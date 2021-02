Am Montag, 22.02.21, öffnen die Grundschulen und Kitas in Bayern

In anderen Regionen mit niedrigen Inzidenzen sollen weitere Lockerungen kommen

Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten treffen sich Anfang März zum nächsten Corona-Gipfel, um über die weiteren Maßnahmen in der Corona-Pandemie zu beraten

Angst vor Ausbreitung der britischen Virusvariante

Sorge herrscht in Bayern an den Grenzregionen

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte am Montag vor einer Videoschalte des CSU-Vorstands in München an, dass zum 1. März Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden wieder öffnen dürfen. Zum einen handle es sich um verderbliche Ware. Söder betonte: „Sonst wird dieses ganze Blumengeschäft nur bei Discountern stattfinden, und dann werden die Discounter überrannt.“ Deshalb mache eine Anpassung an dieser Stelle Sinn.Fußpflege wieder möglich sein. Markus Söder (CSU) kündigte am Montag vor einer Videoschalte des CSU-Vorstands in München an, dass zum 1. Märzwieder öffnen dürfen. Zum einen handle es sich um verderbliche Ware. Söder betonte: „Sonst wird dieses ganze Blumengeschäft nur bei Discountern stattfinden, und dann werden die Discounter überrannt.“ Deshalb mache eine Anpassung an dieser Stelle Sinn. Neben den Friseuren sollen nach Worten Söders ab 1. März auch andere körpernahe Dienstleistungen wiewieder möglich sein.

Sorge vor Mutationen

Söder hat vor den Folgen durch die stärkere Verbreitung der britischen Corona-Mutante in Deutschland gewarnt. Es bestehe die Gefahr, dass es dann eine ähnliche Situation wie im Dezember mit hohen Infektionszahlen gebe, sagte Söder am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München vor Journalisten.

Es spreche einiges dafür, dass die Mutante die dauerhafte Dominanz übernehme. In Bayern habe sich der Anteil unter den Neuinfektionen binnen einer Woche von 20 auf 28 Prozent erhöht. Eine Dominanz der Mutante führe dann für die Politik zu der großen Herausforderung, die Bedürfnisse zwischen Sicherheit und Öffnungen in Balance zu bringen.

„Das Wichtigste ist vor allem, dass die Politik nicht die Nerven verliert in Deutschland“, sagte Söder. Er habe den Eindruck, dass derzeit bei manchen Äußerungen auch der Wahlkampf in den Bundesländern eine Rolle spiele.

Söder für lokale Unterschiede

Impfzentren müssten ausgebaut werden. Dazu müsse aber auch ein Konzept für Impfungen in Arztpraxen erstellt werden. Söder forderte mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz , das Impfen weiter massiv zu verbessern. Es müsse die Impflogistik auf die nächste Stufe des Impfens vorbereitet werden, die vorhandenenwerden. Dazu müsse aber auch ein Konzept für Impfungen in Arztpraxen erstellt werden.

Söder bekräftigte seine Forderung, künftig stärker regional über Maßnahmen zu entscheiden. In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 seien Erleichterungen möglich. Wo die Inzidenz schlechter sei, dürfe weniger geöffnet werden. Wo es sehr schlecht aussehe, müsse gegebenenfalls geschlossen werden.