Die Südländer sind leidenschaftlicher, die nordischen Länder im Vergleich prüder. So lautet das gängige Klischee. Doch welche Nation hat in Europa am meisten Sex? Zu dieser Frage finden sich viele Online-Artikel, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Je nach Jahr der Erhebung und Auswahl der Länder variiert das Ranking mitunter deutlich. Aktuelle Zahlen aus dem Jahr 2023 sind nicht verfügbar. Die prominentesten Werte stammen aus einer weltweiten Durex Umfrage aus 2007 in ausgewählten Ländern. Auch die Aussagekraft von derartigen Online Umfragen kann natürlich infrage gestellt werden. Die Aussage darüber, wer nun in Europa am meisten Sex hat, dient demnach eher der Unterhaltung als für wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir werfen einen Blick auf die Ergebnisse des Rankings.