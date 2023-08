Derhängt unmittelbar mit Erwerbstätigkeit beziehungsweise Erwerbslosigkeit zusammen. Je höher der Bildungsstand, desto geringer das Risiko, von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein. Dies gilt laut Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung auch in: EU-weit waren im Jahr 2017 lediglich 4,5 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung mit hohem Bildungsstand arbeitslos. Bei der erwerbsfähigen Bevölkerung mit niedrigem Bildungsstand waren es hingegen 14,8 Prozent. Aufgrund dieses Zusammenhangs ist die Frage besonders interessant, wo in Europa die meistenabsolviert werden. In welchem europäischen Land leben die meistenund? Ein Überblick.

Der Anteil der 25- bis 34-Jährigen, die einen tertiären Bildungsgang erfolgreich abgeschlossen haben, also beispielsweise eine Universität oder Fachhochschule besucht haben, variiert in Europa von Land zu Land. Das europäische Land, in dem die meisten 25- bis 34-Jährigen einen tertiären Bildungsgang erfolgreich abgeschlossen haben, ist laut den aktuellsten Eurostat-Daten Irland. 62,3 Prozent aller 25- bis 34-Jährigen Iren haben erfolgreich ein Studium absolviert. Auch in Luxemburg und Zypern leben mit 61,0 Prozent beziehungsweise 59,2 Prozent der 25- bis 34-Jährigen mit erfolgreich absolviertem Hochschulabschluss besonders viele Akademikerinnen und Akademiker. Das sind die aktuellsten Daten aus dem Jahr 2022 im Überblick: