Durchschnittstemperaturen in Europa erreichen neue Höchstwerte. Immer häufiger kommt es zu Wetterextremen wie Hitzewellen, Starkregen und Überschwemmung. Einem Bericht des wärmsten und wo am kältesten? Ein Überblick. Dieinerreichen neue Höchstwerte. Immer häufiger kommt es zu Wetterextremen wie Hitzewellen, Starkregen und Überschwemmung. Einem Bericht des europäischen Klimabeobachtungsdienstes in Bonn zufolge, sind die Durchschnittstemperaturen in Europa inzwischen um etwa 2,2 Grad gestiegen, im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Dem Bericht zufolge steigen die Temperaturen in Europa doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt – und schneller als auf jedem anderen Kontinent. Doch wie hoch sind die Durchschnittstemperaturen in den einzelnen europäischen Ländern? Wo in Europa ist es amund wo am? Ein Überblick.

Durchschnittstemperaturen in Europa im Überblick

Zwischen den einzelnen europäischen Ländern bestehen teilweise große Unterschiede bezüglich der Durchschnittstemperatur. Das sind laut tradingeconomics.de die Durchschnittstemperaturen der Länder Europas im Überblick (Angaben in Grad Celcius):

Malta : 20.28

: 20.28 Zypern : 19.84

: 19.84 Portugal : 16.09

: 16.09 Griechenland : 14.89

: 14.89 Spanien : 14.25

: 14.25 Monaco : 13.62

: 13.62 Italien : 13.5

: 13.5 San Marino : 12.95

: 12.95 Albanien : 12.92

: 12.92 Türkei : 12.63

: 12.63 Bulgarien : 11.98

: 11.98 Kroatien : 11.95

: 11.95 Serbien : 11.67

: 11.67 Frankreich : 11.57

: 11.57 Ungarn : 11.57

: 11.57 Mazedonien : 11.42

: 11.42 Moldawien : 10.94

: 10.94 Bosnien und Herzegowina : 10.66

: 10.66 Belgien : 10.47

: 10.47 Niederlande : 10.39

: 10.39 Rumänien : 10.35

: 10.35 Montenegro : 10.2

: 10.2 Irland : 9.95

: 9.95 Slowenien : 9.9

: 9.9 Isle of Man : 9.89

: 9.89 Luxemburg : 9.81

: 9.81 Deutschland : 9.49

: 9.49 Ukraine : 9.38

: 9.38 Großbritannien : 9.38

: 9.38 Dänemark : 8.92

: 8.92 Slowenien : 8.78

: 8.78 Polen : 8.75

: 8.75 Tschechien : 8.5

: 8.5 Andorra : 8.43

: 8.43 Liechtenstein : 7.42

: 7.42 Austria : 7.35

: 7.35 Belarus : 7.33

: 7.33 Litauen : 7.28

: 7.28 Lettland : 6.81

: 6.81 Faröer Inseln : 6.5

: 6.5 Schweiz : 6.42

: 6.42 Estland : 6.28

: 6.28 Schweden : 3.02

: 3.02 Island : 2.4

: 2.4 Finnland : 2.3

: 2.3 Norwegen : 2.06

: 2.06 Russland: -3.64

Wo in Europa ist es im Sommer am wärmsten?

Da die Jahresdurchschnittstemperaturen den Durchschnitt der Temperaturwerte aller Monate eines Jahres angeben, bleibt die Frage, wo es in Europa im Sommer am wärmsten ist. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass im europäischen Vergleich die Länder im Mittelmeerraum in den letzten Jahren besonders hohe Temperaturen verzeichneten. So wurde 2021 mit 48,8 Grad Celcius auf Sizilien die höchste Temperatur gemessen, die jemals in Europa gemessen wurde. Auch in Griechenland, Spanien, Portugal, Türkei und Italien sowie auf Malta und Zypern herrschen im Sommer vergleichsweise hohe Durchschnittstemperaturen zwischen 30 und 40 Grad Celcius.

Wo ist es in Europa im Winter am wärmsten?

Wer dem kalten Winterwetter in Deutschland entfliehen will, fragt sich womöglich auch, wo es in Europa im Winter am wärmsten ist. Temperaturen von 20 Grad Celcius gibt es den Winter über auf den Kanaren. Auch an der Algarve in Portugal können im Winter noch circa 15 Grad erreicht werden. Ähnlich warm bleibt es im Winter im Süden Spaniens.

