mehr als die Hälfte der Erwachsenen in der EU übergewichtig, 53 % genau gesagt. In Deutschland brachten 2019 rund 54 % aller Erwachsenen zu viele Kilos auf die Waage. Deutschland liegt damit über dem EU-Durchschnitt von 53 %. Am stärksten betroffen in Europa waren Kroatien und Malta, wo bereits 65 % der Erwachsenen übergewichtig waren. Die geringsten Quoten hingegen verzeichneten Italien (46 %) und Frankreich (48 %).

Deutlich mehr Männer übergewichtig als Frauen

In der EU wiesen Männer im Durchschnitt einen deutlich höheren Anteil an Übergewichtigen auf (60 %), verglichen mit Frauen (46 %). In Deutschland lagen die Anteile jeweils einen Prozentpunkt höher (Männer: 61 %, Frauen: 47 %).

Immer mehr jungen Menschen zu dick

Bereits in jungen Erwachsenenalter ist Übergewicht weit verbreitet. Unter den 18- bis 24-Jährigen waren im Jahr 2019 bereits 25 % EU-weit übergewichtig. Im Vergleich zur vorherigen Erhebung von 2014 stieg dieser Anteil um drei Prozentpunkte deutlich an (2014: 22 %). Mit zunehmendem Alter stieg der Anteil der Übergewichtigen kontinuierlich an, wobei der höchste Wert von 66 % in der Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen erreicht wurde.

Übergewicht, insbesondere starkes Übergewicht, wird als Risikofaktor für bestimmte Krankheiten wie Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Gelenk- und Rückenbeschwerden betrachtet. Laut dem Robert-Koch-Institut erhöht Übergewicht auch das Risiko eines schweren COVID-19-Krankheitsverlaufs.

Gemäß den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gelten Erwachsene mit einem Body Mass Index (BMI) von ≥ 25 als übergewichtig. Der BMI wird berechnet, indem das Körpergewicht durch die Körpergröße zum Quadrat (kg/m2) geteilt wird.

Gesundheitsbefragung: Fast jeder Fünfte in der EU ist fettleibig

Laut einer europäischen Gesundheitsbefragung von 2014 , die von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union veröffentlicht wurde, ist jeder fünfte EU-Bürger adipös.

Adipositas (Fettleibigkeit) ist ein ernstzunehmendes Gesundheitsproblem, welches bei Erwachsenen mithilfe des Body-Mass-Index (BMI) statistisch erfasst werden kann: Adipositas ist definiert als BMI von 30 oder mehr.

Die Schwergewichte in der EU: Anteil fettleibiger Menschen im Vergleich

Im Jahr 2014 wiesen Rumänien (9,4 %) und Italien (10,7 %) die niedrigsten Anteile an adipösen Personen ab 18 Jahren unter den EU-Mitgliedstaaten mit verfügbaren Daten auf. Ihnen folgten die Niederlande (13,3 %), Belgien und Schweden (je 14,0 %). Hingegen war in Malta (26,0 %) mehr als jeder vierte Erwachsene von Adipositas betroffen. In Lettland (21,3 %), Ungarn (21,2 %), Estland (20,4 %) und dem Vereinigten Königreich (20,1 %) betraf etwa jeder Fünfte diese Erkrankung.

Das sind die Top 10 EU-Länder mit dem größten Anteil adipöser Menschen ab 18 Jahren:

1: Malta: 26 %

26 % 2: Lettland : 21,3 %

: 21,3 % 3: Ungarn: 21,2 %

21,2 % 4: Estland: 20,4 %

20,4 % 5. Vereinigtes Königreich: 20,1 %

20,1 % 6. Tschechische Republik: 19,3 %

19,3 % 7. Slowenien: 19,2 %

19,2 % 8. Kroatien: 18,7 %

18,7 % 9. Finnland: 18,3 %

18,3 % 10. Litauen: 17,3 %

...

13. Deutschland: 16,9 %

...

17. EU-Durchschnitt: 15,9 %

Der große Europa-Vergleich

