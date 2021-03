Am Montag, 22.03.2021 treffen sich Bund und Länder zum nächsten Corona-Gipfel.

Eine erste Beschlussvorlage sieht eine Verlängerung des Shutdowns vor

Könnte der Lockdown auch über Ostern gelten und Urlaub oder Reisen zur Familie unmöglich machen?

Was für Reisen, Camping, Gastronomie und Treffen über Ostern bekannt ist.

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen und das Robert Koch-Institut rechnet an Ostern mit Inzidenzwerten über 300. Dennoch stellt sich beim nächsten Corona-Gipfel die Frage, welche Regeln über Ostern gelten: Sind trotz einer möglich Verlängerung des Lockdowns in Deutschland Lockerungen über die Feiertage drin? Laut einer Beschlussvorlage könnten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten offenbar sogar über ein mögliches „kontaktarmes“ Urlaubsszenario an Ostern diskutieren.

Öffnung Gastronomie: Restaurant und Bar leiden unter Lockdown

Dehoga) mit. Der Handel fürchtet die Schließung Tausender Geschäfte infolge der Corona-Krise. Eigentlich sollte die Außengastronomie am 22.03. öffnen dürfen - nun hat Bayern als erstes Bundesland einer Öffnung eine Absage erteilt. Jedes vierte Unternehmen ziehe in Erwägung aufzugeben, teilte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband () mit. Der Handel fürchtet die Schließung Tausender Geschäfte infolge der Corona-Krise.

Tübingen. Denn die Stadt bietet flächendeckend Schnelltests an und öffnet gleichzeitig die Gastronomie. Wie eine Öffnung der Restaurants und Bars zumindest im Außenbereich möglich wäre, zeigt ein Pilotversuch in

Angela Merkel Corona Treffen Lockdown in Deutschland? Mehrheit für Öffnung der Hotels und Restaurants zu Ostern Berlin Trotz der aktuell stark steigenden Corona-Zahlen in Deutschland wünscht sich eine Mehrheit der Bevölkerung hierzulande eine Öffnung der Hotels und Restaurants unter bestimmten Auflagen zu Beginn der Osterferien. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur plädieren 52 Prozent dafür, Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben die Öffnung mit geeigneten Hygiene- und Abstandsregeln an Ostern wieder zu erlauben. 14 Prozent sind gar für eine unbeschränkte Öffnungsmöglichkeit.

Urlaub: Reisen an Ostern trotz Corona?

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) fordert von der Bund-Länder-Schalte zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie „ein klares Signal für Osterurlaub in Deutschland“. Das Ostergeschäft sei für Viele „der letzte rettende Strohhalm“, sagte Aiwanger den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). Tausende Betriebe stünden finanziell und emotional mit dem Rücken zur Wand, „da darf die Politik nicht mehr länger zusehen“, forderte Aiwanger. Auch aus Sicht des Infektionsschutzes halte er Urlaub in Bayern für besser als auf Urlaubsinseln im Süden mit diversen zusätzlichen Kontakten.

Camping an Ostern 2021 möglich?

Touristisches Camping ist in Deutschland genau wie Hotelübernachtungen aktuell generell verboten, aber Dauercampen ist in einigen Bundesländern erlaubt. Camper dürfen in Deutschland mit einem Wohnmobil für zwei bis drei Tage ohne Anmeldung auf einem für sie ausgewiesenen Stellplatz stehen. Für viele eine Alternative zum Osterurlaub in Hotel oder Ferienwohnung.

Corona-Beschlussvorlage vor Treffen von Merkel und Co.: Lockdown-Verlängerung, Schnelltests, Maskenpflicht und Ostern

In der neuesten Version der aktuellen Beschlussvorlage zum bevorstehenden Bund-Länder-Treffen mit Angela Merkel und den Ministerpräsidenten geht es um folgende Regeln und Maßnahmen:

Lockdown-Verlängerung bis April 2021

mindestens zwei kostenlose Schnelltests für Arbeitnehmer

Erstattung der Kosten für Corona-Schnelltests (Selbsttests) unter Aufsicht

Maskenpflicht für Arbeitnehmer ohne Homeoffice, nach Sars-Cov-2-Arbeitsschutzverordnung

Öffnungen bei Modellprojekten, wie in Tübingen, mit negativem Corona-Test-Ergebnis und digitaler Kontaktverfolgung möglich

Kontaktarmer Urlaub - Camping und Reisen für Selbstversorger

Urlaub und Reisen mit Quarantäne und Testpflicht

Öffnungen zu Ostern und weitere Corona-Hilfen

nächster Corona-Gipfel im April 2021

Beschlussvorlage für Ostern 2021: „Kontaktarmer“ Osterurlaub trotz möglicher Lockdown-Verlängerung?

Die Küstenländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen wollen ihren Bürgern kontaktarmen Osterurlaub im eigenen Land ermöglichen. Dafür wollen die Regierungschefs Manuela Schwesig (SPD), Daniel Günther (CDU) und Stephan Weil (SPD) beim Bund-Länder-Gipfel am Montag werben, wie die Staatskanzleien der Länder am Sonntag mitteilten. Demnach soll Urlaub nur innerhalb des eigenen Bundeslandes in Einrichtungen mit Selbstversorgung und eigenen sanitären Anlagen erlaubt sein. Dies würde gelten für Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Campingwagen und Wohnmobile. Voraussetzung soll ein negativer PoC-Antigen-Test kurz vor der Anreise sein.

„Weitere Bedingungen wie Hygienekonzepte und Kapazitätsbeschränkungen wären auf Landesebene zu treffen“, hieß es. Und für die angrenzenden Stadtstaaten Hamburg und Bremen wären „gesonderte Regelungen zu treffen“.

Viele Menschen wünschten sich sehr einen Kurzurlaub in Deutschland, was nach den bislang geltenden Regelungen nicht möglich sei. Die Entscheidung der Bundesregierung, unter anderem Mallorca für Urlaubsreisen über Ostern zu öffnen, stoße vor diesem Hintergrund bei vielen Bürgern auf Unverständnis. Auf der anderen Seite sei ein starker Anstieg der Infektionszahlen zu verzeichnen, der besondere Vorsicht gebiete.

„Wir sind der Meinung, dass zu Ostern wenigstens Urlaub im eigenen Bundesland möglich sein sollte“, erklärte Ministerpräsidentin Schwesig. „Wer beispielsweise von Rostock nach Rügen fährt und mit seiner Familie die Ostertage in einem Ferienhaus verbringt, ist keinen zusätzlichen Ansteckungsgefahren ausgesetzt.“ Zugleich sei das auch ein Signal an die Branche, dass die Länder den Tourismus Schritt für Schritt wieder hochfahren wollten. „Das geht angesichts der steigenden Corona-Zahlen noch nicht vollständig“, äußerte Schwesig. „Dann braucht die Branche zusätzliche Unterstützung. Dafür treten wir gemeinsam ein.“

Kontaktbeschränkungen Ostern: Mit wie vielen Personen darf man sich treffen?

Seit dem 8. März sind private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich. Insgesamt dürfen nicht mehr als fünf Personen zusammenkommen. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Paare gelten als ein Haushalt. Das gilt auch für den Aufenthalt in der Öffentlichkeit.

Beim Corona-Gipfel am 22.03.2021 könnten ähnlich wie für Weihnachten auch für Ostern Ausnahmen für Familien beschlossen werden.

Fitnessstudios: Wann öffnen die Gyms?

Sportbegeisterte durften sich bereits ab dem 8.03.2021 über Lockerungen freuen. Denn kontaktfreier Individualsport im Freien ist laut Beschlüssen des letzten Corona-Gipfels möglich. Der Öffnungsplan sieht weitere Lockerungen ab dem 22.03.2021 vor. Doch ob diese wirklich umgesetzt werden ist angesichts der Corona-Zahlen unklar. In einigen Bundesländern haben die Fitnessstudios allerdings schon geöffnet.

Wann ist Ostern 2021?

Ostersonntag ist in diesem Jahr am 04.04.2021. Doch schon am 2.April ist mit Karfreitag ein Feiertag. Auch der Montag, 05.04.2021, ist als Ostermontag frei.