Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 Öffnungen in Aussicht: Dort sollen demnach der Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten geöffnet werden und kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen bis zehn Personen im Freien erlaubt werden. Der Beschlussentwurf für den Corona-Gipfel der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochnachmittag stellt für Regionen mit einerÖffnungen in Aussicht: Dort sollen demnach der Einzelhandel mit einer Beschränkung der Kundenzahl je nach Verkaufsfläche sowiegeöffnet werden und kontaktfreierin kleinen Gruppen bis zehn Personen im Freien erlaubt werden.

Allerdings: Lediglich jeder achte Landkreis in Deutschland liegt bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz derzeit unter der politisch definierten Schwelle von 35. Das geht aus Zahlen für Deutschland des Robert Koch-Instituts von Mittwochmorgen hervor. Demnach wurden zuletzt in 55 von etwas mehr als 400 erfassten Landkreisen und kreisfreien Städten weniger als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche registriert. In rund 250 Kreisen lag die Inzidenz bei über 50 - in 57 Kreisen und kreisfreien Städten lag sie sogar bei über 100.

Auf Ebene der Bundesländer liegt bislang kein Land unter dem Wert von 35. Besonders niedrig war die Inzidenz laut RKI zuletzt in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein mit jeweils knapp unter 50. Fachleute gehen wegen der Verbreitung ansteckender Varianten nicht davon aus, dass die Inzidenz in nächster Zeit flächendeckend fällt.

Neue RKI-Fallzahlen für Deutschland heute: Aktuelle Inzidenz und Neuinfektionen höher als in der Vorwoche

Vor dem heute stattfindenden Treffen von Bund und Ländern ist bereits klar: Größere Lockerungen sind nur dann möglich, wenn sich die Corona-Zahlen auf einem niedrigen Niveau halten. Zwar stabilisiert sich die Lage etwas, auch durch die fortschreitende Impfung , doch Wissenschaftler sehen ein Problem: Die Corona-Mutationen breiten sich aus und sind teilweise viel ansteckender. Diese Virusvarianten könnten der baldigen Öffnung von Geschäften und Restaurants im Weg stehen.

Wie hoch liegen die Fallzahlen also heute, am Mittwoch, dem 03.03.2021, am Tag der Beratungen, laut RKI? Die aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland mit Inzidenz, Neuinfektionen, Toten und Genesenen:

Neuinfektionen: Das RKI meldet am Mittwochmorgen 9019 Neuinfektionen. Gestern, am Dienstag, 02.03., waren mehr als 3943 neue Corona-Fälle in Deutschland registriert worden. Am Mittwoch vor einer Woche, dem 24.02.21, waren noch 8007 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet worden. Die Zahlen also liegen deutlich höher als im Vergleich zum Mittwoch der Vorwoche.

„Zeit Online“ berichtete, dass es 6645 Neuinfektionen gibt. Die Zahlen von Zeit Online basieren auf den direkten Angaben aus den Landkreisen. Sie sind weniger als die Statistiken des Robert Koch-Instituts von verzögerten Meldeketten betroffen und können deshalb abweichen.

Infektions-Rekord: Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 Fällen am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Infizierte: Insgesamt wurden laut dem RKI seit Beginn der Pandemie in Deutschland 2.460.030 positiv getestete Fälle registriert. Die tatsächliche Gesamtzahl aber dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Tote: Nach Angaben des RKI wurden am Mittwochmorgen 418 neue Todesfälle im Vergleich zum Vortag gemeldet. Insgesamt gibt es in Deutschland damit 70.881 Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. „Zeit Online“ meldete 385 neue Todesfälle, die im Zusammenhang mit Corona stehen.

Höchststand der Todesfälle: Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen in Deutschland binnen eines Tages war am Donnerstag, 14.1.21, erreicht worden.

Genesene: Laut RKI haben sich 2.274.400 Menschen in Deutschland von einer Corona-Infektion erholt.

R-Wert: Das RKI gibt in seinem aktuellen Lagebericht ein so genanntes Sieben-Tage-R an. Dieser Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Er liegt am Mittwoch bei 0,94. Am Vortag hatte er bei 1,01 gelegen. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

7-Tage-Inzidenz: Die zur Lagebeurteilung und für Beschlüsse rund um den Lockdown maßgebliche 7-Tage-Inzidenz beziffert die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der Wert liegt laut dem RKI am Mittwochmorgen bei 64,0 am Dienstag lag er bei 65,4. „Zeit Online“ meldete einen Wert von 67,5. Der bisherige Höchststand war am Dienstag, 22.12., mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.