Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen wieder an

Seit 1. März haben bestimmte Geschäfte in Baden-Württemberg und Bayern wieder geöffnet

Für weitere Lockerungen in Baden-Württemberg sind jetzt Corona-Schnelltests im Gespräch - das weckt Hoffnungen beim Handel, doch Experten warnen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann will sich beim Treffen von Bund und Ländern am Mittwoch, 03.03.21 für ein umfangreiches Schnelltest-Konzept einsetzen, das eine „sichere und schrittweise Öffnung besonders betroffener Branchen erleichtern“ soll. Das geht aus einer Mitteilung der Landesregierung hervor. Wird „frei testen“ jetzt zum Weg aus dem Lockdown?

Corona-Schnelltests mit Sonderzulassung in Deutschland

Diese drei Schnelltests haben bereits eine Zulassung

In Deutschland wartet man bereits auf die ersten Schnelltests, die auch Laien durchführen können. Jetzt hat das BfArM gleich drei Sonderzulassungen für solche Heimtests erteilt:

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card

Lyher Covid-19 Antigen Schnelltest (Nasal)

Clinitest Rapid COVID-19 Self-Test

Wachsendes Angebot: Wo kann man einen Corona-Schnelltest kaufen?

Es wird nicht bei diesen drei Tests bleiben. Laut BfArM liegen aktuell rund 50 weitere Anträge auf Sonderzulassungen vor. Wann die nächsten Zulassungen erteilt werden, sei jedoch nicht genau zu sagen - das hänge unter anderem von der Qualität der eingereichten Unterlagen ab, teilt eine Sprecherin mit.

Der Verband der Diagnostica-Industrie rechnet zudem damit, dass in den nächsten Tagen und Wochen weitere Laientests von Prüfstellen wie den Technischen Überwachungsvereinen (Tüv) zertifiziert werden. Das Angebot wird also wachsen, und damit auch die Verfügbarkeit.

Gefahr durch Fehler bei der Anwendung von Schnelltests

Doch es gibt auch kritische Stimmen, die vor der Zuverlässigkeit von Schnelltests warnen. So mahnt der Freiburger Medizinstatistiker Gerd Antes: Nicht nur die Tests seien verschieden, sondern auch die Selbsttester agierten sehr unterschiedlich.

Der entscheidende Faktor ist am Ende wie so oft der Mensch. Er muss den Antigen-Schnelltest nicht nur korrekt verwenden, sondern mit dem Ergebnis auch verantwortungsvoll umgehen.

Ein negatives Ergebnis ist kein Freibrief für lange Umarmungen und abstandsloses Zusammensein - man sollte auch dann weiter auf Hygieneregeln achten. Denn die Schnelltests sind nicht zu 100 Prozent verlässlich. Sie schlagen am besten bei einer hohen Virenlast an. Das heißt: Menschen, die stark ansteckend sind, erkennen sie recht zuverlässig. Doch Infizierte mit geringer Virenlast - etwa zu Beginn oder beim Abklingen der Erkrankung - entdecken die Schnelltests womöglich nicht.

Positives Ergebnis des Schnelltests mit PCR-Test bestätigen

Momentaufnahme und schließe eine Infektion nicht aus. Das Robert Koch-Institut (RKI) warnte auch deshalb am Freitag vor einer Überschätzung von Selbsttests in der Pandemie-Bekämpfung. Sie seien „keine Wunderwaffe“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. Die Erwartung, dass man sich für bestimmte Situationen „freitesten“ könne, sei nicht hundertprozentig zu erfüllen. Ein negatives Ergebnis sei eineund schließe einenicht aus.

Bei einem positiven Selbsttest-Ergebnis wiederum sollte man sich sofort isolieren und schnell das Gesundheitsamt oder seinen Hausarzt kontaktieren, um das Testergebnis mit einem PCR-Test zu bestätigen.

Schnelltest-Konzept macht Gastronomen in BW Hoffnung

In Baden-Württemberg macht den Händlern das mögliches Schnelltest-Konzept Hoffnung. Die Landesregierung will den monatelangen Lockdown nun trotz der Gefahr einer dritten Corona-Welle schrittweise lockern.

überschaubares Infektionsrisiko bestehe. Das bedeutet: Der Südwesten dringt auf eine schrittweise Lockerung des Schnelltests. Dazu zählten auch Selbsttests, die jeder ohne die Hilfe von medizinisch geschultem Personal durchführen kann. Das Konzept von Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht eine durch Tests begleitete Öffnung solcher Bereiche vor, in denen einbestehe. Das bedeutet: Der Südwesten dringt auf einedes Corona-Lockdowns mit Hilfe von. Dazu zählten auch, die jeder ohne die Hilfe von medizinisch geschultem Personal durchführen kann.

Lange war Kretschmann skeptisch gewesen: Man könne das Virus nicht wegtesten. Doch jetzt scheint es in Kombination mit dem Impfen der einzige gangbare Weg aus dem Lockdown zu sein. In einem so genannten Impulspapier für das Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (66/CDU) und der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch, 03.03.2021, schlägt das Land vor, unter anderem folgende Bereiche durch den Einsatz von Schnelltests zu öffnen:

Einzelhandel

körpernahe Dienstleistungen

Gastronomie und Restaurants

Hotels

Freizeiteinrichtungen wie Museen

Kultureinrichtungen

Auch bestimmte sportliche Aktivitäten könnten so wieder möglich werden.

Zentrale Erfassung von Schnelltest-Ergebnissen durch RKI gefordert

Ärztepräsident Klaus Reinhardt setzt auf ei umfassenderes Corona-Lagebild: Die Bundesärztekammer fordert eine zentrale Erfassung der Ergebnisse von Corona-Schnelltests durch das RKI. „Mit der wachsenden Bedeutung der Antigen-Schnelltests in Deutschland sollten die Ergebnisse dieser Testverfahren detailliert ausgewertet werden“, sagte Reinhardt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Unkomplizierte digitale Meldeverfahren und eine zentrale Erfassung der Testergebnisse durch das RKI würden das Dunkelfeld nicht registrierter Infektionen aufhellen und ein umfassenderes Lagebild der Pandemie in Deutschland ermöglichen.

Bislang werden in Deutschland nur die Ergebnisse der laborgebundenen PCR-Tests an das RKI gemeldet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte angekündigt, dass ab 1. März alle Bürgerinnen und Bürger etwa in einem Testzentrum oder einer Apotheke kostenlos einen Corona-Schnelltest vornehmen lassen könnten. Das Corona-Kabinett der Bundesregierung lehnte dieses Startdatum jedoch ab. Das Thema soll nun bei den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch besprochen werden. Die kostenlosen Schnelltests könnten dann am 8. März starten.

Corona-Schnelltest bei DM kaufen?

Voraussichtlich ab Dienstag, 09.03.2021, erhalten Kunden bei der Drogeriemarktkette DM Schnelltests zur Eigenanwendung von Boson. Technomed Service, der den Schnelltest von Boson vertreibt, hatte am vergangenen Mittwoch eine Zulassung dafür erhalten. „Wir rechnen mit einer Verfügbarkeit für unsere Kunden frühestens ab dem 9. März, sofern die Lieferzusagen des Herstellers eingehalten werden können“, so Sebastian Bayer, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Marketing + Beschaffung.

Sobald die nächsten Zulassungen erfolgen, wird dm weitere Schnelltests anbieten. „Damit wir rasch handeln und eine hohe Verfügbarkeit gewährleisten können, sind wir im engen Austausch mit dem Bundesgesundheitsministerium und weiteren Behörden. Wir wollen, dass möglichst viele Menschen davon profitieren. Deshalb werden wir zunächst die Abgabemenge pro Person limitieren“, kündigt Bayer an. Sobald weitere Lieferungen erfolgen oder weitere Tests zugelassen werden, entfällt die Begrenzung.

Laut Söder könnte Zoobesuch mit Corona-Schnelltests möglich sein

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht Spielraum für vorsichtige Lockdown-Öffnungen. „Wo der Inzidenzwert niedrig ist, sind mehr Kontakte verantwortbar - zum Beispiel, dass sich bei einem Wert unter 35 wieder zwei Haushalte treffen können“, sagte der CSU-Chef der Mediengruppe „Straubinger Tagblatt“/„Landshuter Zeitung“ und der „Münchner Abendzeitung“ (Samstag, 27.02.).

Für Einzelhandel, Gastronomie und Kultur solle es Perspektiven geben, meinte Söder im Gespräch mit den Zeitungen. Mit Schnelltests seien weitere Lockerungen möglich. Die Tests sollen vor allem an Schulen und Kitas zum Einsatz kommen. „Zudem könnten Pilotprojekte in den Kommunen für einzelne Öffnungen starten, zum Beispiel ein Schnelltest-Zentrum der Stadt vor dem Zoo, um diesen schneller öffnen zu können“, sagte Söder.