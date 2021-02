Der Lockdown hat gewirkt, die Zahlen sinken seit Wochen. Doch jetzt steigen die Corona-Fallzahlen in Deutschland wieder.

Deswegen warnen Experten vor zu schnellen Lockerungen der Corona-Regeln.

Dennoch haben seit Montag unter anderem in Baden-Württemberg Kitas und Schulen wieder geöffnet.

Wie geht es weiter? Beim nächsten Corona-Gipfel am 3.03.2021 wird über ein Ende, Lockerungen - oder eine Verlängerung beraten.

Es stehen aber schon vorher weitere Erleichterungen im Raum.

Lockerungen der Corona-Regeln trotz steigender Inzidenz in BW?

wieder steigen. Alles aus also mit dem Ausblick auf eine Rückkehr zu etwas mehr Normalität im Alltag? Nein, es gibt trotzdem Hoffnung auf Erleichterungen bei den strengen Corona-Maßnahmen: Denn Baden-Württembergs Doch die Mutationen des Coronavirus lassen die Zahlen in ganz Deutschland und eben auch in BW. Alles aus also mit dem Ausblick auf eine Rückkehr zu etwas mehrim Alltag? Nein, es gibt trotzdem Hoffnung auf Erleichterungen bei den strengen Corona-Maßnahmen: Denn Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (72/Grüne) hält eine baldige Lockerung der aktuellen strengen Corona-Kontaktbeschränkungen für möglich.

Demgegenüber äußert sich Baden-Württembergs oberster Virus-Bekämpfer, Stefan Brockmann vom Landesgesundheitsamt, im Interview mit der Südwest Presse sehr skeptisch bezüglich möglicher Lockerungen.

Winfried Kretschmann: Kontakte mit zwei Haushalten möglich

Der Grünen-Politiker sagte am Dienstag, 23.02.2021, es könne bei privaten Treffen, beziehungsweise Kontakten eine leichte Öffnung geben – auch wenn die Zahl der Infektionen nicht unter die Schwelle von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen sinke. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir wieder auf zwei Haushalte kommen.“ Es könnten sich also zum Beispiel zwei Paare, beziehungsweise Familien treffen.

Allerdings müsse für eine Lockerung die 7-Tage-Inzidenz dauerhaft unter 50 liegen, schränkte der Chef der Landesregierung ein. Aktuell gilt bei Kontakten die Corona-Regel, derzufolge sich nur ein Haushalt und eine weitere Person treffen dürfen.

Schule in BW: Eisenmann will Gymnasien wieder öffnen

Wie geht es weiter mit den Schulen in Baden-Württemberg? Werden auch weiterführende Schulen wie Gymnasien geöffnet? Das Kultusministerium hat einen entsprechenden Plan vorgelegt - und nennt einen Termin.

Lockerungen auch bei Vorschriften im Handel in Baden-Württemberg?

Läden und Geschäfte werden allerdings weiter geschlossen bleiben müssen, falls die Inzidenz nicht wieder stark sinkt und die Grenze von 35 Neuinfektionen durchbricht: Winfried Kretschmann dämpfte die Hoffnung des Handels auf eine baldige Wiedereröffnung der Geschäfte. Diese sei nur möglich, wenn die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 35 liege, erklärte der Grünen-Politiker.

Winfried Kretschmann setzt bei Geschäften auf Click & Meet

Click&Meet, also Einkaufen nach Terminvergabe, könnte eine Perspektive sein. Unterdessen können die Floristen in Baden-Württemberg aufatmen: Gemeinsam mit den Friseuren dürfen auch sie Dennoch könne es nicht sein, dass Geschäfte über weitere Wochen kaum etwas verkaufen könnten. Das Konzept, also Einkaufen nach Terminvergabe, könnte eine Perspektive sein. Unterdessen können die Floristen in Baden-Württemberg aufatmen: Gemeinsam mit den Friseuren dürfen auch sie am 1. März ihre Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden nach wochenlangem Corona-Lockdown wieder öffnen . Das grün-schwarze Landeskabinett verständigte sich am Dienstag auf eine entsprechende Lockerung des Corona-Lockdowns. Der Südwesten folgt damit dem Beispiel anderer Länder wie etwa Bayern. Neben den Floristen dürfen auch die Friseure am 1. März wieder aufmachen.

Baden-Württemberg will Lockerungen für Handel, Gastronomie Museen mit Schnelltests

Corona-Regeln ab 1. März: Das gilt laut Verordnung in Baden-Württemberg

Die vorgenannten Punkte sind alle in der Diskussion. Losgelöst davon gibt es ab Montag, 1. März, aber bereits Änderungen der Corona-Regeln. Daher hier die Übersicht, welche Regeln laut Verordnung ab Montag gelten.

Kontakte

Private Treffen im öffentlichen oder privaten Raum nach wie vor im Kreis des eigenen Haushalts plus höchstens eine weitere Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Die Regelung dient dazu, besondere Härtefälle abzufangen.

Maskenpflicht

In folgenden Bereichen muss eine

medizinische Maske

getragen werden:

Im öffentlicher Personenverkehr

Beim Einkaufen

In Arbeits-/Betriebsstätten sowie Einsatzorten

Bei den erlaubten körpernahen

Dienstleistungen

Während Veranstaltungen der Religionsausübung und Beerdigungen

In Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Ausnahme: Personal, das nicht direkt mit Patient und Patientinnen oder Bewohnerinnen und Bewohnern in Kontakt ist, ist von der FFP2-/KN95-/N95-Pflicht befreit.

Ausgangssperren

Die landesweiten Ausgangebeschränkungen sind aufgehoben. Die Stadt- und Landkreise sind angewiesen, nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 21 bis 5 Uhr per Allgemeinverfügung umzusetzen, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner sieben Tage in Folge überschritten ist und weitergehende regionale Maßnahmen nicht zu einem Rückgang geführt haben.

Schulen und Kitas

Kitas sind für den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen geöffnet.

An Grundschulen gibt es Präsenzunterricht im Wechselbetrieb. Die Präsenzpflicht ist weiterhin ausgesetzt.

Weiterhin gilt Fernunterricht an allen weiterführenden Schulen.

Sonderregelungen für Abschlussklassen sind möglich und werden individuell festgelegt.

Notbetreuungen bis Klassenstufe 7 und für alle Klassenstufen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren weiterhin möglich. Ansprechpartner sind die Schulen und Kitas vor Ort.

Geschäfte und Handel

Geöffnet haben die folgenden Geschäfte des täglichen Bedarfs:

Babyfachmärkte

Bäckereien und Konditoreien

Banken

Drogerien

Getränkemärkte

Großhandel

Hörgeräteakustiker

Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten sowie Ersatzteilverkauf

Lebensmittelmärkte

Metzgereien

Optiker

Orthopädieschuhtechniker

Poststellen und Paketshops, aber ohne den Verkauf von weiteren Waren

Reformhäuser

Reinigung und Waschsalons

Reise- und Kundenzentren für den

öffentlichen Verkehr

Sanitätshäuser

Tafeln

Tankstellen

Telefonshops für Reparatur, Austausch und Störungsbehebung

Tierbedarf- und Futtermärkte

Wochenmärkte

Zeitschriften- und Zeitungskioske

Zudem gilt, dass ab 1. März der Verkauf von Pflanzen bzw. gartenbaulichen Erzeugnissen und des notwendigen Zubehörs in Gärtnereien, Blumenläden, Baumschulen, Gartenmärkten und Gartencentern von Bau- und Raiffeisenmärkten wieder möglich ist.

Corona Bußgeld BW: So viel muss man bei Verstößen gegen die Vorschriften zahlen

Corona-Verordnung: Hält man die Corona-Regeln nicht ein, wird man zur Kasse gegeben. So hoch sind die Bußgelder bei bestimmten Verstößen gegen die

Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum: 50-250 Euro (Regelsatz 75 Euro)

Ausschank von Alkohol im öffentlichen Raum: 100-1000 Euro (Regelsatz 200 Euro)

Verletzung der Maskenpflicht im ÖPNV: 100-250 Euro (Regelsatz 100 Euro)

Nichteinhaltung des Mindestabstands im öffentlichen Raum: 50-250 Euro (Regelsatz 70 Euro)

Teilnahme an einer untersagten privaten Veranstaltung: 100-500 (Regelsatz 150 Euro)

Abhalten einer privaten Veranstaltung mit mehr als einer Person eines anderen Haushalts: 100-1000 Euro (Regelsatz 500 Euro)

Corona Regeln für Quarantäne in Baden-Württemberg verschärft

Weil sich ansteckendere Mutationen des Coronavirus schnell ausbreiten, verschärft das Land die Quarantäneregeln. Kontaktpersonen der Kategorie 1 müssen künftig 14 statt wie bislang zehn Tage in Isolation, wie das Staatsministerium am Donnerstag mitteilte. Das gelte ebenso für Haushaltsangehörige der infizierten Person sowie von Kontaktpersonen von Infizierten mit einer Virusmutation. Schüler und Schülerinnen können sich erst ab dem fünften Tag freitesten lassen - sobald feststeht, dass sich die positiv getestete Person nicht mit einer neuartigen Virusvariante angesteckt hat.

Kretschmann warnt vor Entwicklung wie in Österreich

Winfried Kretschmann (Grüne) hat trotz der Andeutungen zu Kontakt-Erleichterungen vor übereilten Lockerungen des Corona-Lockdowns gewarnt. Man dürfe „nicht zu schnell und nicht zu breit auf einmal öffnen“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstagabend bei einer Veranstaltung der „Heilbronner Stimme“. „Das haben wir bei den Österreichern gesehen. Das führt zu Rückschlägen.“

Warnung vor Mutationen des Coronavirus in Baden-Württemberg

Corona-Mutanten „hochproblematisch“. Man müsse Vorsicht walten lassen, er wolle deshalb nur „stücklesweise“ vorgehen. Es gebe Berechnungen, dass Mitte März die Mutationen dominierten. Über weitere Öffnungen soll am Der Grünen-Politiker Kretschmann mahnte, die momentane Lage sei wegen der Auswirkungen der ansteckenderen„hochproblematisch“. Man müsse Vorsicht walten lassen, er wolle deshalb nur „stücklesweise“ vorgehen. Es gebe Berechnungen, dass Mitte März die Mutationen dominierten. Über weitere Öffnungen soll am 3. März die nächste Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) entscheiden.

7-Tage-Inzidenz soll Maßstab für Lockerungen der Vorschriften bleiben

Winfried Kretschmann sprach sich auch gegen Forderungen aus, den sogenannten 7-Tage-Inzidenzwert nicht mehr als wichtigsten Maßstab für Corona-Maßnahmen heranzuziehen. „Die Inzidenz ist die einzige handfeste Zahl, die wir haben.“ Er erinnerte daran, dass die Gesundheitsämter nur bei 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in der Lage seien, die Kontakte nachzuverfolgen. Der Regierungschef versicherte aber zugleich, man gewichte auch andere Dinge, wie etwa die Belegung der Intensivbetten.

Sommer hinein“ zu finden, wenn dann „die Wirkungen des Impfens“ sichtbar würden. Noch müsste man schauen, „nicht wieder in ein exponentielles Wachstum zu kommen“. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (66/CDU) warnte vor zu frühen Öffnungen. Laut „Bild“ sei es ihr „Ziel, einen Pfad bis in denhinein“ zu finden, wenn dann „die Wirkungen des Impfens“ sichtbar würden. Noch müsste man schauen, „nicht wieder in ein exponentielles Wachstum zu kommen“.

CDU-Landeschef und Bundesvize Thomas Strobl fordert von Merkel, sie solle sich weniger auf die Inzidenzwerte fixieren. Der Inzidenzwert dürfe nicht mehr alleine als Maßstab für Corona-Maßnahmen herangezogen werden, schreibt Strobl in einem Brief an die Kanzlerin vom Dienstag, über den die „Heilbronner Stimme“ berichtet und der der dpa vorliegt. Neben der Anzahl der Neuinfektionen sollten auch die Anzahl der Tests, der Anteil der positiven Testergebnisse sowie weitere Parameter wie die Auslastung der Krankenhäuser und die Kapazitäten der zuständigen Gesundheitsämter einbezogen werden.

