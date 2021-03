Wie sehen die aktuellen Beschlüsse von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten beim Corona-Gipfel heute am 03.03.2021 aus?

Forderungen nach einer Lockerung des Lockdowns und den Kontaktbeschränkungen werden immer lauter.

Nachdem sie zunächst deutlich gesunken sind, steigen die täglichen Corona-Fallzahlen in Deutschland wieder leicht an.

Gibt es neue Regeln zur Öffnung von Geschäften und Restaurants?

Corona-Pandemie in Deutschland: Seit gut einem Jahr bestimmt das Virus unser Leben, hat zahlreiche Menschenleben gekostet, sorgt für Angst und Unsicherheit und zum Teil Es ist eine ganz sensible Phase derin Deutschland: Seit gut einem Jahr bestimmt das Virus unser Leben, hat zahlreiche Menschenleben gekostet, sorgt für Angst und Unsicherheit und zum Teil erhebliche Einschränkungen im täglichen Tun.

bundesweiten Lockdowns und einer langen Liste an Maßnahmen ist Corona noch immer unter uns. Mehr noch: Nachdem die täglichen Fallzahlen zunächst deutlich gesunken waren, steigen sie inzwischen sogar wieder leicht an. Vor allem die als noch gefährlicher geltenden Doch trotz einesund einer langen Liste an Maßnahmen ist Corona noch immer unter uns. Mehr noch: Nachdem die täglichen Fallzahlen zunächst deutlich gesunken waren, steigen sie inzwischen sogar wieder leicht an. Vor allem die als noch gefährlicher geltenden Virus-Mutationen stellen eine neue Bedrohung dar.

In unserem Live-Ticker zum Corona-Gipfel berichten wir den Tag über die neuesten Entwicklungen der Konferenz von Bund und Ländern sowie natürlich alle Beschlüsse:

Kostenlose Schnelltests in Schule und Kita einmal pro Woche geplant

Update: Mittwoch, 03.03.21, 11:02 Uhr

Nach einer aktuellen Version der Beschlussvorlage für die Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in Schulen und Kitas wöchentlich ein Corona-Test pro Person geplant. In dem Entwurf heißt es: „Für einen sicheren Schulbetrieb und eine sichere Kinderbetreuung stellen die Länder im Rahmen von Testkonzepten sicher, dass das Personal in Schulen und Kinderbetreuung sowie alle Schülerinnen und Schüler pro Präsenzwoche das Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest erhalten.“

Steht der Osterbesuch für Familien auf der Kippe?

Update: Mittwoch, 03.03.21, 10:22 Uhr

Beschlussvorlage könnte der Oster-Besuch für Familien auf der Kippe stehen. Wie „Bild“ berichtet, sah es bis Dienstagabend danach aus, als könnten die Bundesbürger auf eine Sonderregel für Ostern hoffen. Demnach sollten Familien die Feiertage im Kreis der nächsten Angehörigen feiern können - so wie an Weihnachten. Doch dieses Versprechen steht plötzlich wieder auf der Kippe, Nach einem Entwurf derkönnte der Oster-Besuch für Familien auf der Kippe stehen. Wie „Bild“ berichtet, sah es bis Dienstagabend danach aus, als könnten die Bundesbürger auf eine Sonderregel fürhoffen. Demnach sollten Familien die Feiertage im Kreis der nächsten Angehörigen feiern können - so wie an. Doch dieses Versprechen steht plötzlich wieder auf der Kippe, berichtet die Nachrichtenseite am Mittwochmorgen.

Scholz für vorsichtige Lockerungen des Lockdowns - Grundvoraussetzung: Teststrategie

Update: Mittwoch, 03.03.21, 10:01 Uhr

Vor dem Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Politik hat sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für vorsichtige Lockerungen ausgesprochen. Im Inforadio vom rbb sagte der SPD-Politiker am Mittwoch, dass eine Öffnungsstrategie nicht mehr allein an der Sieben-Tage-Inzidenz festgemacht werden dürfe.

Man habe inzwischen neue Fakten. "Wir haben mehr Möglichkeiten zu testen. Die Selbsttests kommen jetzt in großem Umfang auf den Markt", so Scholz und auch bei den Impfungen komme man voran. "Wir werden in wenigen Wochen jede Woche Millionen Impfungen durchführen können."

"Das muss beides mit einer konkreten Öffnungsstrategie verknüpft werden, die gleichzeitig so vorsichtig ist, dass wir ein Ausbrechen der Infektionszahlen verhindern können", forderte der Finanzminister.

Dafür will Scholz ermöglichen, dass Unternehmen ihre Beschäftigten testen können, Schnelltests in Schulen bereit gestellt werden und alle Bürger die Möglichkeit bekommen, sich testen zu lassen.

Beschlussvorlage sieht nun einen fünfstufigen Plan vor

Update: Mittwoch, 03.03.21, 8:59 Uhr

Eine aktualisierte Beschlussvorlage skizziert einen fünfstufigen Öffnungsplan für den Weg aus dem Lockdown - der am Vortag bekannt gewordene Entwurf hatte noch aus vier Stufen bestanden. Die neu hinzugefügte fünfte Stufe sieht nun vor, Freizeitveranstaltungen im Außenbereich mit bis zu 50 Menschen zuzulassen; Voraussetzung dafür soll sein, dass die Sieben-Tage-Inzidenz nach Inkrafttreten der vorherigen Stufe 14 Tage lang unter 35 bleibt.

Auch in der neuen Vorlage bleibt es dabei, dass die Bundesländer die Entscheidung über die Öffnungsschritte fällen. Die Öffnungen können dann landesweit oder regional erfolgen.

Lockerungen ja, aber mit Notbremse: Erste Präzisierung ist bekannt

Update: Mittwoch, 03.03.21, 8:36 Uhr

Lockerungen beschlossen werden. Diese sollen aber an einen Notbremsen-Mechanismus gekoppelt sein, um bei einem Anstieg der Infektionszahlen zu strengeren Kontaktbeschränkungen zurückzukehren. Die Notbremse soll zeit.de zufolge dann zum Einsatz kommen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100 Fälle pro 100.000 Einwohner steigt, heißt es in dem Entwurf. Dann sollen, so schreibt Beim Corona-Gipfel sollenbeschlossen werden. Diese sollen aber an einen Notbremsen-Mechanismus gekoppelt sein, um bei einem Anstieg der Infektionszahlen zu strengeren Kontaktbeschränkungen zurückzukehren. Diesoll zeit.de zufolge dann zum Einsatz kommen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100 Fälle pro 100.000 Einwohner steigt, heißt es in dem Entwurf. Dann sollen, so schreibt „Zeit Online“ in seinem Bericht , „ab dem zweiten darauffolgenden Werktag“ die bislang gültigen Kontaktbeschränkungen wieder in Kraft treten, d.h. es dürfte sich wieder nur ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen – Kinder bis 14 Jahre ausgenommen.

Lockerungen des Lockdowns eventuell schon ab einer Inzidenz von 100 möglich

Update: Mittwoch, 03.03.21, 8:15 Uhr

Bund und Länder wollen bei Öffnungsschritten jetzt offenbar doch deutlich großzügiger sein als bisher geplant. Nach Informationen von Business Insider wollen Bund und Länder auf dem gemeinsamen Corona-Gipfel am Mittwochnachmittag Lockerungen des Lockdowns bereits ab einer bundesland- oder landkreisweiten Inzidenz von unter 100 ermöglichen. Die Nachrichtenseite bezieht sich auf Regierungskreise.

So sollen sich zunächst ab Montag auf jeden Fall wieder mehr Freunde, Verwandte und Bekannte treffen dürfen. Demnach sind Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt – Kinder bis 14 Jahre nicht mit eingerechnet. Zudem sollen Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte einheitlich in allen Bundesländern öffnen dürfen.

Vor dem Tag des Gipfels: Lockerungen, Kontaktbeschränkungen, Lockdown-Verlängerung - Was bis 02.03.21 diskutiert wurde

Bereits in den Tagen vor dem Corona-Gipfel ist der Ruf nach Lockerungen laut geworden. Hier haben wir für euch den Diskussionsstand bis zum Dienstag, 02.03.2021, zusammengefasst.

Forderungen nach Lockerung des Corona-Lockdowns werden lauter

Doch wie lange lassen sich Lockdown und Beschränkungen in der Bevölkerung noch durchsetzen? Die Rufe er Lockerungsbefürworter, die ein Ende der strengen Regeln fordern, werden immer lauter. Ihnen scheinbar unversöhnlich gegenüber stehen die Mahner und Vertreter eines vorsichtigen Kurses. Handel, Mittelstandspolitiker und ein Teil der Ministerpräsidenten werben für zeitnahe Lockerungen. Ärzte und ein anderer Teil der Landesregierungschefs hingegen warnen vor übereilten Schritten - sie weisen auf die steigenden Infektionszahlen und das Anrollen einer dritten Welle hin.

So werden sich auch beim Corona-Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen am 03.03.2021 zwei Lager gegenüberstehen. Der Antwort auf die Frage „Weiterer Lockdown oder Lockerungen?“ werden sicherlich langwierige Diskussionen vorausgehen.

Beschlüsse des vergangenen Bund-Länder-Treffens - Die aktuellen Corona-Regeln

Beim Corona-Gipfel am 10. Februar hatten Merkel und die Landesregierungschefs vereinbart, Kitas, Grundschulen und Friseure im Abstand von einer Woche zu öffnen, die Schutzmaßnahmen ansonsten bis zum 7. März zu verlängern - und bei einer stabilen Neuinfektionsrate von höchstens 35 einen nächsten Öffnungsschritt zu gehen: für Handel, Museen und weitere körpernahe Dienstleistungen.

Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Deutschland?

Kitas und Grundschulen haben inzwischen geöffnet, an diesem Montag sind die Friseure hinzugekommen und je nach Land auch Gartenmärkte, Blumenläden, Fußpflegestudios und mehr. Die Auswirkungen der Schul- und Kitaöffnung dürften erst in etwa zwei Wochen absehbar sein, die der anderen Öffnungen noch später.

Doch bereits jetzt steigen die täglichen Corona-Werte wieder: Am 19. Februar lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 56,8, am Montag bei 65,8. Am Dienstag ging der Wert auf 65,4 leicht zurück. Verantwortlich machen Wissenschaftler die ansteckendere und wohl auch tödlichere Mutation B.1.1.7, die sich von Großbritannien aus verbreitet hat. Für die erste Aprilhälfte gelten bereits Werte um 200 als möglich.

Wer will Geschäfte öffnen, wer nicht? Diskussion um Öffnungen im Handel

Lockerung des Lockdowns werden vor allem aus den Reihen des Einzelhandels immer lauter. Pleitewelle. Hauptgeschäftsführer Stefan Genth sagte der Düsseldorfer „Rheinischen Post“: „Das Argument, mit geschlossenen Geschäften die Mobilität der Menschen gering zu halten, zieht nicht mehr. Die Hygieneschutzkonzepte der Geschäfte reichen aus.“ Die Stimmen nach einerwerden vor allem aus den Reihen desimmer lauter. Immer mehr Händler wollen gegen die seit Monaten geltenden Betriebsschließungen klagen . Der Handelsverband HDE warnt vor einer. Hauptgeschäftsführer Stefan Genth sagte der Düsseldorfer „Rheinischen Post“: „Das Argument, mit geschlossenen Geschäften die Mobilität der Menschen gering zu halten, zieht nicht mehr. Die Hygieneschutzkonzepte der Geschäfte reichen aus.“

Der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand der Union, Christian von Stetten (CDU), sagte: „Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten müssen einen Öffnungspfad definieren und diesen dann auch einhalten.“ Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) möchte auch über einer Inzidenz von 50 lockern. Viele Menschen seien nach dem Lockdown erschöpft, sagte er. „Daher sollten wir mehr erlauben - mit strengen Hygienemaßnahmen, Tests und Impfangeboten.“

Widerstand gegen diese Pläne kommt unter anderem von den Ärzteverbänden. Diese warnen vor voreiligen und unkoordinierten Lockerungen. „Es wäre falsch, einfach einige Bereiche zu öffnen, weil die Menschen lockdownmüde sind“, sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Amtsärzte, Ute Teichert. Auch der Marburger Bund mahnte, langsam und nur stufenweise zu öffnen. „Es ist wichtig, Folgewirkungen abzuwarten, bevor man den nächsten Schritt macht“, sagte die Vorsitzende Susanne Johna.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) warnte vor einem raschen Lockdown-Ende. „Wir würden die Krise eher verlängern, wenn wir jetzt zu viele Beschränkungen gleichzeitig aufheben“, sagte er.

Wird der Lockdown verlängert?

Wie unter anderem „Der Spiegel“ berichtet, soll der Lockdown zunächst bis 28. März verlängert werden. Aber es sind Lockerungen geplant. Das gehe aus einer Beschlussvorlage hervor.

Wann werden Kontaktbeschränkungen gelockert?

Laut den aktuellen Corona-Regeln ist ein Treffen mit Freunden, Verwandten oder Bekannten weitestgehend tabu. So darf sich ein Haushalt lediglich mit einer weiteren Person treffen. Doch das könnte sich bald ändern. Wie unter anderem das Nachrichtenmagazin „Focus“ berichtet, soll diese Regel geändert werden. So sollen laut Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel bereits ab Montag, 8.3.21, Treffen von zwei Haushalten mit maximal fünf Personen möglich sein - Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Bei niedriger Inzidenz könne die Regel sogar noch weiter aufgeweicht werden. Bei steigender Inzidenz allerdings auch wieder zurückgenommen werden können.

Kommt ein Stufenplan zum Ausstieg aus dem Lockdown?

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat gefordert, sich beim Corona-Krisengipfel von Bund und Ländern einen Stufen- und Perspektivplan zu verständigen. Dies sei „absolut unabdingbar“, sagte Günther am Dienstag im ARD-“Morgenmagazin“. Er mahnte aber zugleich „sorgsame Öffnungsschritte“ an. Er spüre, dass alle Regierungschefs einen Stufen- und Perspektivplan wollten, sagte Günther. Es gebe die Bereitschaft, den Weg dafür frei zu machen. Schleswig-Holstein hatte bereits vor mehreren Wochen einen eigenen Stufenplan vorgelegt.

Wann öffnen weiterführende Schulen wie Gymnasien?

Bildung ist Ländersache. Doch beim Corona-Gipfel wird natürlich auch über das weitere Vorgehen bei Schulen und Kitas gesprochen. Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) sieht derzeit keinen Spielraum für weitere Lockerungen des Schulbetriebes in der Corona-Pandemie. „Beim Thema Schulöffnung werden wir - aus meiner Sicht - keine großen Schritte erleben können“, sagte er am Montag in einer Online-Pressekonferenz mit seinem bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU) und mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) fordert dagegen Perspektiven für Kinder und Jugendliche. „Es kann nicht sein, dass Hunde früher in die Schule gehen als Kinder und Jugendliche“, sagte Giffey am Dienstag im ARD-“Morgenmagazin“. Auch in der Freizeit und beim außerschulischen Lernen brauche es Lockerungen. Nach Ansicht der Familienministerin drohen Kinder und Jugendliche zu vereinsamen. „Es entstehen nicht nur Bildungslücken, es entstehen auch Bindungslücken“, sagte die Ministerin.

Wann werden Restaurants und Hotels wieder geöffnet?

Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) verlangt, von den bisherigen Kriterien abzurücken. „Wir fordern einen klaren Fahrplan, mit dem Restaurants und Hotels noch vor Ostern wieder öffnen können“, sagte Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges.

Wie geht es mit dem Impfen in Deutschland weiter?

Impfstrategie. Nur schleppend steigt die Zahl derer, die bereits eine Injektion erhalten haben. Und dann ist da noch die ablehnende Haltung vieler gegenüber dem vorhandenen Kritik gibt es nach wie vor an der. Nur schleppend steigt die Zahl derer, die bereits eine Injektion erhalten haben. Und dann ist da noch die ablehnende Haltung vieler gegenüber dem vorhandenen Impfstoff Astrazeneca

Mehrere Medien berichten, dass laut einem Vorschlag aus dem Bundesgesundheitsministerium ab Mitte März auch in ausgewählten Arztpraxen gegen Corona geimpft werden soll. Damit - so die Überlegung - ließe sich eine flächendeckende Impfung in Deutschland realisieren. „Dann sind wir im Sommer durch mit dem Impfen“, sagte etwa Petra Reis-Berkowicz vom Bayerischen Hausärzteverband dem Bayerischen Rundfunk.