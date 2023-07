Für die Schüler in Deutschland beginnen jetzt nach und nach die Sommerferien. Auch an den Schulen in den europäischen Nachbarstaaten haben vielerorts die Ferien schon begonnen. Blickt man auf die Statistik, gibt es da für deutsche Schüler eine schlechte Nachricht. Denn anderswo haben die Schüler oft mehr Ferien pro Jahr als zwischen München und Hamburg.

So viel Ferien haben Schüler in Europa

Die Länge der Ferien in Europa ist höchst unterschiedlich. Auch innerhalb der einzelnen Länder gibt es Unterschiede, beispielsweise innerhalb der Regionen oder der Klassenstufen. Laut einer Untersuchung der Europäischen Kommission haben die Schüler im Schuljahr 2022/23 so viele Ferientage:

Belgien: ca. 110 Tage pro Jahr

Bulgarien: ca. 100 Tage

Tschechien: ca. 100 Tage

Dänemark: ca. 90 Tage

Deutschland: ca. 75 Tage

Estland: ca. 120 Tage

Irland: ca. 105 Tage

Griechenland: ca. 120 Tage

Spanien: ca. 105 (keine offiziellen Zahlen)

Frankreich: ca. 120 Tage

Kroatien: ca. 115 Tage

Italien: ca. 120 Tage

Zypern: ca. 120 Tage

Lettland: ca. 130 Tage

Litauen: ca. 120 Tage

Luxemburg: ca. 115 Tage

Ungarn: ca. 100 Tage

Malta: ca. 135 Tage

Niederlande: ca. 85 Tage

Österreich: 110 Tage

Polen: ca. 110 Tage

Portugal: ca. 110 Tage

Rumänien: ca. 125 Tage

Slowenien: ca. 95 Tage

Slowakei: ca. 105 Tage

Finnland: ca. 105 Tage

Schweden: ca. 105 Tage

Albanien: ca. 115 Tage

Bosnien und Herzegowina: ca. 115 Tage

Schweiz: ca. 90 (keine offiziellen Zahlen)

Island: ca. 105 Tage

Liechtenstein: ca. 95 Tage

Montenegro: ca. 110 Tage

Nordmazedonien: ca. 110 Tage

Norwegen: ca. 95 Tage

Serbien: ca. 110 Tage

Türkei: ca. 115 Tage

Vergleich der Sommerferien in Europa

Auch bei der Länge der Sommerferien gibt es in Europa große Unterschiede. In Europa beginnen die Sommerferien in der Regel zwischen Ende Mai und der zweiten Julihälfte. In den meisten Bildungssystemen haben die Schüler zwischen 9 und 12 Wochen Ferien. Die Länge der Sommerferien variiert jedoch erheblich zwischen den Ländern. Sie dauert maximal 6 Wochen in Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, einigen Schweizer Kantonen und Liechtenstein. Im Gegensatz dazu haben Schüler in den meisten italienischen Regionen, Lettland, Malta und Lettland etwa 13 Wochen lang Ferien.