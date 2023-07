Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Schulden in der Europäischen Union zu betrachten. Dies kann beispielsweise die Staatsverschuldung, aber auch die Verschuldung der privaten Haushalte sein. In diesem Artikel wird sich auf die Staatsverschuldung der Mitgliedsländer der Europäischen Union konzentriert. Diese kann man auf unterschiedliche Weisen erfassen. Zum einen wird hierbei der Schuldenstand der Mitgliedsländer absoluter Höhe der Landeswährung gemessen. Zum anderen werden die Staatsschulden als Schuldenquote auch relativ zum Bruttoinlandsprodukt angegeben. Dabei kommt es zu deutlich unterschiedlichen Rankings. Wer hat die höchsten Schulden? Wir liefern die Antwort im „Großen Europa-Vergleich“:

Der Schuldenstand der EU-Länder in absoluter Höhe

Laut den Daten von Eurostat ergibt sich für die absoluten Schulden im vierten Quartal 2022 (in Milliarde Euro gemessen) folgendes Ranking. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass die Länder über unterschiedlich große Volkswirtschaften verfügen. Malta weist als kleines Land verständlicherweise eine deutlich geringere Staatsverschuldung auf als zum Beispiel Deutschland. Deshalb wird im Anschluss die absolute Höhe der Staatsverschuldung in Relation zum BIP gesetzt.

Frankreich (2.950.05)

Italien (2.756,97)

Deutschland (2.563,08)

Spanien (1502,54)

Belgien (577,64)

Niederlande (480,07)

Griechenland (356,26)

Österreich (350,77)

Polen (323,07)

Portugal (272,59)

Irland (224,76)

Finnland (194,76)

Schweden (175,77)

Rumänien (134,68)

Tschechien (124,28)

Ungarn (121,83)

Dänemark (113,18)

Slowakei (63,38)

Kroatien (46,07)

Slowenien (41,24)

Litauen (25,67)

Zypern (23,37)

Bulgarien (19,35)

Luxemburg (19,22)

Lettland (15,95)

Malta (9)

Estland (6,66)

Insgesamt kommen die 27 Mitgliedsstaaten damit auf eine absolute Staatsverschuldung von 13.272,71 Milliarden Euro.

Die höchsten Schulden in der EU - Die Schuldenquote der EU-Länder im Ranking

Die durchschnittliche Staatsverschuldung in den 27 EU-Mitgliedsländern liegt im vierten Quartal 2022 bei 91.5 Prozent des BIP. Mit 171,3 Prozent des BIP weist in der Europäischen Union dabei Griechenland die höchste Schuldenquote auf. In Estland fällt diese mit gerade einmal 18,4 Prozent am geringsten aus. Der Vorteil dieser Betrachtungsweise der Staatsschulden liegt darin, dass der Schuldenstand in Relation zur Größe der Volkswirtschaft gesetzt wird. Insgesamt ergibt sich mit den Daten von Eurostat dafür folgendes Ranking:

Griechenland (171,3)

Italien (144,4)

Portugal (113,9)

Spanien (113,2)

Frankreich (111,6)

Belgien (105,1)

Deutschland (66,3)

Slowenien (69,9)

Irland (44,7)

Slowakei (57,8)

Niederlande (51,0)

Polen (49,1)

Malta (53,4)

Ungarn (73,3)

Schweden (33,0)

Tschechien (44,1)

Kroatien (68,4)

Rumänien (47,3)

Zypern (86,5)

Österreich (78,4)

Lettland (40,8)

Litauen (38,4)

Dänemark (30,1)

Bulgarien (22,9)

Luxemburg (24,6)

Estland (18,4)

Der große Europa-Vergleich

