Nachdem Rentner und Rentnerinnen beim zweiten Entlastungspaket mit der 300-Euro-Einmalzahlung außen vor gelassen wurden, soll es beim dritten Entlastungspaket anders sein. Rentnerinnen und Rentner sollen zum 1. Dezember eine einmalige Energiepreispauschale von 300 Euro von der Rentenversicherung erhalten. Sie waren bei der ersten Pauschale für Berufstätige leer ausgegangen. Wegen der Steuerpflichtigkeit wirkt die Pauschale bei niedriger Rente stärker.

Hier gibt es keine guten Nachrichten. Auf die Energiepauschale muss Einkommenssteuer gezahlt werden. Das bedeutet: je niedrigerer die Rente, umso wirksamer ist die absolute Entlastung der Rentnerinnen und Rentner. Die Auszahlung erfolgt über die Deutsche Rentenversicherung.

Anspruch auf die 300 Euro haben alle, die in Deutschland leben undoder Grenzpendler sind. Auchin Altersteilzeit bekommen Geld. Die Pauschale wird in der Regel mit dem September-Gehalt gezahlt. Bei Selbständigen wird die Steuer-Vorauszahlung vom 10. September gesenkt. Wer Anfang des Jahres noch beschäftigt war, jetzt aber arbeitslos ist, bekommt das Geld ohne besonderen Antrag über die Steuererklärung.und Studenten ohne Job gehen leer aus. Wer als Rentner einen Minijob ausübt, kann also die 300 Euro vom Arbeitgeber erhalten.