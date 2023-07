Die Europäerinnen und Europäer trinken überdurchschnittlich viel Alkohol. Von den zehn Ländern, in denen weltweit am meisten getrunken wird (unter Berücksichtigung des Touristenkonsums), befinden sich laut dem Europäischen Gesundheitsbericht 2021 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) neun Länder in der Europäischen Union. Aber wo in Europa trinken die Menschen am meisten? Wir liefern die Antwort im „Großen Europa-Vergleich“:

In welchem Land in Europa wird am meisten Alkohol getrunken?

Der Europäische Gesundheitsbericht der WHO konzentriert sich auf die Europäischen Region der WHO, die ein geografisches Gebiet von 53 Ländern einschließlich Russland und ehemalige Sowjetstaaten wie die Republik Moldau umfasst. Laut diesem Bericht sind das die zehn Länder mit dem höchsten Alkoholkonsum pro Kopf (Reiner Alkohol pro Jahr in Litern):

Tschechien (14,3)

Lettland (13,2)

Republik Moldau (12,9)

Deutschland (12,8)

Litauen (12,8)

Irland (12,7)

Spanien (12,7)

Bulgarien (12,5)

Luxemburg (12,4)

Rumänien (12,3)

Wo in Europa wird am wenigsten Alkohol getrunken?

Die zehn Länder mit dem geringsten Alkoholkonsum in der Europäischen Region der WHO sind:

Tadschikistan (0,9 Liter)

Aserbaidschan (1,0)

Türkei (1,8)

Usbekistan (2,6)

Turkmenistan (3,1)

Israel (4,4)

Armenien (4,7)

Kasachstan (5,0)

Albanien (6,8)

Nordmakedonien (6,4).

Die meisten Länder in dieser Liste, mit Ausnahme von Nordmazedonien, Armenien und Israel, haben eine mehrheitlich muslimische Bevölkerung, für die der Konsum von Alkohol verboten ist und verurteilt wird.

Wie oft trinken die Menschen in Europa?

Der Anteil an Menschen, die täglich Alkohol trinken, ist dem Bericht der WHO zufolge in Portugal am höchsten. Dort konsumiert ein Fünftel (20,7 Prozent) der Bevölkerung täglich Alkohol. Darauf folgen Spanien (13 Prozent) und Italien (12,1 Prozent). Die wenigsten Menschen, die täglich Alkohol konsumieren leben in Lettland und Litauen. Dort liegt der Anteil an täglichen Konsumenten bei etwa einem Prozent. Kroatien hat den höchsten Anteil der Bevölkerung (38,3 Prozent), der angibt, noch nie oder in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol konsumiert zu haben.

Männer trinken mehr als Frauen

Bei all den Unterschieden zwischen den europäischen Ländern lässt sich ein Trend feststellen, der sich durchsetzt: Männer trinken im Schnitt mehr Alkohol als Frauen. 13,0 Prozent der Männer trinken täglich Alkohol, während es bei den Frauen nur 4,1 Prozent sind. Wöchentlicher Konsum findet bei 36,4 Prozent der Männer statt, bei den Frauen sind es nur 21,7 Prozent, die wöchentlich trinken.

Der große Europa-Vergleich

