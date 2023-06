Am Montag, 24. Juli 2023, wird es wieder wild, laut, nass und bunt in Ulm: Die Stadt feiert den Schwörmontag, das wichtigste Ulmer Stadtfest des Jahres. Das Highlight des Tages ist sicherlich das Nabada, bei dem die Ulmerinnen und Ulmer sowie Gäste aus nah und fern in Schlauchbooten die Donau „hinunter baden“ - Nabada, eben.

Doch das ist nicht der einzige Programmpunkt des Tages. Was sonst noch geboten ist und was es mit Schwörmontag eigentlich auf sich hat, erklären wir in diesem Artikel.

Schwörmontag 2023: Wann ist das Ulmer Stadtfest?

Der Schwörmontag findet immer am vorletzten Montag im Juli statt - in diesem Jahr ist das der 24. Juli. Offizieller Start des Stadtfestes ist um 11 Uhr mit der sogenannten Schwörrede des amtierenden Oberbürgermeisters, in diesem Fall Gunter Czisch, auf dem Weinhof. Gegen 16 Uhr beginnt dann das Nabada auf der Donau.

In Ulm nimmt man den Stadtfeiertag im Übrigen sehr ernst: Viele Ulmer und Neu-Ulmer Geschäfte, Büros und Behörden (auch manche Hochschulen) sind nachmittags geschlossen.

Programm am Schwörmontag: Was gehört dazu?

11 Uhr: Schwörfeier mit Schwörrede des Ulmer Oberbürgermeisters Gunter Czisch am Schwörhaus auf dem Weinhof. Eine Gebärdendolmetscherin wird die gesamte Schwörrede für Menschen mit Hörbehinderung simultan in Gebärdensprache übersetzen. Menschen mit Hörbehinderung dürfen im vorderen linken Bereich des Weinhofs Platz nehmen, um gute Sicht auf die Dolmetscherin zu haben.

Schwörfeier mit Schwörrede des Ulmer Oberbürgermeisters Gunter Czisch am Schwörhaus auf dem Weinhof. Eine Gebärdendolmetscherin wird die gesamte Schwörrede für Menschen mit Hörbehinderung simultan in Gebärdensprache übersetzen. Menschen mit Hörbehinderung dürfen im vorderen linken Bereich des Weinhofs Platz nehmen, um gute Sicht auf die Dolmetscherin zu haben. 16 Uhr : Start des Nabada auf der Donau. Ein öffentlicher Wasserumzug auf der Donau. Mit dabei sind auch die Themenboote, die lokale und nationale Politik aufs Korn nehmen. Viele Ulmerinnen und Ulmer, aber auch Gäste nehmen am Umzug in Schlauchboten teil.

: Start des Nabada auf der Donau. Ein öffentlicher Wasserumzug auf der Donau. Mit dabei sind auch die Themenboote, die lokale und nationale Politik aufs Korn nehmen. Viele Ulmerinnen und Ulmer, aber auch Gäste nehmen am Umzug in Schlauchboten teil. Am Abend des Schwörmontag: Party in der gesamten Ulmer Innenstadt – Halligalli in Kneipen, Bars und Clubs sowie DJs, die die Massen zum Tanzen bewegen. Auch in Neu-Ulm finden Events statt.

Was ist eigentlich der Schwörmontag?

Der Ulmer Schwörmontag ist eine Tradition aus der Zeit, als Ulm noch Freie Reichsstadt war. Im 14. Jahrhundert tobte ein erbitterter Streit um die politische Mitbestimmung zwischen den bürgerlichen Patriziern und den Handwerkerzünften. Die Patrizier hatten das Sagen, während die Handwerker wesentlich zum Reichtum der Stadt beitrugen. Folgerichtig sicherten sie sich immer mehr Macht im Stadtrat. Frauen durften allerdings weiterhin nicht mitbestimmen. Die Machtverhältnisse wurden in zwei sogenannten Schwörbriefen festgeschrieben – Kleiner Schwörbrief 1345 und Großer Schwörbrief 1397. Außerdem wurde zu diesem Anlass das Schwörhaus auf dem Weinhof errichtet.

Diese Ereignisse werden jedes Jahr am vorletzten Montag im Juli gefeiert, dem sogenannten Schwörmontag. Zentrales Element am Vormittag ist die Schwörrede des Oberbürgermeisters auf dem Balkon des Schwörhauses. Traditionell legt der OB gegen 11 Uhr Rechenschaft über die politische Lage und Entscheidungen des vergangenen Jahres ab. Zum Ende der Schwörrede folgt die Schwörformel des Oberbürgermeisters: „Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein in allen gleichen, gemeinsamen und redlichen Dingen ohne allen Vorbehalt.“ Zeitgleich erklingt die Schwörglocke des Ulmer Münsters, die nur an diesem Tag geläutet wird.