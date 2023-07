So etwas hat in der Historie der RTL-Sendung „Die Bachelorette“ noch nie gegeben! Zum ersten Mal verteilt eine alleinerziehende Mutter die Rosen. In der ersten Folge (heute, 20:15 Uhr, RTL) verrät Jennifer Saro, dass ihr Baby mit nach Thailand kommt.

Darum nimmt die „Bachelorette“ ihr Baby mit nach Thailand

Das ist mal eine echte Doppelbelastung: Jennifer Saro muss vor der Kamera die „Bachelorette“ spielen und sich in den Drehpausen um ihr Baby kümmern. „Ich würde meinen Sohn niemals zu Hause lassen. Ich finde, das ist für ein kleines Baby noch zu früh“, erklärt Jennifer ihre Entscheidung.

Dieser Person vertraut Jennifer Saro ihr Kind an

Wer passt eigentlich das Baby der 27-Jährigen auf, während sie sich bei den Dates mit den Kandidaten befindet? Jennifer hat ein Ass im Ärmel – und zwar ihre beste Freundin Melli. „Du bist einer der herzlichsten Menschen, die ich kenne. Ich weiß, dass du dich mit deiner ganzen Liebe um ihn kümmern wirst“, schwärmt die Berlinerin von ihrer Begleitung, die das Abenteuer „Bachelorette“ erst durch ihren Einsatz möglich macht. „Jennifer ist eine fürsorgliche Mutter. Deswegen ist es ihr wichtig, jemanden zu wählen, der weiß, was er wirklich will“, so Melli.