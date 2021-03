Der Lockdown hat gewirkt, die Zahlen sinken seit Wochen. Doch jetzt steigen die Corona-Fallzahlen in Deutschland wieder.

Deswegen warnen Experten vor zu schnellen Lockerungen der Corona-Regeln.

Wie geht es weiter? Beim nächsten Corona-Gipfel am 3.03.2021 wird über ein Ende, Lockerungen - oder eine Verlängerung beraten.

Bereits jetzt, am 01.03.2021, gibt es in Baden-Württemberg erste Lockerungen. Unter anderem dürfen Baumärkte öffnen.

Montag, 01.03.2021, auch Baumärkte öffnen. Entsprechende Regelungen hatte die grün-schwarze Landesregierung auf den Weg gebracht. Nach vielen Wochen im Corona-Lockdown gibt es in Baden-Württemberg Lockerungen. Neben Friseuren, Gärtnereien und Blumenläden dürfen am, auch Baumärkte öffnen. Entsprechende Regelungen hatte die grün-schwarze Landesregierung auf den Weg gebracht.

Baumärkte und Blumenläden öffnen: Vorgaben zur Kundenanzahl

Für die Blumenhändler und Baumärkte gibt es Vorgaben zur Anzahl der Kunden auf der Verkaufsfläche. Zudem dürfen vorrangig nur Pflanzen und Gartenbedarf verkauft werden.

Friseure in Baden-Württemberg wochenlang ausgebucht

Dennoch liefen die Telefone der Betriebe weiter heiß, etliche Online-Terminanfragen füllten zudem die Email-Postfächer. Die meisten Friseursalons seien bis zu drei oder vier Wochen im Voraus ausgebucht. Wer erst jetzt einen Termin anfrage, könne allenfalls „mit etwas Glück“ noch vor Ostern einen ergattern.

Corona-Lockdown: Auch in Bayern gibt es Lockerungen

Friseure,

Gärtner,

Baumärkte,

Fußpflege-Praxen,

Gärtnereien,

Gartenmärkte

und Blumenläden

werden vom 1. März an landesweit unter den gleichen Bedingungen zugelassen, die für die bereits jetzt ausnahmsweise geöffneten Handels- und Dienstleistungsbetriebe gelten, schreibt die Bayerische Staatsregierung. FFP2-Masken bleiben selbstverständlich Pflicht. Eine Mindestfläche von zehn Quadratmetern für jede Person in einem Raum darf nicht unterschritten werden, zumindest für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte mit den Lockerungen für Kritik gesorgt - vor allem in den Nachbarländern. In Baden-Württemberg war man irritiert angesichts Söders Kehrtwende gewesen: „Bisher war er immer der harte Hund, jetzt fängt er an, eine Sache nach der anderen Sache zu öffnen“, sagte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet. „Ich weiß nicht, was das soll.“