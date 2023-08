Arbeitslosigkeit ist ein Thema, das die Regierungen vieler Länder beschäftigt. Politiker und Politikerinnen in ganz Europa versuchen Ursachen für Erwerbslosigkeit zu ermitteln und diesen entgegenzuwirken. Die Ausgangssituationen und Entwicklungsbedingungen sind allerdings von Land zu Land verschieden. Wo in Europa leben die meisten arbeitslosen Menschen? Und wo ist die Arbeitslosenquote am geringsten? Die Antworten gibt es im großen „Europa-Vergleich“.

Wo in Europa leben die meisten arbeitslosen Menschen?

Die Arbeitslosenquote in Europa wird in der Eurostat-Datenbank monatlich erfasst. Laut den aktuellsten Daten ist Spanien mit 11,7 Prozent das Land mit der höchsten Erwerbslosenquote in Europa. Es folgen Griechenland mit 11,1 Prozent und Schweden mit 7,9 Prozent. Das sind die Ergebnisse für das Jahr 2021 im Überblick, die Prozentangaben beziehen sich auf den jeweiligen Anteil an Erwerbspersonen:

Spanien : 13,3 Prozent (Frauen), 10,2 Prozent (Männer)

: 13,3 Prozent (Frauen), 10,2 Prozent (Männer) Griechenland : 14,0 Prozent (Frauen), 8,7 Prozent (Männer)

: 14,0 Prozent (Frauen), 8,7 Prozent (Männer) Italien : 8,5 Prozent (Frauen), 6,5 Prozent (Männer)

: 8,5 Prozent (Frauen), 6,5 Prozent (Männer) Schweden : 7,9 Prozent (Frauen), 7,9 Prozent (Männer)

: 7,9 Prozent (Frauen), 7,9 Prozent (Männer) Litauen : 7,7 Prozent (Frauen), 7,3 Prozent (Männer)

: 7,7 Prozent (Frauen), 7,3 Prozent (Männer) Frankreich : 6,8 Prozent (Frauen), 7,3 Prozent (Männer)

: 6,8 Prozent (Frauen), 7,3 Prozent (Männer) Finnland : 5,8 Prozent (Frauen), 8,3 Prozent (Männer)

: 5,8 Prozent (Frauen), 8,3 Prozent (Männer) Estland : 7,2 Prozent (Frauen), 6,1 Prozent (Männer)

: 7,2 Prozent (Frauen), 6,1 Prozent (Männer) Kroatien : 7,5 Prozent (Frauen), 6,2 Prozent (Männer)

: 7,5 Prozent (Frauen), 6,2 Prozent (Männer) Portugal : 6,6 Prozent (Frauen), 6,1 Prozent (Männer)

: 6,6 Prozent (Frauen), 6,1 Prozent (Männer) Slowakei : 5,8 Prozent (Frauen), 6,2 Prozent (Männer)

: 5,8 Prozent (Frauen), 6,2 Prozent (Männer) Lettland : 5,4 Prozent (Frauen), 6,0 Prozent (Männer)

: 5,4 Prozent (Frauen), 6,0 Prozent (Männer) Belgien : 4,8 Prozent (Frauen), 6,4 Prozent (Männer)

: 4,8 Prozent (Frauen), 6,4 Prozent (Männer) Rumänien : 5,0 Prozent (Frauen), 5,8 Prozent (Männer)

: 5,0 Prozent (Frauen), 5,8 Prozent (Männer) Luxemburg : 5,3 Prozent (Frauen), 4,9 Prozent (Männer)

: 5,3 Prozent (Frauen), 4,9 Prozent (Männer) Dänemark : 5,4 Prozent (Frauen), 4,4 Prozent (Männer)

: 5,4 Prozent (Frauen), 4,4 Prozent (Männer) Zypern : 5,6 Prozent (Frauen), 4,1 Prozent (Männer)

: 5,6 Prozent (Frauen), 4,1 Prozent (Männer) Österreich : 5,1 Prozent (Frauen), 5,1 Prozent (Männer)

: 5,1 Prozent (Frauen), 5,1 Prozent (Männer) Irland : 3,9 Prozent (Frauen), 4,5 Prozent (Männer)

: 3,9 Prozent (Frauen), 4,5 Prozent (Männer) Ungarn : 3,8 Prozent (Frauen), 4,0 Prozent (Männer)

: 3,8 Prozent (Frauen), 4,0 Prozent (Männer) Bulgarien : 3,8 Prozent (Frauen), 4,2 Prozent (Männer)

: 3,8 Prozent (Frauen), 4,2 Prozent (Männer) Slowenien : 3,6 Prozent (Frauen), 4,2 Prozent (Männer)

: 3,6 Prozent (Frauen), 4,2 Prozent (Männer) Niederlande : 3,7 Prozent (Frauen), 3,3 Prozent (Männer)

: 3,7 Prozent (Frauen), 3,3 Prozent (Männer) Island : 2,3 Prozent (Frauen), 4,0 Prozent (Männer)

: 2,3 Prozent (Frauen), 4,0 Prozent (Männer) Norwegen : 3,3 Prozent (Frauen), 3,4 Prozent (Männer)

: 3,3 Prozent (Frauen), 3,4 Prozent (Männer) Deutschland : 2,7 Prozent (Frauen), 3,3 Prozent (Männer)

: 2,7 Prozent (Frauen), 3,3 Prozent (Männer) Polen: 2,7 Prozent (Frauen), 2,8 Prozent (Männer)

In welchem europäischen Land leben die wenigsten Arbeitslosen?

Die wenigsten Europäer ohne Arbeit leben laut den Eurostat-Daten in Malta. Die aktuellste Statistik gibt für Malta eine Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent an. Besonders gering ist die Erwerbslosenquote auch in Polen und Tschechien mit jeweils 2,7 Prozent.

Wie viele Arbeitslose leben in Deutschland?

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Deutschland relativ gering. Mit einer Erwerbslosenquote von 3,0 Prozent belegt Deutschland nach Malta, Polen und Tschechien im aktuellsten Ranking den vierten Platz.

Der große Europa-Vergleich

