Seit vergangener Woche steht es endlich fest: Das Entlastungspaket der Bundesregierung kommt. Mit dabei ist eine Entlastung für zu hohe Heizosten: 300 Euro Energiepauschale für alle Erwerbstätigen.

Wo gibt es das Energiegeld ?

? Wer bekommt das Geld aus dem Energiepaket ?

? Wie wird die Pauschale ausgezahlt?

ausgezahlt? Alle Infos zur Energiesparpauschale hier.

300 Euro Energiekostenzuschuss: Wie bekomme ich das Geld?

Die Energiepreispauschale wird als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt also über die Lohnabrechnung des Arbeitgebers. Die Zahlung wird jedoch besteuert. Wer einen hohen Steuersatz hat, bekommt am Ende also entsprechend weniger raus - wer unter dem Grundfreibetrag bleibt, profitiert von der vollen Summe.

Energiepauschale: Wann werden die 300 Euro ausgezahlt?

Nachdem Bundestag und Bundesrat das Vorhaben im Mai 2022 gebilligt haben, gibt es darüber endlich etwas mehr Klarheit. Das Geld soll im September oder Oktober über die Lohnabrechnung kommen. Selbstständige sollen die Pauschale bei der Steuervorauszahlung im September abziehen können.

Ursprünglich hatte es gehießen, dass das Geld im Sommer kommen soll, wenn viele Menschen ihre Nebenkostenrechnungen aus dem Vorjahr bekommen.

Energiepauschale im Entlastungspaket: Wer bekommt das Geld?

Das Geld bekommt jede Bürgerin und jeder Bürger, die erwerbstätig sind. Das Geld wird als „Zuschuss zum Gehalt“ ausgezahlt. „Der Zuschlag soll die Begünstigten schnell und unbürokratisch erreichen und unabhängig von den geltenden steuerlichen Regelungen (Pendlerpauschale, Mobilitätsprämie, steuerfreien Arbeit­geber­erstattungen, Job-Ticket) „on top“ gewährt werden“, so das Beschluss-Papier.

Energiepauschale 2022: Gibt es auch Entlastungen für Rentner?

Rentner, die nicht in den Steuerklassen 1-5 sind. Das sind die meisten. Eine Reihe von Personengruppen sind aus dem Entlastungspaket ausgeklammert worden. Dazu gehören wohl auch, die nicht in den Steuerklassen 1-5 sind. Das sind die meisten. Doch scheint es darüber innerhalb der Koalition noch Uneinigkeit zu geben. Auch Studierende und Azubis profitieren nicht von den 300 Euro.

9 Euro Ticket: Ausflugstipps, Vorverkauf, Auslands-Optionen

Auch das sogenannte 9 Euro Ticket ist Teil des Entlastungspakets. Der Vorverkauf hat begonnen, los geht’s am 1. Juni. Hier geht es zu all unseren (bisherigen) Texten zum Thema 9-Euro-Ticket: