abend. Julian schießt in puncto Selbsteinschätzung dezent am Ziel vorbei – denn dass Jennifer eben KEINEN Ersatz-Daddy für ihren Keksi sucht, hatte sie ja schon beim Auftakt klargemacht. Zuhören hilft. Ein weiterer Schluck auch – Prost! Adrian stellt später fest: „Die ist viel weiter als ich.“ Er als kleiner Partylöwe will doch noch die Welt sehen. Passt das mit ihrem Mama-Dasein zusammen?

„Ich wohne in einer WG“, spricht ihr Blick Bände. Schnell Thema wechseln: Jesaias Akzent. „Was isch los mit dir?“, legt der Schwabe dann los und versichert: „Nach zwei Wochen hasch keine Luscht mehr drauf.“ Na dann, Proscht! Jesaia darf sich unverhofft über das erste Einzeldate freuen und trifft die „Bachelorette“ zum Late-Night-Talk. Beim Durchgehen des üblichen Kennenlern-Katalogs erzählt der Stuttgarter von seinem Job und Studium. Was Jennifer viel mehr interessiert: „Wohnst du noch zu Hause?“ Seine Verneinung bringt nur kurze Erleichterung, denn als er dann sagt:, spricht ihr Blick Bände. Schnell Thema wechseln: Jesaias Akzent., legt der Schwabe dann los und versichert: „Nach zwei Wochen hasch keine Luscht mehr drauf.“ Na dann,

Frühsport und Baros Total-Ausraster

„Die Begeisterung Sport zu machen, hat sich in Grenzen gehalten.“ Dann springen aber doch alle auf der Stelle, während Jennifer als Motivatorin „mehr Power“ fordert und abschließend immerhin lobt. Als sie gerade bei den anderen Kandidaten auch nochmal das Thema WG anbringt, platzt Baro dezent unpassend immer wieder ins Gespräch und preist aus irgendwelchen Gründen auf einmal seine Mitstreiter an, in etwa so: „Hey, Gianluca ist der beste Fitnesstrainer ever, ah und Fremdscham in 3, 2, 1... Kommt bei den anderen eher so semi-gut an. Bei uns auch. Prost! Am nächsten Morgen überrascht Jennifer die Kandidaten in der Villa mit einer Runde Frühsport. Das kommt gar nicht mal sooo gut an, wie sie selbst feststellt:Dann springen aber doch alle auf der Stelle, während Jennifer als Motivatorin „mehr Power“ fordert und abschließend immerhin lobt. Als sie gerade bei den anderen Kandidaten auch nochmal das Thema WG anbringt,und preist aus irgendwelchen Gründen auf einmal seine Mitstreiter an, in etwa so: „Hey, Gianluca ist der beste Fitnesstrainer ever, ah und Alex ist der beste Koch schlechthin!“Kommt bei den anderen eher so semi-gut an. Bei uns auch.

Was folgt, ist der erste große Beef in der Männer-Villa aka Testosteron-Overload. Ein Schluck reicht für die kommende Situation bei weitem nicht aus. „Jungs, hört doch jetzt mal auf mit der Scheiße. Wer hat euch gefickt, Mann?!“, motzt Baro im Pool. Für eine sachliche Diskussion ist er aber dann doch nicht so ganz bereit. „Du bist ein Blaser, du Lutscher“, ruft er Kaan entgegen und „Halt die Schnauze, du Wichser“. Mike fasst ganz passend zusammen: „Das war schon unterstes Niveau.“

Nervös, nervöser, Alex – oder auch: das zweite Einzeldate

Während das Verhalten in der Villa sich auf dem Tiefpunkt befindet, geht es für Jennifer und Koch Alexander beim Einzeldate in die Höhe. Denn ihr romantisches Dinner müssen sie sich buchstäblich erst einmal bei einem Drahtseilakt verdienen. Für die Single-Lady die perfekte Mischung aus Action und Romantik. Für den Koch aus Mannheim ist das alles irgendwie zu viel. Er ist dauer-nervös, was man eventuell daran erkennt, dass er einfach darauf losblubbert und gar nicht mehr aufhört: „Ja, guck dir mal die Kulisse an. Es ist sehr, sehr schön. Es ist schön aufgestellt. Es ist etwas ganz Besonderes. Ich war noch nie mit einer Frau oder generell im Ausland. Im Ausland Urlaub machen oder auf einem Dach essen. Das hat man ja noch nie gemacht.“ Da braucht nicht nur Jennifer einen Moment, um das zu verstehen. Prost!

Alex ist beim Einzeldate mit Jennifer so nervös, dass er gar nicht mehr aufhört zu reden.

Neuzugang Kinan lässt die „romantische Bombe“ platzen

ein neuer Kandidat auf sie: „romantische Bombe“, die er dann direkt platzen lässt. Er spielt Gitarre, als Jennifer ankommt und mit einem super irritierten Blick direkt wieder kehrtmacht – bis ihr jemand hinter der Kamera erklärt, was es damit auf sich hat. „Ups.“ Als der gebürtige Syrer dann noch anfängt zu singen, ist sie schon etwas angetan. Doch noch eine gelungene Überraschung, puh. Auch Oguzhan überrascht sie und bringt ihr ein kleines Geschenk mit. Doch als gelungen kann man den Teddy aus weißen Rosen (oder was auch immer es sein soll) nicht so ganz bezeichnen… Prost! Die zweite Nacht der Rosen hält dann eine große Überraschung für die „Bachelorette“ bereit – denn es wartetauf sie: Kinan aus Berlin beschreibt sein Auftauchen selbst als, die er dann direkt platzen lässt. Er spielt Gitarre, als Jennifer ankommt und mit einem super irritierten Blick direkt wieder kehrtmacht – bis ihr jemand hinter der Kamera erklärt, was es damit auf sich hat.Als der gebürtige Syrer dann noch anfängt zu singen, ist sie schon etwas angetan. Doch noch eine gelungene Überraschung, puh. Auch Oguzhan überrascht sie und bringt ihr ein kleines Geschenk mit. Doch als gelungen kann man den Teddy aus weißen Rosen (oder was auch immer es sein soll) nicht so ganz bezeichnen…

Der neue Kandidat Kinan überrascht Jennifer bei der zweiten Nacht der Rosen mit einem Ständchen.

Es folgt das typische Prozedere der Nacht der Rosen. Die Männer buhlen um Jennifers Aufmerksamkeit, stehen Schlange für Gespräche und es wird natürlich reichlich getrunken. Baro sucht mal wieder das Gespräch, aber mit einem Blick, der auch eher töten kann als alles andere. #flirtenkanner (nicht) – Prost!

Prost und Ciao. Am Ende muss sich die „Bachelorette“ wieder entscheiden, welche Männer sie weiter kennenlernen dürfen und wen sie nach Hause schickt. Die letzte Rose dieser Folge bekommt tatsächlich Baro, was nicht nur ihn selbst überrascht. Somit sind Julian und Mike raus , was vor allem für Mike völlig unerwartet kommt. Die Begründung: Sie haben was mit Kindern zu tun und Jennifer sucht nun mal einen Partner für sich. Ok.

Kleiner Disclaimer zum Schluss – wir übernehmen keine Haftung für gesundheitliche Probleme, die womöglich in Verbindung mit einem Trinkspiel im Rahmen der Show stehen ;)