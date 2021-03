Morgen, am 22.03.21, kommen Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten zum nächsten Corona-Gipfel zusammen

Eine Beschlussvorlage vor dem Bund-Länder-Treffen morgen sieht offenbar eine weitere Verlängerung des Lockdowns vor

Darüber hinaus soll es neue Regeln geben mit Blick auf Schnelltests, Maskenpflicht sowie Urlaub und Öffnung an Ostern



Diese Öffnungsstrategie hatten Bund und Länder beim letzten Corona-Gipfel verabredet. Beliebt sie bestehen? Wird sie geändert? Was sagen die Beschlussvorlagen dazu?

Erste Corona Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel am 22.03.21 bekannt

Bei den Corona-Beratungen von Kanzlerin und Ministerpräsidenten an diesem Montag soll nach dem Willen der SPD-regierten Länder über eine generelle Verlängerung der geltenden Lockdown-Regelungen bis in den April gesprochen werden. Die entsprechenden Landesverordnungen würden bis zum „XX. April 2021“ verlängert, heißt es ohne konkrete Datumsangabe in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf von Seiten der SPD-Länder. Vorerst gelten die Regelungen bis 28. März.

In der neuesten Version der aktuellen Beschlussvorlage zum bevorstehenden Bund-Länder-Treffen mit Angela Merkel und den Ministerpräsidenten geht es um folgende Regeln und Maßnahmen:

Lockdown-Verlängerung bis April 2021

mindestens zwei kostenlose Schnelltests für Arbeitnehmer

Erstattung der Kosten für Corona-Schnelltests (Selbsttests) unter Aufsicht

Maskenpflicht für Arbeitnehmer ohne Homeoffice, nach Sars-Cov-2-Arbeitsschutzverordnung

Öffnungen bei Modellprojekten, wie in Tübingen, mit negativem Corona-Test-Ergebnis und digitaler Kontaktverfolgung möglich

Kontaktarmer Urlaub - Camping und Reisen für Selbstversorger

Urlaub und Reisen mit Quarantäne und Testpflicht

Öffnungen zu Ostern und weitere Corona-Hilfen

nächster Corona-Gipfel im April 2021

Umfrage vor Corona-Gipfel: Mehrheit in Deutschland für Öffnung von Hotels und Restaurants an Ostern

Einer Umfrage kurz vor dem nächsten Corona-Gipfel zufolge wünscht sich eine Mehrheit der Deutschein eine Öffnung von Restaurants und Hotels an Ostern . In der am Wochenende bekannt gewordenen Beschlussvorlage steht diese Art des Urlaubs beziehungsweise des Ausgehens allerdings nicht drin. Vielmehr geht es, wenn überhaupt und wie oben aufgeführt, um mögliche „kontaktarme“ Formen des Urlaubs.

In dem Papier mit Stand von Samstag, 20.40 Uhr, Urlaub ermöglicht werden für „Bürger des jeweils eigenen Landes unter Beachtung der geltenden Kontaktbeschränkungen, strengen Hygieneauflagen und der Umsetzung eines Testregimes ermöglicht werden“. Möglich sein könnte dies in Beherbungen, bei denen man eigene sanitäre Anlagen nutzen und Essen über Selbstversorgung organisieren kann. Dies treffe für Apartments und Ferienwohnungen, Wohnwagen und Wohnmobile zu.

Wichtig: Dieser Passus in dem Entwurf ist in eckige Klammern gesetzt - dies deutet darauf hin, dass hier noch Abstimmungsbedarf zwischen Bund und Ländern besteht.

Beschlussvorlage vor Bund-Länder-Treffen: Diese Regeln werden noch diskutiert

Generelle neue Öffnungsschritte sieht der Entwurf nicht vor, berichtet die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag - er verweise vielmehr auf das „wiederum starke Infektionsgeschehen und eine exponentielle Dynamik“. Allerdings solle es Ländern und Regionen ermöglicht werden, „zeitlich befristete Modellprojekte“ zu starten, um „mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens zu öffnen“.

Dabei sollten sie die „Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten unter Nutzung eines konsequenten Testregimes“ untersuchen. „Zentrale Bedingungen dabei sind negative Testergebnisse als Zugangskriterium, IT-gestützte Prozesse zur Kontaktverfolgung und gegebenenfalls auch zum Testnachweis, räumliche Abgrenzbarkeit auf der kommunalen Ebene und eine enge Rückkopplung an den Öffentlichen Gesundheitsdienst“, heißt es in der Vorlage.

Beschlussvorlage: Entwurf schlägt „Sonderprogramm“ für Tourismus vor

In der Vorlage wird zudem ein „Sonderprogramm des Bundes“ für den Tourismus und verwandte Bereiche vorgeschlagen, das über die bisherigen Hilfsprogramme hinausreichen soll. Dieses Sonderprogramm könnte dann gestartet werden, wenn „die epidemiologische Lage eine wirtschaftlich relevante Öffnung zu Ostern nicht möglich machen“ sollte, wie es in der Vorlage heißt.

