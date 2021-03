Urlaub und Reisen ist auch 2021 noch nur schwer möglich. Das Auswärtige Amt hat jetzt Corona-Risikogebiet? Die Sehnsucht der Deutschen nach einer Auszeit am Strand wächst zunehmend - das zeigt die steigende Nachfrage nach entsprechenden Angeboten der Reisebüros und Anbieter. Ein Lichtblick bietet ohne Quarantänepflicht vor Ort oder bei Rückkehr in Deutschland möglich. Damit hat das Gebiet aktuell ein Alleinstellungsmerkmal, denn es ist das einzige in ganz Südeuropa. undist auch 2021 noch nur schwer möglich. Dashat jetzt erstmals ganz Griechenland als Corona-Risikogebiet eingestuft . Welche Länder und Regionen gelten aktuell als? Die Sehnsucht der Deutschen nach einer Auszeit am Strand wächst zunehmend - das zeigt die steigende Nachfrage nach entsprechenden Angeboten der Reisebüros und Anbieter. Ein Lichtblick bietet Istrien. Die bei deutschen Urlaubern beliebte Halbinsel in Kroatien gilt nicht länger als Risikogebiet . Das bedeutet, Reisen dorthin sindvor Ort oder bei Rückkehr in Deutschland möglich. Damit hat das Gebiet aktuell ein Alleinstellungsmerkmal, denn es ist das einzige in ganz Südeuropa.

Wo ist die Einreise für Geimpfte und Genesene ohne Auflagen möglich

Freies Reisen für Geimpfte und Genesene - ohne Quarantäneauflagen und Testpflicht: Nach diesem Prinzip verfahren bereits einige Länder und Regionen, während die Europäische Union (EU) noch am digitalen Impfausweis arbeitet. Teils sind aber noch generelle Einreisesperren für touristische Aufenthalte zu beachten. Eine Übersicht, was in welchen Reisezielen aktuell gilt:

Dänemark

Wer von einer Corona-Infektion genesen ist, kann laut den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes (AA) das positive Testergebnis vorlegen, wenn dieser Test zwischen 14 Tagen und acht Wochen vor dem Flug vorgenommen wurde. Dann entfällt zwar die Testpflicht - doch eine Quarantäne ist weiterhin nötig. Die Einreise zu touristischen Zwecken ist derzeit ohnehin nicht gestattet.

Estland

Wer innerhalb der zurückliegenden sechs Monate gegen das Coronavirus geimpft wurde oder nachweislich von Covid-19 genesen ist, darf wieder ohne Einschränkung wie eine Testpflicht einreisen. Das sehen die aktuellen Einreisebestimmungen vor. In beiden Fällen sind ärztliche Nachweise vorzulegen, nachzulesen etwa in den Reise- und Sicherheitshinweisen des AA für Estland.

Georgien

Das Kaukasus-Land erlaubt die uneingeschränkte Einreise auf dem Luftweg für Personen, die vollständig gegen das Virus geimpft sind und einen Nachweis darüber haben. Liegt ein ausländisches Impfzertifikat vor, muss dieses in die georgische oder englische Sprache übersetzt werden. Alle anderen Reisenden benötigen einen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Ein weiterer Test ist dem AA zufolge nach Einreise nötig.

Island

Der Nachweis einer Corona-Impfung befreit Einreisende von Test und Quarantäne. Wie der Impfnachweis genau aussehen muss, ist bei der isländischen Gesundheitsbehörde nachzulesen. Dort gibt es auch Infos für Genese, die mit einem entsprechenden Zertifikat ebenfalls wieder ohne Auflagen einreisen dürfen. Über die Anerkennung entscheidet die isländische Grenzbehörde, erklärt das AA.

Israel

Ausnahmen von der Test- und Quarantänepflicht bei Einreise bestehen laut Informationen des AA für Reisende, die nachweisen können, bereits geimpft worden oder bereits an Covid-19 erkrankt gewesen zu sein. Allerdings besteht weiterhin ein Einreiseverbot für Ausländer. Ausnahmen gelten laut AA nur für ausländische Reisende, die einen Lebensmittelpunkt in Israel nachweisen können.

Litauen

Befreit von der Quarantänepflicht sind Reisende, die in den vergangenen drei Monaten an Covid-19 erkrankt und inzwischen genesen sind. Sie brauchen darüber ein ärztliches Attest - übersetzt ins Englische, Russische oder Litauische, betont das AA. Wer bereits zwei Impfdosen erhalten hat, muss keine Quarantäne machen.

Madeira

Auf der beliebten Urlaubsinsel im Atlantik entfällt die Pflicht zur Vorlage eines negativen PCR-Tests für Reisende, die bereits vollständig geimpft sind. Die Impfbescheinigung muss laut Tourismusbüro in englischer Sprache vorliegen und wichtige Daten wie Name, Geburtsdatum, Art des Impfstoffs und Impfdatum enthalten. Die Testpflicht entfällt außerdem für Personen, die eine Corona-Infektion in den vergangenen 90 Tagen bereits durchgemacht haben und dies mit einer ärztlichen Bescheinigung belegen können. Alle anderen Besucher müssen weiter einen negativen Test vorlegen.

Mallorca: Urlaub in Spanien 2021 möglich?

Wegen stark sinkender Corona-Infektionszahlen hebt die Bundesregierung die Reisebeschränkungen für Mallorca auf. Die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen gilt ab Sonntag wie auch die anderen Balearen-Inseln und einige spanische Festlandsregionen nicht mehr als Risikogebiet, wie das Robert Koch-Institut am Freitag im Internet mitteilte.

Polen

Im Nachbarland entfallen zehntägige Quarantänepflicht und Corona-Testpflicht unter anderem für Personen, die nachweislich gegen das Virus geimpft wurden. Um die Quarantäne ansonsten zu vermeiden, brauchen alle anderen Touristen einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, so das Auswärtige Amt.

Rumänien

Auch in diesem Land wurde die Testpflicht unter anderem für Reisende aufgehoben, die nachweislich geimpft oder in den vergangenen 90 Tagen von Corona genesen sind. Die zweite Impfdosis muss laut AA mindestens 10 Tage vor Einreise nach Rumänien verabreicht worden sein. Bei überstandener Infektion müssen mindestens 14 Tage ab Testergebnis bis Einreise verstrichen sein.

Seychellen

In dem Inselstaat im Indischen Ozean entfällt ab 25. März 2021 die Quarantänepflicht für alle Reisenden mit Ausnahme von Passagieren aus Südafrika. Besucher müssen dann nur noch einen negativen PCR-Test vorlegen, der maximal 72 Stunden vor Abflug durchgeführt wurde, so das AA. Dies gilt allerdings weiterhin auch für Personen, die bereits geimpft wurden.

Ähnliche Regeln für Geimpfte und Genese wie in anderen europäischen Ländern gelten auch in der Republik Moldau und San Marino.

Diskussion um EU-weiten Corona-Impfpass

In der EU wird über die Einführung eines digitalen Corona-Impfpasses für freies Reisen diskutiert. Welche Rechte genau an das Dokument geknüpft sind, könnte am Ende jedes Land für sich entscheiden. Bis es soweit ist, könnten aber noch Monate vergehen. Die verschiedenen EU-Staaten haben unterschiedliche Meinungen zu dem Pass.

Wie steht es um Fliegen und um Kreuzfahrten?

Die australische Fluggesellschaft Qantas kündigte im November an, auf bestimmten Strecken nur noch Geimpfte mitzunehmen. Andere Airlines zeigten sich daraufhin irritiert. Der Luftverkehrsverband BDL machte prompt deutlich, dass er davon nichts hält.

Unter den Kreuzfahrt-Reedereien gibt es bislang nur sehr wenige Anbieter, die eine Impfpflicht planen, wie ein Überblick des Portals Cruisetricks.de zeigt. Die bei deutschen Urlaubern beliebten Reedereien Aida Cruises, TUI Cruises, Hapag-Lloyd Cruises, MSC Cruises und Costa haben eine solche Pflicht derzeit nicht.

Aktuelle Corona-Risikogebiete laut Auswärtigem Amt

Afghanistan (seit 21. Februar 2021; Hochinzidenzgebiet vom 31. Januar 2021 – 20. Februar 2021)

Algerien (seit 15. Juni 2020)

Angola (seit 15. Juni 2020)

Antigua und Barbuda (seit 21. Februar 2021)

Äquatorialguinea (seit 15. Juni 2020)

Argentinien (seit 15. Juni 2020)

Armenien (seit 15. Juni 2020)

Aserbaidschan (seit 15. Juni 2020)

Äthiopien (seit 15. Juni 2020)

Bahamas (seit 15. Juni 2020)

Bangladesch (seit 15. Juni 2020)

Barbados (seit 17. Januar 2021)

Belarus (seit 15. Juni 2020)

Belgien (seit 30. September 2020)

Belize (seit 15. Juni 2020)

Benin (seit 15. Juni 2020)

Bhutan (seit 15. Juni 2020)

Bulgarien (seit 1. November 2020)

Burkina Faso (seit 15. Juni 2020)

Burundi (seit 15. Juni 2020)

Cabo Verde (seit 3. Juli 2020)

Chile (seit 15. Juni 2020)

Costa Rica (seit 15. Juni 2020)

Côte d'Ivoire (seit 15. Juni 2020)

Dänemark – das gesamte Land (seit 8. November 2020); Ausgenommen sind die Färöer und Grönland sowie die Region Midtjylland

Dominikanische Republik (seit 15. Juni 2020)

Dschibuti (seit 15. Juni 2020)

El Salvador (seit 15. Juni 2020)

Eritrea (seit 15. Juni 2020)

Finnland – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete:

Uusimaa (hierzu gehört auch die Stadt Helsinki) (seit 22. November 2020)

Varsinais-Suomi (seit 20. Dezember 2020)

Österbotten (seit 14. Februar 2021)

Satakunta (seit 28. Februar 2021)

Frankreich – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete:

Gesamt Kontinentalfrankreich (seit 9. Januar 2021);

Hinweis: des Département Moselle gilt seit 2. März 2021 als Virusvarianten-Gebiet.

Übersee-Departement: Französisch-Guyana (seit 21. August 2020)

Übersee-Departement: St. Martin (seit 26. August 2020)

Übersee-Departement: Mayotte (seit 24. Januar 2021)

Übersee-Departement: La Réunion (seit 28. Februar 2021)

Übersee-Departement: Saint-Barthélemy (seit 24. Januar 2021)

Gabun (seit 15. Juni 2020)

Gambia (seit 15. Juni 2020)

Georgien (seit 7. Oktober 2020)

Ghana (seit 15. Juni 2020)

Griechenland (seit 7. März 2021)

Hinweis: die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete (ab 7. März jedoch das gesamte Land):

Zentralmakedonien (seit 8. November 2020)

Attika (seit 7. Februar 2021)

Mittelgriechenland (seit 7. Februar 2021)

Westgriechenland (seit 14. Februar 2021)

Peloponnes (seit 28. Februar 2021)

Guatemala (seit 15. Juni 2020)

Guinea (seit 15. Juni 2020)

Guinea-Bissau (seit 15. Juni 2020)

Guyana (seit 15. Juni 2020)

Haiti (seit 15. Juni 2020)

Honduras (seit 15. Juni 2020)

Indien (seit 15. Juni 2020)

Indonesien (seit 15. Juni 2020)

Irak (seit 15. Juni 2020)

Italien (seit 8. November)

Jamaika (seit 15. Juni 2020)

Jemen (seit 15. Juni 2020)

Kanada (seit 15. November 2020)

Kamerun (seit 15. Juni 2020)

Kasachstan (seit 15. Juni 2020)

Katar (seit 15. Juni 2020)

Kenia (seit 15. Juni 2020)

Kirgisistan (seit 15. Juni 2020)

Komoren (seit 15. Juni 2020)

Kongo DR (seit 15. Juni 2020)

Kongo Rep (seit 15. Juni 2020)

Korea (Volksrepublik) (seit 15. Juni 2020)

Kroatien (seit 1. November 2020); ausgenommen sind die folgenden Gespanschaften:

Bjelovar-Bilogora (seit 7. März 2021)

Istrien (seit 7. März 2021)

Krapina-Zagorje (seit 7. März 2021)

Požega-Slawonien (seit 7. März 2021)

Kuba (seit 28. Februar 2021)

Kuwait (seit 15. Juni 2020)

Liberia (seit 15. Juni 2020)

Libyen (seit 15. Juni 2020)

Liechtenstein (seit 24. Oktober 2020)

Litauen (seit 21. Februar 2021; Hochinzidenzgebiet vom 24. Januar 2021 – 20. Februar 2021)

Luxemburg (14. Juli 2020 – 20. August 2020 und seit 25. September)

Madagaskar (seit 15. Juni 2020)

Malaysia (seit 24. Januar 2021)

Malediven (seit 17. Juli 2020)

Mali (seit 15. Juni 2020)

Marokko (seit 15. Juni 2020)

Mauretanien (seit 15. Juni 2020)

Moldau, Republik (seit 15. Juni 2020)

Monaco (seit 1. November 2020)

Mongolei (seit 15. Juni 2020)

Namibia (seit 14. Februar 2021; Hochinzidenzgebiet vom 31. Januar 2021 – 13. Februar 2021)

Nepal (seit 15. Juni 2020)

Nicaragua (seit 15. Juni 2020)

Niederlande – das gesamte Land (inkl. der autonomen Länder und der karibischen Teile der Niederlande) (seit 17. Oktober 2020) mit Ausnahme des überseeischen Teils des Königreichs der Niederlande Curaçaо (seit 21. Februar 2021)

Niger (seit 15. Juni 2020)

Nigeria (seit 15. Juni 2020)

Norwegen - die folgenden Provinzen gelten derzeit als Risikogebiete:

Oslo (seit 8. November 2020)

Viken (seit 15. November 2020)

Agder (seit 7. März 2021)

Oman (seit 15. Juni 2020)

Österreich – das gesamte Land mit Ausnahme der Gemeinden Jungholz und Mittelberg / Kleinwalsertal (seit 1. November 2020).

Hinweis: Das Bundesland Tirol gilt als Virusvarianten-Gebiet seit 14. Februar 2021 – mit Ausnahme des politischen Bezirks Lienz (Osttirol), der Gemeinde Jungholz, sowie des Rißtals im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee).

Pakistan (seit 15. Juni 2020)

Panama (seit 28. Februar 2021; Hochinzidenzgebiet vom 24. Januar 2021 – 27. Februar 2021)

Papua-Neuguinea (seit 17. Juni 2020)

Paraguay (seit 15. Juni 2020)

Peru (seit 15. Juni 2020)

Philippinen (seit 15. Juni 2020)

Polen (seit 24. Oktober 2020)

Rumänien (seit 7. Oktober 2020)

Russische Föderation (seit 15. Juni 2020)

San Marino (seit 1. November 2020)

São Tomé und Príncipe (seit 16. Juni 2020)

Saudi-Arabien (seit 15. Juni 2020)

Schweiz (seit 24. Oktober 2020)

Senegal (seit 15. Juni 2020)

Sierra Leone (seit 15. Juni 2020)

Somalia (seit 15. Juni 2020)

Spanien – das gesamte Land Spanien inklusive der Kanarischen Inseln und den Balearen (seit 21. Februar 2021; Hochinzidenzgebiet vom 24. Januar 2021 – 20. Februar 2021)

St. Vincent und die Grenadinen (seit 28. Februar 2021; Hochinzidenzgebiet vom 14. Februar 2021 – 27. Februar 2021)

Süd-Sudan (seit 15. Juni 2020)

Surinam (seit 15. Juni 2020)

Tadschikistan (seit 15. Juni 2020)

Tansania (seit 15. Juni 2020)

Timor Leste (Osttimor) (seit 17. Juni 2020)

Togo (seit 15. Juni 2020)

Trinidad Tobago (seit 15. Juni 2020)

Tschad (seit 15. Juni 2020)

Tunesien (seit 7. Oktober 2020)

Türkei (seit 15. Juni 2020)

Turkmenistan (seit 17. Juni 2020)

Ukraine (seit 15. Juni 2020)

Uruguay (seit 20. Dezember 2020)

USA (seit 7. März 2021; Hochinzidenzgebiet vom 24. Januar 2021 – 6. März 2021)

Usbekistan (seit 15. Juni 2020)

Vatikanstadt (seit 1. November 2020)

Venezuela (seit 15. Juni 2020)

Zentralafrikanische Republik (seit 15. Juni 2020)

Zypern (seit 1. November 2020)

Folgende Staaten/Regionen gelten aktuell als Hochinzidenzgebiete

Ägypten (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Albanien (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Andorra (Fürstentum Andorra) (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 26. August 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Bahrain (Hochinzidenzgebiet seit 14. Februar 2021, bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Bolivien (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Bosnien und Herzegowina (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Ecuador (Hochinzidenzgebiet seit 31. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Estland (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 26. Dezember 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Iran (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Israel (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 3. Juli 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Jordanien (Hochinzidenzgebiet seit 7. März 2021; bereits seit 7. Oktober 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Kolumbien (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Kosovo (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Lettland (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 22. November 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Libanon (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Malta (Hochinzidenzgebiet seit 28. Februar 2021; bereits seit 17. Oktober 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Mexiko (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Montenegro (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 17. Juli 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Nordmazedonien (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Palästinensische Gebiete (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 3. Juli 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Schweden (Hochinzidenzgebiet seit 7. März 2021; bereits seit 15. November 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Serbien (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Seychellen (Hochinzidenzgebiet seit 14. Februar 2021; bereits seit 17. Januar 2021 als Risikogebiet ausgewiesen)

Slowenien (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 1. November 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

St. Lucia (Hochinzidenzgebiet seit 14. Februar 2021; bereits seit 7. Februar 2021 als Risikogebiet ausgewiesen)

Sudan (Hochinzidenzgebiet seit 31. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Syrische Arabische Republik (Hochinzidenzgebiet seit 31. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Ungarn (Hochinzidenzgebiet seit 7. März 2021; bereits seit 1. November 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Vereinigte Arabische Emirate (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 23. September 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Das Auswärtige Amt hat aktuell folgende Staaten als Virusvarianten-Gebiete ausgewiesen

Botsuana (Virusvarianten-Gebiet seit 7. Februar 2021; bereits seit 31. Januar 2021 Hochinzidenzgebiet; bereits seit 22. November 2020 Risikogebiet)

Brasilien (Virusvarianten-Gebiet seit 19. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Eswatini (Virusvarianten-Gebiet seit 31. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Frankreich- das Département Moselle (Virusvarianten-Gebiet seit 2. März 2021; bereits seit 9. Januar 2021 Risikogebiet)

Irland (Virusvarianten-Gebiet seit 13. Januar 2021; bereits seit 9. Januar 2021 Risikogebiet)

Lesotho (Virusvarianten-Gebiet seit 31. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Malawi (Virusvarianten-Gebiet seit 7. Februar 2021; bereits seit 31. Januar 2021 Hochinzidenzgebiet; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Mosambik (Virusvarianten-Gebiet seit 7. Februar 2021; bereits seit 31. Januar 2021 Hochinzidenzgebiet; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Österreich – das Bundesland Tirol (Virusvarianten-Gebiet seit 14. Februar 2021; bereits seit 25. September 2020 Risikogebiet); Ausgenommen sind der politische Bezirk Lienz (Osttirol), die Gemeinde Jungholz, sowie das Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee

Portugal (Virusvarianten-Gebiet seit 27. Januar 2021 inkl. aller autonomen Regionen; bereits seit 24. Januar 2021 Hochinzidenzgebiet; bereits seit 8. November 2020 Risikogebiet)

Sambia (Virusvarianten-Gebiet seit 7. Februar 2021; bereits seit 31. Januar 2021 Hochinzidenzgebiet; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Simbabwe (Virusvarianten-Gebiet seit 7. Februar 2021; bereits seit 31. Januar 2021 Hochinzidenzgebiet; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Slowakei (Virusvarianten-Gebiet seit 14. Februar 2021; bereits seit 17. Oktober 2020 Risikogebiet)

Südafrika (Virusvarianten-Gebiet seit 13. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Tschechien (Virusvarianten-Gebiet seit 14. Februar 2021; Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 25. September 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (Virusvarianten-Gebiet seit 13. Januar 2021 inkl. aller Überseegebiete, Isle of Man sowie aller Kanalinseln; bereits seit 15. November 2020 Risikogebiet)

Kanaren Risikogebiet: Urlaub auf Teneriffa weiter nur mit Quarantäne

Die beliebte Ferieninsel Mallorca ist wegen der sinkenden Infektionszahlen bald kein Risikogebiet mehr. Doch die kanarischen Inseln bleiben es weiterhin. Es gilt eine Reisewarnung und die Pflicht zur Quarantäne bei Rückkehr nach Deutschland.

Sind Flugzeug und Kreuzfahrtschiff sichere Reisemittel?

Condor-Chef Ralf Teckentrupp sagte beim Urlaubsgipfel des Senders ntv, dass man in der Reisebranche massiv dazugelernt habe. Die Luft in den Flugzeugen sei „exzellent“. Die Ansteckung liege so nahe bei null, dass man sagen könne: „Das Flugzeug ist ein sicheres Reisemittel.“

Gilt das auch für Kreuzfahrtschiffe? Der Arzt und Medizinkorrespondent von ntv, Christoph Specht, sagte, dass schon die Fahrt zum Kreuzfahrtschiff gefährlich sein könne - ebenso wie die Ausflüge, für die Mann das Schiff verlasse. Grundsätzlich sei ein gutes Hygienekonzept wichtig.

Nächster Corona-Gipfel 22.03.2021: Reisen und Tourismus Thema

