Am 24. Juli heißt es auf der Donau wieder: Ulmer Spatza, Wasserratza – hoi, hoi, hoi! Denn dann findet der diesjährige Schwörmontag mit der traditionellen Wasserschlacht Nabada statt. Wer am Stadtfeiertag der Ulmer schon häufiger die Donau hinunter gebadet ist, hat vielleicht auch schon einmal erfahren, wie unangenehm es sein kann, sich samt aufgeblasenem Schlauchboot in den Bus zu quetschen. Genervte Blicke der anderen Fahrgäste – das muss nicht sein. In Donaunähe gibt es in diesem Jahr mehrere Pumpstationen. So könnt ihr euer Wassergefährt bequem vor Ort aufpumpen lassen.

Schlauchboote, Luftmatratzen und Schwimmtiere aufpumpen lassen: Hier gibt es Pumpstationen

Insgesamt soll es laut einer Sprecherin der Stadt Ulm drei Aufpumpstationen geben:

an der Illerbrücke

und am Donaubad.

In der Nähe der Illerbrücke werden zwei Stationen aufgebaut. Eine direkt an der Kiesbank bei der Illerbrücke und eine weitere an dem neuen Parkplatz auf der Wiese neben der Gaststätte Illerbrücke. An jeder Station können fünf Schlauchboote, Gummitiere oder Luftmatratzen gleichzeitig aufgepumpt werden – kostenlos. Ab 11 Uhr könnt ihr am Schwörmontag hier euer Boot bereit für die Donau machen. Die Pumpstation am Donaubad „öffnet“ ab 12 Uhr.

Mit dem Auto zum Nabada: Hier darf geparkt werden

Wer aus Richtung Ulm/ Neu-Ulm mit dem Auto zu den Pumpstationen an der Illerbrücke kommt, wird auf den Parkplatz an der Illerbrücke geleitet, teilt die Stadt Ulm mit. Nabader, die von Wiblingen herkommen, werden direkt zum Parkplatz am Klosterhof geleitet. An Schwörmontag wird der gemeinsame Fuß- und Radweg an der Illerbrücke aufgrund der vielen Fußgängerinnen und Fußgänger für Fahrradfahrerinnen und -fahrer gesperrt. Diese werden auf die Fahrbahn geleitet. Aus Sicherheitsgründen gilt dann Tempo 30.