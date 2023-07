Gesund bleiben und möglichst alt werden - diesen Wunsch hegt wahrscheinlich jeder Mensch. Doch die Lebenserwartungen sind verschieden. Sie hängen nicht nur vom eigenen Lebensstil ab, sondern beispielsweise auch von der Qualität der Gesundheitsversorgung. Wo liegt die Lebenserwartung in Europa am höchsten? Wir liefern die Antwort im „Großen Europa-Vergleich“:

Welches Land hat die höchste Lebenserwartung in Europa?

Die Zahlen zur Lebenserwartung in der Europäischen Union hat Eurostat, das Statistische Amt der Europäischen Union, parat. Bei den Werten wird eine unterschiedliche Lebenserwartung für Frauen und Männer ausgewiesen. Spitzenreiter bei der Lebenserwartung ist übrigens Spanien. Und hier sind die Ergebnisse für das Jahr 2021:

Belgien : 84,3 Jahre (Frauen), 79,6 Jahre (Männer)

: 84,3 Jahre (Frauen), 79,6 Jahre (Männer) Bulgarien : 75,1 Jahre (Frauen), 68,0 Jahre (Männer)

: 75,1 Jahre (Frauen), 68,0 Jahre (Männer) Dänemark : 83,3 Jahre (Frauen), 79,6 Jahre (Männer)

: 83,3 Jahre (Frauen), 79,6 Jahre (Männer) Deutschland : 83,3 Jahre (Frauen), 78,4 Jahre (Männer)

: 83,3 Jahre (Frauen), 78,4 Jahre (Männer) Estland : 81,4 Jahre (Frauen), 72,7 Jahre (Männer)

: 81,4 Jahre (Frauen), 72,7 Jahre (Männer) Finnland : 84,6 Jahre (Frauen), 29,3 Jahre (Männer)

: 84,6 Jahre (Frauen), 29,3 Jahre (Männer) Frankreich : 85,5 Jahre (Frauen), 79,3 Jahre (Männer)

: 85,5 Jahre (Frauen), 79,3 Jahre (Männer) Griechenland : 82,9 Jahre (Frauen), 77,4 Jahre (Männer)

: 82,9 Jahre (Frauen), 77,4 Jahre (Männer) Irland : 84,3 Jahre (Frauen), 80,5 Jahre (Männer)

: 84,3 Jahre (Frauen), 80,5 Jahre (Männer) Italien : 84,9 Jahre (Frauen), 80,5 Jahre (Männer)

: 84,9 Jahre (Frauen), 80,5 Jahre (Männer) Kroatien : 79,8 Jahre (Frauen), 73,6 Jahre (Männer)

: 79,8 Jahre (Frauen), 73,6 Jahre (Männer) Lettland : 78,0 Jahre (Frauen), 68,2 Jahre (Männer)

: 78,0 Jahre (Frauen), 68,2 Jahre (Männer) Litauen : 78,8 Jahre (Frauen), 69,5 Jahre (Männer)

: 78,8 Jahre (Frauen), 69,5 Jahre (Männer) Luxemburg : 84,8 Jahre (Frauen), 80,5 Jahre (Männer)

: 84,8 Jahre (Frauen), 80,5 Jahre (Männer) Malta : 84,3 Jahre (Frauen), 80,8 Jahre (Männer)

: 84,3 Jahre (Frauen), 80,8 Jahre (Männer) Niederlande : 83,0 Jahre (Frauen), 79,7 Jahre (Männer)

: 83,0 Jahre (Frauen), 79,7 Jahre (Männer) Österreich : 83,7 Jahre (Frauen), 78,8 Jahre (Männer)

: 83,7 Jahre (Frauen), 78,8 Jahre (Männer) Polen : 79,6 Jahre (Frauen), 71,6 Jahre (Männer)

: 79,6 Jahre (Frauen), 71,6 Jahre (Männer) Portugal : 84,4 Jahre (Frauen), 78,5 Jahre (Männer)

: 84,4 Jahre (Frauen), 78,5 Jahre (Männer) Rumänien : 76,6 Jahre (Frauen), 69,2 Jahre (Männer)

: 76,6 Jahre (Frauen), 69,2 Jahre (Männer) Schweden : 84,9 Jahre (Frauen), 81,3 Jahre (Männer)

: 84,9 Jahre (Frauen), 81,3 Jahre (Männer) Slowakei : 78,2 Jahre (Frauen), 71,2 Jahre (Männer)

: 78,2 Jahre (Frauen), 71,2 Jahre (Männer) Slowenien : 83,8 Jahre (Frauen), 77,7 Jahre (Männer)

: 83,8 Jahre (Frauen), 77,7 Jahre (Männer) Spanien : 86,2 Jahre (Frauen), 80,4 Jahre (Männer)

: 86,2 Jahre (Frauen), 80,4 Jahre (Männer) Tschechien : 80,5 Jahre (Frauen), 74,1 Jahre (Männer)

: 80,5 Jahre (Frauen), 74,1 Jahre (Männer) Ungarn : 77,8 Jahre (Frauen), 70,7 Jahre (Männer)

: 77,8 Jahre (Frauen), 70,7 Jahre (Männer) Zypern: 83,4 Jahre (Frauen), 79,2 Jahre (Männer)

Wie hat sich die Lebenserwartung in Deutschland entwickelt?

Die Lebenserwartung in Deutschland ist laut Statistischem Bundesamt in den vergangenen 150 Jahren beträchtlich gestiegen. Hierbei spielte demnach die Verringerung der Säuglings- und Kindersterblichkeit lange eine entscheidende Rolle. Mittlerweile sei jedoch auch die fernere Lebenserwartung in höheren Altersjahren deutlich gestiegen. Der langfristige Trend der steigenden Lebenserwartung in Deutschland kann rückblickend seit der Veröffentlichung der ersten allgemeinen Sterbetafel von 1871/1881 für das damalige Reichsgebiet beobachtet werden. Damals betrug die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt für Männer 35,6 Jahre und für Frauen 38,5 Jahre.

Der große Europa-Vergleich

