Wo verdient man in Europa am besten? Die Studie „GfK Kaufkraft Europa 2022“ untersucht die Kaufkraft, welche hierbei das verfügbare Einkommen ohne Steuern und Sozialabgaben inklusive Transferleistungen bezeichnet. Es wird pro Kopf und Jahr in Euro als Index ausgewiesen und nach Gemeinden, Einwohnern und Haushalten ermittelt. Referenzjahr für die Daten in diesem Artikel war 2022. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass das örtliche Preisniveau, also wie teuer das Leben vor Ort ist, nicht miteinbezogen wird. Auch das Vermögen wird bei dieser Betrachtung nicht erfasst und es handelt sich lediglich um das verfügbare Netto-Einkommen. Insgesamt lag die durchschnittliche Pro-Kopf-Kaufkraft in Europa damit bei 16.344 Euro. Zusammengefasst haben die Europäer damit über rund 11,1 Billionen Euro, die sie für Essen, Wohnen, Dienstleistungen, Energiekosten, Urlaub und andere Ausgaben verwenden können. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Kaufkraft nominal, also nicht inflationsbereinigt, um 5,8 Prozent gestiegen. Beim untersuchten Einkommen gibt es jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den 42 Ländern.

In Liechtenstein verdient man mehr als 43-mal so viel wie in der Ukraine

Liechtenstein, die Schweiz und Luxemburg führen das Ranking an, während das verfügbare Einkommen im Kosovo, Moldawien und der Ukraine am niedrigsten ist. Mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 66.204 Euro liegt Liechtenstein weit vorne im Ranking und hat fast das 4,1-Fache des europäischen Durchschnitts zur Verfügung. Die Schweiz und Luxemburg folgen auf den Plätzen zwei und drei mit Ausgabepotenzialen von 41.758 Euro bzw. 37.015 Euro pro Kopf. Auf der einen Seite verdienen insgesamt 16 der 42 untersuchten Länder mit der Pro-Kopf-Kaufkraft mehr als der europäische Durchschnitt. Auf der anderen Seite haben 26 Länder eine unterdurchschnittliche Pro-Kopf-Kaufkraft.

Wo verdient man am besten? Länder in Europa mit hoher Kaufkraft

Neu in den Top 10 ist 2022 Irland mit 24.052 Euro pro Kopf auf dem zehnten Platz, während Schweden auf Platz elf abrutscht. Norwegen und Island tauschen die Plätze vier und fünf, während das Vereinigte Königreich um drei Plätze auf Rang sieben vorrückt und Österreich zwei Plätze verliert und auf Rang neun abrutscht. Deutschland liegt ebenfalls über dem europäischen Durchschnitt. Dort haben die Menschen durchschnittlich 24.807 Euro zur Verfügung, womit Deutschland den achten Platz belegt.

Hier leben die reichsten Menschen in Europa – Das Top 10 Ranking

1. Liechtenstein (66.204 Euro)

2. Schweiz (41.758 Euro)

3. Luxemburg (73.015 Euro)

4. Norwegen (33.959 Euro)

5. Island (31.191 Euro)

6. Dänemark (30.850 Euro)

7. Vereinigtes Königreich (26.061 Euro)

8. Deutschland (24.807 Euro)

9. Österreich (24.052 Euro)

10. Irland (24.052 Euro)

Durchschnitt Europa gesamt (16.344 Euro)

Mehr als die Hälfte der Länder in Europa haben eine unterdurchschnittliche Kaufkraft

Spanien beispielsweise liegt mit 15.314 Euro pro Kopf etwas unter dem europäischen Durchschnitt. Die Ukraine bildet das Schlusslicht mit nur 1.540 Euro pro Kopf, was etwas mehr als 9 Prozent des europäischen Durchschnitts entspricht. Dazwischen liegen auch beispielsweise Rumänien (8017 Euro), Polen (9254 Euro) und Tschechien (12.970 Euro). Insgesamt sind es 26 der 42 untersuchten Länder, die eine unterdurchschnittliche Pro-Kopf-Kaufkraft aufweisen.

Die Kaufkraft in ausgewählten Ländern und Regionen

Die Studie betrachtet auch die Kaufkraftverteilung in ausgewählten Ländern und Regionen. In den Niederlanden verteilt sich die Kaufkraft recht ausgewogen auf die Provinzen, wobei Utrecht die höchste Pro-Kopf-Kaufkraft aufweist. Polen hingegen zeigt starke Kontraste in der Kaufkraftverteilung. In Frankreich liegt Paris weiterhin an der Spitze des Kaufkraft-Rankings. Italien zeigt starke Unterschiede zwischen dem kaufkraftstarken Norden und dem kaufkraftschwachen Süden. Spanien befindet sich im europäischen Mittelfeld, wobei die Hauptstadt Madrid die höchste Pro-Kopf-Kaufkraft hat. In der Tschechischen Republik haben die Menschen in und um Großstädte die höchste Kaufkraft.

Der große Europa-Vergleich

