Der Corona-Mähne geht es mit der Öffnung der Friseure seit 1. März an den Kragen. Doch auf Maniküre, Pediküre und Gesichtspflege müssen viele Deutsche noch verzichten. Denn in fast allen Bundesländern haben Betriebe für körpernahe Dienstleistungen wieundgeschlossen. Das könnte sich nach dem nächsten Corona-Gipfel am Mittwoch 3.3. ändern.