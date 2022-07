Diebelastet viele Haushalte, die Energiekrise macht das Ganze nur noch schlimmer: Das Leben ist in Deutschland plötzlich teurer geworden. Ab September gibt es daher 300 Euro für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vom Staat. Ausgezahlt wird das Geld aber über diedurch den Arbeitgeber.

Die Energiepauschale wirdfür die meisten Arbeitnehmer über die Lohnabrechnung ausgezahlt. Jede Person, die in Deutschland ihren Wohnsitz hat und im Jahr 2022 in einem Dienstverhältnis steht, erhält vom Arbeitgeber die 300 Euro. Für Selbständige und Minijobber gibt es besondere Vorgaben, genauso wie für Personen, die sich in Elternzeit befinden oder deren Arbeitsverhältnis sich im September 2022 verändert.