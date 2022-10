Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) berät am Dienstag in Berlin mit den Regierungschefs der Länder über den weiteren Kurs in der Energiekrise. Weitere Entlastungen sind angesichts der steigenden Preise in dernötig – nicht nur, weil ab Oktober 2022 die Gasumlage viele Haushalte belasten wird. Auch sonst steigen überall die Preise. Die Ampel-Regierung hat daher nun das dritte Entlastungspaket beschlossen. Sie will Strompreisbremse mit Gewinnabschöpfung bei Energiefirmen finanzieren.