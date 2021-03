Die Corona-Zahlen in Baden-Württemberg schießen wieder in die Höhe.

Inzwischen sind sogar zehn Kreise über dem Schwellenwert von 100.

Örtlich werden Corona-Lockerungen zurückgenommen.

Das Corona-Infektionsgeschehen in Baden-Württemberg nimmt weiter an Fahrt auf. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche betrug am Sonntag (Stand: 16.00 Uhr) 75,9, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Am Vortrag hatte der Wert bei 73,2 gelegen, vor einer Woche noch bei 60,5. Die Behörde meldete 659 neue Infektionsfälle und 5 neue Todesfälle mit oder durch das Coronavirus. Am Wochenende fallen die Zahlen in der Regel geringer aus, da nicht alle Labore Fallzahlen melden.

Corona BW aktuell: Die Fallzahlen im Überblick

Gesamtzahl der mit Corona Infizierten: 331.829

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 1.576

Seit Beginn der Pandemie mit oder durch Corona gestorben: 8415

Neue Todesfälle im Vergleich zum Vortag: 7

Bisher genesen: 307.500

7-Tage-R-Wert: 1,12

Inzidenz über 100: Karlsruhe und Mannheim reißen Schwellenwert

Zehn Kreise überschreiten mittlerweile die Schwelle von 100 bei der sogenannten 7-Tage-Inzidenz. Darunter sind auch die beiden Großstädte Karlsruhe (103,8) und Mannheim (109,1). Das höchste Infektionsaufkommen herrscht weiterhin im Kreis Schwäbisch Hall (217,0). 24 der 44 Kreise weisen eine Inzidenz zwischen 50 und 100 auf. Nur noch neun Kreise liegen bei einer Inzidenz von unter 50.

In mindestens vier Kreisen (Alb-Donau-Kreis, Freudenstadt, Mannheim und Rastatt) lag die 7-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über dem Wert von 100, was die vereinbarte „Notbremse“ mit Verschärfungen der Regeln zur Folge hat.

Von 2431 betreibbaren Intensivbetten im Land sind rund 84 Prozent belegt. 248 Menschen werden nach Angaben des Divi-Intensivregisters intensivmedizinisch behandelt, 131 von ihnen müssen beatmet werden.

Die Zahl der Erstimpfungen gegen das Coronavirus stieg (Stand: Samstag, 23.55 Uhr) um 22.144, die der Zweitimpfungen um 9025. Damit haben nun 838 851 Menschen eine erste Impfung erhalten, und 379 754 Menschen haben bereits beide Impfungen bekommen.

Öffnung der Schulen im Kreis Schwäbisch Hall gestoppt

Es gelten wieder erweiterte Kontaktbeschränkungen

Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische und botanische Gärten müssen schließen.

Der Einzelhandel darf kein „Click&Meet“ mehr anbieten.

Außensportanlagen werden geschlossen.

Betriebe zur Erbringung körpernaher Dienstleistungen (ohne Friseure) müssen schließen.

Im Hotspot Crailsheim (7-Tage-Inzidenz bei 429) hat das Landratsamt zudem angeordnet, dass in der Kernstadt ab sofort eine medizinische Maske oder ein vergleichbarer Atemschutz getragen werden muss. Ausnahmen gelten für Menschen mit einem Attest, für Kinder unter sechs Jahren und für Individualsport. In Einkaufsläden, die laut Corona-Verordnung öffnen dürfen, ist nur ein Kunde pro 20 Quadratmeter erlaubt.

Rastatt verschärft Corona-Maßnahmen ab Dienstag

Auch im Landkreis Rastatt liegen die Corona-Zahlen konstant über dem Schwellenwert 100. Daher werden ab Dienstag, 16.03., die Corona-Beschränkungen verschärft. Wie das Landratsamt mitteilte, dürfen Geschäfte und Läden lediglich Abhol- und Lieferdienste anbieten. Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten werden für den Publikumsverkehr geschlossen. Sportanlagen für den Amateur- und individuellen Freizeitsport werden ebenfalls geschlossen. Friseure dürfen hingegen weiterhin geöffnet bleiben.

Corona in Freiburg: Öffnung der Geschäfte ab Montag

In Freiburg sieht die Lage hingegen ganz anders aus – besser: Geschäfte und Märkte dürfen seit Montag, 15.03., wieder komplett öffnen. Grund dafür ist eine stabile 7-Tage-Inzidenz von unter 50, wie die Stadt mitteilte. Es gilt allerdings Maskenpflicht, außerdem ist die Kundenzahl begrenzt. Auch Museen, Galerien, Gedenkstätten sowie zoologische und botanische Gärten können wieder ohne vorherige Buchung besucht werden. Allerdings müssen alle Besucher ihre Kontaktdaten angeben. Bereits seit Sonntag ist sogenannter kontaktarmer Sport mit maximal zehn Leuten im Freien und auf Außensportanlagen wieder erlaubt.

Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) appellierte an die Menschen, umsichtig zu bleiben und sich weiterhin an die Regeln zu halten. Nur so könnten die Lockerungen auch bestehen bleiben. Am Sonntag hatte die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in Freiburg bei 43,3 gelegen. Landesweit lag sie bei knapp 76.