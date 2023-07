Schwörmontag 2023 steht vor der Tür! Schon vor dem höchsten Ulmer Stadtfest ist viel Trubel in Ulm und Neu-Ulm angesagt. Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr und auf Bus und Bahn. Wo ihr an den Tagen nicht weiterkommt und wann ihr rechtzeitig zum Bus oder zur Bahn gehen solltet, um nach Hause zu kommen, haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst.

Sperrungen in Ulm und Neu-Ulm: Hier geht es nicht weiter

Am Wochenende und am Schwörmontag werden etliche Besucher erwartet. Daher wird in Neu-Ulm der Donauuferweg im Abschnitt zwischen der Eisenbahnbrücke und der Schubertstraße von Samstag, 22. Juli, ab 20 Uhr, bis Schwörmontag, 24. Juli, für Radfahrer gesperrt.

Zudem wird der Steinhäulesweg zwischen der Schubertstraße und der Reinzstraße von Schwörmontag, 24. Juli, um 8 Uhr bis Dienstag, 25. Juli, um circa 7 Uhr für den Verkehr geöffnet und als Einbahnstraße in Richtung Steinhäule ausgewiesen. Laut der Stadt Neu-Ulm werden bei Bedarf am Montag ab 11 Uhr auch der Steinhäulesweg und die Schubertstraße auf Höhe der Von-Weber-Straße in Richtung Steinhäule gesperrt.

Die Herdbrücke wird zur Lichterserenade am Samstag, 22. Juli, von circa 20 bis 24 Uhr für den Fahrverkehr gesperrt. Ebenso während des Nabadas am Schwörmontag zwischen 14 und 18 Uhr. Auch die Gänstorbrücke wird zeitweise gesperrt, und zwar zur Lichterserenade am Samstag zwischen 21 und 24 Uhr und zum Nabada am Montag von 15 bis 18 Uhr.

Zur Freihaltung von Evakuierungsflächen während der Lichterserenade und der Veranstaltung „Rock am Petrus“ auf dem Petrusplatz werden die Augsburger Straße und die Marienstraße im Abschnitt zwischen der Ludwigstraße und der Krankenhausstraße am Samstag von 17:30 bis circa 24 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung in Fahrtrichtung Ulm erfolgt von der Augsburger Straße über die Ludwigstraße, die Bahnhofstraße und die Hermann-Köhl-Straße. Die Umleitung in Fahrtrichtung Neu-Ulm erfolgt von der Marienstraße über die Krankenhausstraße, Silcherstraße, Schützenstraße und Hermann-Köhl-Straße. Für die Anlieger der westlichen Donaustraße, der Hafengasse und An der Kleinen Donau wird der Maxplatz geöffnet.

Fahrplanänderungen im ÖPNV zur Lichterserendade am 22. Juli 2023

Während der Lichterserenade am Samstag, 22. Juli, erfolgt die Umleitung der Busse von 17:30 Uhr bis 24 Uhr in Richtung Ulm ab ZUP Neu-Ulm über den Allgäuer Ring, die Ringstraße und die Adenauerbrücke zum ZOB Ulm. Die Linie 5 fährt diese Linienführung ab circa 20 Uhr.

In Richtung Neu-Ulm erfolgt die Umleitung über das Ehinger Tor, die Adenauerbrücke, die Ringstraße und den Allgäuer Ring zum ZUP Neu-Ulm. Die Linie 5 fährt diese Linienführung ab circa 20 Uhr.

Die Linie 7 in Richtung Neu-Ulm fährt von 20 Uhr bis 24 Uhr die reguläre Linienführung bis zum ZUP Neu-Ulm. Die Linie 7 endet beziehungsweise beginnt am ZUP Neu-Ulm. Die Linie 7 in Richtung Ulm fährt bereits ab 17:30 Uhr ab dem ZUP Neu-Ulm über die Meininger Allee und die Hermann-Köhl-Straße zur Haltestelle Amtsgericht.

Fahrplanänderungen im ÖPNV in Ulm und Neu-Ulm an Schwörmontag, den 24. Juli 2023

Linie 1: ab 14.30 Uhr alle 5 Minuten; Zusatzfahrten auch nach 21 Uhr alle 15 Minuten bis 22.40 Uhr ab Söflingen bzw. 23.34 Uhr ab Böfingen, danach weiter wie regulärer Samstag

ab 21.30 Uhr alle 10 Minuten

Linie 2: ab 6.30 Uhr alle 10 Minuten

Linie 4: auch nach 19 Uhr alle 10 Minuten

Linie 5: auch nach 19 Uhr alle 10 Minuten (alle 20 Minuten Wiley bzw. Ludwigsfeld)

Linie 6: bis 22 Uhr alle 20 Minuten, weitere alle 30 Minuten (alle Fahrten ab / bis Donaustadion)

Linie 7: bis 22 Uhr alle 20 Minuten, weitere alle 30 Minuten

Linie 9: auch nach 19 Uhr alle 20 Minuten

E-Busse: Die E-Wagen (Verstärkerbusse an Schultagen) verkehren nur bis 21 Uhr.

Mobil-SAM: Es verkehren keine MobilSAM-Linien.

Nacht-Bus: Die NachtBus-Linien N1 bis N8 fahren um 01.30, 02.30 und 03.30 Uhr ab ZOB Ost.

Neu-Ulm: Während des Nabada beginnen und enden die Linien 71, 73, 78, 79, 85, 737, 763 und 850 von 14 bis 18 Uhr am ZUP Neu-Ulm. In Ulm werden keine Haltestellen angefahren. In Neu-Ulm entfallen die Haltestellen „Petrusplatz“ und „Rathaus“. Fahrgäste sollten auf die Linie 5 und Linie 7 ausweichen.

Für alle nicht genannten SWU-Linien gelten die Fahrpläne für Montag bis Freitag.

Zudem ist Schwörmontag kein Feiertag: Die Mitnahmeregelung bei Jahreskarten gilt an diesem Tag somit nicht.

Wann fährt der letzte Bus und die letzte Straßenbahn an Schwörmontag in Ulm?

Der Fahrplan für die letzten Bus- und Straßenbahnverbindungen in Ulm und Neu-Ulm an Schwörmontag: Wann fährt der letzte Bus und die letzte Straßenbahn am 24. Juli 2023?

Letzte(r) Bus und Bahn an Schwörmontag ab Hauptbahnhof

Linie 1: 01.08 Uhr - Böfingen; 01.14 - Söflingen; 01.59 Uhr - Theodor-Heuss-Platz

Linie 2: 01.17 Uhr - Kuhberg; 01.15 Science Park II

Linie 5: 01.11 Uhr - Söflinger Weinberge; 01.11 Uhr - Ludwigsfeld; 01.01 Uhr - Wiley

Linie 6: 01.17 Uhr - Eselsberg Hasenkopf; 00.56 Uhr - Donaustadion

Linie 7: 01.14 Uhr - Jungingen; 01.08 Uhr - Willy-Brandt-Platz

Letzte(r) Bus und Bahn an Schwörmontag ab Ehinger Tor

Linie 1: 01.15 Uhr - Böfingen; 01.17 Uhr - Söflingen; 02.02 Uhr - Theodor-Heuss-Platz

Linie 2: 01.20 Uhr - Kuhberg; 01.13 Uhr -Science Park II

Linie 4: 01.08 Uhr - Böfingen Süd über Eichberg; 01.14 Uhr - Wiblingen

Linie 7: 01.11 Uhr - Jungingen; 01.11 Uhr - Willy-Brandt-Platz

Letzte(r) Bus und Bahn an Schwörmontag ab Rathaus Ulm

Linie 4: 01.22 Uhr - Böfingen Süd über Eichberg; 01.09 Uhr - Wiblingen

Linie 5: 01.06 Uhr - Söflinger Weinberge; 01:15 Uhr - Ludwigsfeld; 01:05 Uhr - Wiley

Linie 6: 01.12 Uhr - Eselsberg Hasenkopf; 01.00 Uhr - Donaustadion

Letzte(r) Bus und Bahn an Schwörmontag ab Söflingen

Linie 1: 01.08 Uhr - Böfingen

Linie 9: 00.48 Uhr - Gleißelstetten; 00.47 Uhr - Roter Berg

Letzte(r) Bus und Bahn an Schwörmontag ab Kuhberg Schulzentrum

Linie 2: 01.05 Uhr - Science Park II

Linie 8: 00.42 Uhr - Grimmelfingen

Die letzten Fahrten von Regionalbus und Zug an Schwörmontag in Ulm

Hier die letzten Regionalbusse und Züge, die an Schwörmontag von Ulm aus in die umliegenden Städte und Ortschaften fahren

Richtung Amstetten - Geislingen

22:15 / 23:15 Uhr : Zug RE 5 nach Geislingen - Stuttgart

: Zug RE 5 nach Geislingen - Stuttgart 22:36 / 23:46 / 04:33 Uhr: Zug MEX 16 nach Beimerstetten, Westerstetten, Lonsee, Urspring, Amstetten, Geislingen - Stuttgart

Richtung Blaustein - Blaubeuren - Ehingen

22:34 / 04:50 Uhr: Zug RS 3 nach Ulm-Söflingen, Blaustein, Herrlingen, Gerhausen, Blaubeuren, Schelklingen, Schmiechen, Allmendingen, Ehingen, Rottenacker Munderkingen

23:26 Uhr: Zug RE 55 nach Blaustein, Herrlingen, Blaubeuren, Schelklingen, Allmendingen, Ehingen, Rottenacker Munderkingen, Rechtenstein, Riedlingen - Sigmaringen

22:17 / 23:23 /23:45 Uhr: Bus 37/38 nach Blaustein, Herrlingen ab ZOB WEST, Steig A

Richtung Dornstadt

22:09 / 23:09 Uhr: Bus 49 nach Dornstadt ab ZOB WEST, Steig B

Richtung Eggingen

22:36 / 23:06 / 23:36 Uhr: Bus 11 nach Eggingen über Ermingen ab ZOB OST, Steig A

Richtung Erbach - Laupheim - Biberach

22:18 Uhr: Bus 21 nach Erbach (und weiter nach Ehingen) ab ZOB West, Steig D

23:40 / 04:35 Uhr: Zug RS 21 nach Erbach, Laupheim West, Schemmerberg, Warthausen, Biberach, Bad Schussenried, Aulendorf - Friedrichshafen

Richtung Illerkirchberg - Illerrieden - Dietenheim

22:46 Uhr: Bus 70 nach Illerkirchberg, Illerrieden, Dietenheim ab ZOB WEST, Steig C

Richtung Langenau - Heidenheim

22:11 / 23:17 / 4:48 Uhr: Zug RS 51 nach Thalfingen, Oberelchingen, Unterelchingen, Langenau, Niederstotzingen, Heidenheim - Aalen

22:43 Uhr: Bus 59 nach Elchingen, Langenau, Niederstotzingen ab ZOB OST, Steig F

Richtung Merklingen

22:29/ 23:29 / 05:12 Uhr: Zug IRE 200 nach Merklingen

Richtung Nersingen (-Günzburg)

22:15 Uhr: Bus 85 nach Burlafingen, Steinheim, Nersingen ab ZOB OST, Steig E

23:15 Uhr: Bus 850 nach Burlafingen, Steinheim, Nersingen, Echlishausen ab ZOB OST, Steig D

22:55 Uhr: Zug RB 15 nach Neu-Ulm, Nersingen, Donauwörth

23:23 / 04:47 Uhr: Zug RE 9 nach Neu-Ulm, Nersingen, Dinkelscherben bzw. München

Richtung Neu-Ulm - Pfuhl - Burlafingen

22:55 Uhr: Bus 84A nach Neu-Ulm, Offenhausen, Pfuhl, Burlafingen ab ZOB OST, Steig E

23:15 Uhr: Bus 850 nach Burlafingen, Steinheim, Nersingen, Echlishausen ab ZOB OST, Steig D

Richtung Senden - Illertissen

23:04 Uhr: Bus 73 nach Neu-Ulm, Gerlenhofen, Senden ab ZOB OST, Steig C

22:32 / 23:32 / 04:31 Uhr: Zug RS 71 nach Weißenhorn über Neu-Ulm und Senden

23:19 / 00:17 Uhr: Zug RE 75 nach Neu-Ulm, Senden, Vöhringen, Bellenberg, Illertissen, Altenstadt (Iller), Kellmünz, Kempten

Richtung Weissenhorn

22:32 / 23:32 / 04:31 Uhr: Zug RS 71 nach Neu-Ulm, Finninger Str., Senden, Wullenstetten, Witzighausen, Weißenhorn

Alle Angaben von SWU und DING ohne Gewähr.

Aktuelle Fahrplan-Infos für Bus, Bahn und Zug um den Schwörmontag

Für weiter aktuelle Informationen zu den Verbindungen von Bus, Bahn und Zug am Schwörmontag sowie in der Schwörwoche, bitten SWU und DING auch echtzeit.swu.de sowie die Fahrplanauskunft unter ding.eu und auf den Anzeigetafeln an den Haltestellen und Bahnsteigen zu nutzen.

