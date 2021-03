Am Mittwoch, 03.03.2021, treffen sich Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten zum nächsten Corona-Gipfel

Gibt es dann eine Verlängerung des Lockdowns?

Trotz der in der Tendenz wieder leicht steigenden Corona-Zahlen in Deutschland und der Ausbreitung von Corona-Mutationen wird zugleich der Ruf nach Lockerungen lauter

Nun ist offenbar eine erste Beschlussvorlage des Treffens von Bund und Ländern aufgetaucht

Kurz vor dem Corona-Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer am Mittwoch, 03.03.2021, sind am Montag erste Details einer Beschlussvorlage durchgesickert, wie es mit dem noch bis Ende der Woche geltenden Lockdown weitergehen soll. Das berichtet das für gewöhnlich gut informierte Portal „Business Insider“ am Montag.

Vor der Corona-Konferenz: Darum geht es in der Beschlussvorlage

Dem Bericht nach geht es in der Beschlussvorlage um folgende Aspekte:

Eine Verlängerung des aktuell bis 7. März geltenden Lockdowns bis Ende März, also bis kurz vor Ostern

Eine Vereinheitlichung der bereits jetzt geöffneten Bereiche über alle Bundesländer hinweg

Zudem soll es um Öffnungsperspektiven für Handel und Gastronomie gehen - unter strengen Auflagen, Regeln und Konzepten

In diesem Zusammenhang ist die regionale Inzidenz weiterhin sehr wichtig

Gibt es eine Öffnungsperspektive für Handel, Gastronomie und Hotellerie trotz einer möglichen Verlängerung des Lockdowns? Eine erste Beschlussvorlage vor dem nächsten Corona-Gipfel legt das nahe. (Symbolbild)

© Foto: Sebastian Willnow/DPA

Beschlussvorlage vor Corona-Gipfel: Lockdown bis Ende März verlängert?

Lockdown voraussichtlich bis Ende März im Grundsatz verlängert werden soll. Zugleich soll es aber noch für den Monat März dem Bericht zufolge eine Öffnungsperspektive geben, die über das hinausgeht, was Bund und Länder Mitte Februar bei mletzten Corona-Gipfel beschlossen hatten. Damals hatten sich Bund und Länder auf Dem Bericht zufolge soll es aus Regierungskreisen heißen, so schreibt das Portal in seinem Bericht , dass dervoraussichtlichim Grundsatz verlängert werden soll. Zugleich soll es aberdem Bericht zufolge einegeben, die über das hinausgeht, was Bund und Länder Mitte Februar bei mletzten Corona-Gipfel beschlossen hatten. Damals hatten sich Bund und Länder auf Öffnungen für Friseure ab 1. März und eine Perspektive für weitere Öffnungen erst ab einer Inzidenz von unter 35 geeinigt. So sind in einzelnen Bundesländern etwa auch Kosmetikstudios , Blumenläden und Baumärkte wieder geöffnet. Andere Teile des Handels, Gastronomie und Hotellerie hingegen warten noch auf vergleichbare Signale der Öffnung.

Doch eine Inzidenz von 35 oder darunter zu erreichen (und dauerhaft zu halten), scheint aktuell nur schwer möglich. Zuletzt steig die Inzidenz im gesamten Bundesgebiet wieder an - und lag in den vergangenen Tagen jeweils bei über 60. Zudem liegen nur noch 46 Landkreise unter einer Inzidenz von 35, vor zwei Wochen waren es mehr als 70 gewesen.

Wie Business Insider weiter berichtet, soll es noch im März zum einen eine Vereinheitlichung der jetzt bereits geöffneten Bereiche geben - so wie es etwa Bayern und Baden-Württemberg ihre Regeln zuletzt bereits angepasst hatten.

Öffnung trotz Verlängerung des Lockdowns? Vieles hängt an der Debatte um die Inzidenz

Zum anderen soll es eine Perspektive geben, wie man auch bei einer Inzidenz über 35 Lockerungen einleiten kann. Erste Schritte sollen bereits ab einer Inzidenz von 70 möglich sein, heißt es. Welche das sind, ist noch nicht abschließend geklärt. Und: Entscheidend seien hierbei ausreichend Schnell- und Selbsttests.

Im Gespräch ist nach Informationen von Business Insider, dass beispielsweise Restaurants mit Außenbereich und entsprechenden Hygienekonzepten ihren Betrieb wieder aufnehmen könnten. Auch die Idee, Einzelhandel-Geschäfte für Kunden mit Termin zu öffnen („Click & Meet“), wie es Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Hessen planen oder bereits umgesetzt haben, ist in der Diskussion. Dann könnten Kunden über Internet-Seiten, telefonisch oder per Email Termine bei den Händlern buchen.