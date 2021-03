Am Mittwoch, 03.03.2021, kommen Bund und Länder zum nächsten Corona-Gipfel zusammen

Einer ersten Beschlussvorlage zufolge steht eine Verlängerung des Lockdowns bis Ende März im Raum

Insbesondere Handel und Geschäfte aber fordern vehement eine Öffnungsperspektive

Einem Medienbericht nach könnte Click and Meet, das über Click and Collect hinausgeht, dabei eine Lösung darstellen

Bundesländer wie Baden-Württemberg und Sachsen sind in dieser Frage aktuell Vorreiter

Geschäfte im Handel betreiben? Was wird in dieser Frage auf dem nächsten Bund-Länder-Gipfel von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten beschlossen? Eine Beschlussvorlage gibt vor dem Gipfel am 03.03.21 erste Anhaltspunkte, wie das weitere Vorgehen angesichts wieder Wie geht es weiter für viele kleine Unternehmer, die Shops undim Handel betreiben? Was wird in dieser Frage auf dem nächsten Bund-Länder-Gipfel von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten beschlossen? Einegibt vor dem Gipfel am 03.03.21 erste Anhaltspunkte, wie das weitere Vorgehen angesichts wieder leicht steigender Zahlen in der Corona-Pandemie aussehen könnte.

Bund und Länder fassen demnach baldige Lockerungen der strengen Corona-Auflagen ins Auge, obwohl die Infektionszahlen nicht wie gewünscht sinken. Zwar sieht der Beschlussentwurf einer Arbeitsgruppe für die Bund-Länder-Spitzenberatungen am Mittwoch, der AFP am Dienstag vorlag, eine grundsätzliche Verlängerung des Lockdowns bis zum 28. März vor. Doch sollen bereits von Montag an die Kontaktbeschränkungen leicht gelockert werden. Der Entwurf enthält zudem einen Vier-Stufen-Plan für eine schrittweise Öffnung des öffentlichen Lebens.

In dem Entwurf kassieren Bund und Länder de facto ihren erst vor drei Wochen gefassten Beschluss, Öffnungen prinzipiell vom Unterschreiten des Inzidenzwerts 35 abhängig zu machen. In der Vorlage heißt es: Bund und Länder wollten "nun erproben", wie durch "die deutliche Ausweitung von Tests" und eine bessere Kontaktnachverfolgung "Öffnungsschritte auch bei höheren Sieben-Tage-Inzidenzen mit über 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner möglich werden".

Altmaier und die Wirtschaftsminister fordern Öffnung von Geschäften des Einzelhandels

Die Rufe von Verbänden, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und den Wirtschaftsminister der Länder nach einer Öffnungsperspektive sind in den Tagen vor dem Treffen am Mittwoch, 03.03.2021, immer lauter geworden. Und einer Beschlussvorlage, die am Montag bekannt wurde, zufolge könnte es in dieser Frage trotz einer ebenso möglichen Verlängerung des Lockdowns in Deutschland auch eine Öffnungsperspektive geben.

Wie die Nachrichtenagentur DPA berichtet, dringen Altmaier und die Wirtschaftsminister der Länder auf branchenübergreifende Öffnungsschritte aus dem Lockdown bereits im März. In einem mit den Wirtschaftsverbänden abgestimmten Öffnungskonzept, das AFP am Montag vorlag, rücken sie dabei von der „ausschließlichen Orientierung“ an bundesweiten Inzidenzwerten ab. Der Einzelhandel forderte vor den Bund-Länder-Beratungen erneut dringend eine Öffnung der Geschäfte bereits ab kommender Woche.

Öffnungen für Läden und Handel: Folgt auf Click and Collect nun Click and Meet?

Die große Mehrzahl der Verbände und der Landeswirtschaftsminister habe sich „nachdrücklich für verantwortliche branchenübergreifende Öffnungsschritte bereits im Monat März ausgesprochen“, heißt es in dem Papier. Das schließe den Einzelhandel und die Gastronomie mit ein, "jedenfalls im Außenbereich". Zudem müsse es darüber hinaus eine "klare und vorausschaubare Perspektive" für weitere Öffnungsschritte geben.

In der am Montag bekanntgewordenen möglichen Beschlussvorlage war von einer denkbaren Öffnung von Läden und Handel die Rede, die nach dem Prinzip „Click and Meet“ funktionieren könnte. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) kündigte für ihr Bundesland ein "Click & Meet"-Konzept an. Kunden sollen ab dem kommenden Montag wieder in den Läden stöbern und einkaufen können, wenn sie vorab einen Termin reservieren. Das Konzept biete „zunächst für kleinere Geschäfte eine echte Perspektive“, sagte die Ministerin.

Plan in der Beschlussvorlage für die Öffnung des Einzelhandels

Konkret stehen in der Beschlussvorlage die folgenden Punkte mit Blick auf eine mögliche Öffnung des Einzelhandels:

Zunächst könnten Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte zukünftig einheitlich in allen Bundesländern dem Einzelhandel des täglichen Bedarfs zugerechnet. Sie können somit auch mit entsprechenden Hygienekonzepten und einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 20 qm wieder öffnen.

Darüber hinaus können ebenfalls die bisher noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetriebe sowie Fahr- und Flugschulen mit entsprechenden Hygienekonzepten wieder öffnen, wobei für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen ein tagesaktueller Covid-19 Schnell- oder Selbsttest der Kundin oder des Kunden und ein Testkonzept für das Personal Voraussetzung ist.

Einen weiteren Öffnungsschritt kann ein Bundesland in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen (die Inzidenz ist noch nicht festgelegt und wird am Mittwoch beim Corona-Gipfel verhandelt) gehen:

die Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung von einer Kundin oder

einem Kunden pro 20 qm;

die Öffnung von Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten

sowie Gedenkstätten;

kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen (max. 10 Personen) im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen.

Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner auf über 35 Neuinfektionen an, wird in den geöffneten Bereichen wie folgt verfahren (auch hier ist die genaue Inzidenz noch nicht festgelegt und wird noch verhandelt):

die Öffnung des Einzelhandels für sogenannte „Click and meet“-Angebote,

wobei eine Kundin oder ein Kunde pro angefangene 40 qm Verkaufsfläche

nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung im Geschäft zugelassen werden kann.

die Öffnung von Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten für Besucher mit vorheriger Terminbuchung mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung;

Individualsport alleine oder zu zweit und Sport in Gruppen von bis zu zehn Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich auch auf Außensportanlagen.



Schrittweise Öffnung im Einzelhandel entlang einer noch festzulegenden Inzidenz

Die Nachrichtenagentur DPA schreibt zusammenfassend: Dem Beschlussentwurf zufolge könnte es - unterstützt von massenhaften Schnelltests - stufenweise weitere Öffnungen geben: als nächstes - nach Schulen und Friseuren - überall und wo noch nicht geschehen etwa Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte. Mit diesen Regeln soll wieder eine gewisse Einheitlichkeit unter den Ländern hergestellt werden, nachdem einige Länder wie Bayern etwa bei der Öffnung von Baumärkten und Blumengeschäften vorgeprescht waren.

Einen nächsten Öffnungsschritt könnte es geben, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Land oder regional stabil unter 35 liegt: Dann könnten der Einzelhandel, Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten geöffnet werden und kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen im Außenbereich erlaubt werden. Eine Zwischenstufe könnte dem Papier zufolge auch bei noch etwas höheren Inzidenzen möglich sein, etwa mit „Click and meet“-Angeboten im Handel. Unter anderem bei diesem Punkt gebe es aber noch erheblichen Verhandlungsbedarf, hieß es.

Ein weiterer Öffnungsschritt könnte dem Entwurf zufolge dann erfolgen, wenn sich die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Land oder in einer Region 14 Tage nach dem vorangegangenen Öffnungsschritt nicht verschlechtert hat. Bei einer Inzidenz von stabil unter 35 könnten dann unter anderem die Außengastronomie, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos öffnen. Auch hier könnte eine Zwischenstufe eingezogen werden auch für Regionen mit noch etwas höheren Inzidenzen, dann etwa mit der Verpflichtung, einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorzulegen.

Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region an drei

aufeinanderfolgenden Tagen wieder über einen bestimmten Wert steigen, sollen die Öffnungsschritte dem Entwurf zufolge wieder zurückgenommen werden. Der Grenzwert hierfür ist in dem Papier noch offen gelassen. Über weitere Lockerungen etwa für Innenbereiche von Restaurants, für Veranstaltungen, Reisen und die Hotellerie soll dem Beschlussentwurf zufolge erst bei der nächsten Bund-Länder-Runde beraten werden. Als Termin ist der 24. März vorgesehen.

Öffnung im Einzelhandel: Altmaier und Co. wollen von Inzidenz als alleinigem Merkmal abrücken

Vom Inzidenzwert als alleinigem Merkmal wollten Altmaier und die Wirtschaftsminister einer Meldung vom Montag zufolge absehen: „Eine bundesweite durchschnittliche Inzidenz besagt wenig über die Lage in einzelnen Bundesländern und Landkreisen“, heißt es in den Forderungen. "Das Erreichen einer generellen bundesweiten oder regionalen Inzidenz von 35 oder darunter wird unter der Voraussetzung der zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen derzeit nicht für erforderlich gehalten." Oberhalb einer Inzidenz von 50 seien Lockerungen zulässig, "wenn sie in Verbindung mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen im Einzelfall vertretbar sind".

WICHTIG: Die Beschlussvorlage ist lediglich ein Entwurf und Diskussionspapier für den Corona-Gipfel am 3. März. Die Entscheidungen der Bund-Länder-Konferenz können anders ausfallen.