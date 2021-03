Es war der bisher zähste Corona-Gipfel. Nach den Bund-Länder-Beratungen am 03.03.2021 traten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erst um Mitternacht vor die Kameras. Die Anstrengung stand den Politikern ins Gesicht geschrieben. Die Diskussionen hatten offenbar Spuren hinterlassen. Das Trio verkündete dann folgende Beschlüsse.

Grundsätzlich wird der bestehende Lockdown zwar bis zum 28. März verlängert - doch bereits ab Montag, 8. März, sind weitere Lockerungen geplant.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat den Monat März im Kampf gegen die Corona-Pandemie als Übergangsmonat bezeichnet. „Es kann sich zum Guten, aber auch zum Schlechten entwickeln“, sagte Söder in der Nacht zum Donnerstag nach der Bund-Länder-Runde zu den Anti-Corona-Maßnahmen. „Wir hoffen sehr, dass der März ein Chancen-Monat wird.“

„Wir geben den Menschen ein großes Stück Vertrauen und Freiheit zurück“, sagte Söder mit Blick auf den von den Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel beschlossenen Stufenplan für Lockerungen. Es gelte jedoch, weiterhin genau auf Inzidenzen zu achten.

Sowohl das Gastgewerbe als auch der Eventbereich sollen beim nächsten Corona-Gipfel am 22. März ein zentrales Thema sein. Es werde über eine „Perspektive für die hier noch nicht benannten Bereiche aus den Branchen Gastronomie, Kultur, Veranstaltungen, Reisen und Hotels“ beraten, abhängig von der weiteren Entwicklung, hieß es in einem Papier, das der Nachrichtenagentur afp vorlag.

CSU-Chef Markus Söder hat die Lockerungen der Corona-Maßnahmen als angemessen gerechtfertigt. Mit den zugrunde liegenden Regeln gebe es „auf der einen Seite Perspektiven, auf der anderen Seite die Sicherheit“, sagte Söder im ZDF-„Morgenmagazin“ in Bezug auf die Inzidenzwerte, nach denen die Öffnungen etwa im Handel geregelt sind. Gleichzeitig warnte der bayerische Ministerpräsident aber vor steigenden Infektionszahlen - „die dritte Welle rollt heran“.

Kai Nagel, Professor an der Technischen Universität Berlin , geht noch einen Schritt weiter. Die dritte Welle sei „schon da und in voller Fahrt.“ Und sie werde höhere Infektionszahlen und mehr Tote als die zweite Welle bescheren – „wenn wir nicht energisch gegensteuern und den Werkzeugkasten erweitern“, sagte Nagel in einem Interview mit der Berliner Zeitung. Als Grund für diese Dynamik nennt Nagel die ansteckenden Mutationen des Coronavirus.

Virologen weisen darauf hin, dass ein Virus wie SARS-CoV-2 sich permanent verändert. Das ist normal. Doch nur wenige dieserdes Coronavirus setzen sich durch und können eine Gefahr darstellen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) beobachtet diese so genannten „bedenklichen Varianten“ (Variants of Concern, kurz) und registriert deren Verbreitung. Um festzustellen, ob und welche Mutationen bei einem positiven Corona-Test vorliegen, erfolgt in den Labors eine so genannte Genomsequenzierung.