Die ein oder andere Flasche Bier, ein Glas Wein oder einfach nur Wasser. An Schwörmontag füllt sich schnell die Blase. Wer sie nicht im Gebüsch oder zu Hause leeren kann, der sucht oft verzweifelt nach einem WC. Doch wo findet man am größten Feiertag der Stadt eine öffentliche Toilette?

Parkhäuser, Hauptbahnhof und Münsterplatz – hier gibt’s öffentlichen WC’s in Ulm und Neu-Ulm

Ist die Blase einmal voll, kann es oft nicht schnell genug gehen. Restaurants sind oftmals die erste Anlaufstelle, wenn’s um das Wasserlassen geht. Glücklich über Nutzerinnen und Nutzer, die nicht in der Location auch essen und trinken, sind wenige Wirte. Nicht selten weisen sie all jene ab, die nicht in ihrem Restaurant Platz nehmen. Doch glücklicherweise befinden sich in Ulm und Neu-Ulm zahlreiche öffentliche Toiletten. Hier eine Übersicht:

Öffentliche Toiletten in Ulm – eine Übersicht

Toilette Parkhaus Hauptbahnhof Ulm (kostenpflichtig)

Toilette im Hauptbahnhof Ulm (kostenpflichtig)

Toilette Parkhaus Deutschhaus (kostenlos)

Toilette Glöcklerstraße (kostenpflichtig)

Toilette Parkhaus Fischerviertel (kostenlos)

Toilette Karlsplatz (kostenlos)

Toilette Parkhaus Salzstadel (kostenlos)

Toilette Lautenberg (kostenlos)

Toilette Parkhaus am Rathaus (kostenlos)

Toilette Parkhaus Müller (kostenlos)

Toiletten in Neu-Ulm – eine Übersicht

Öffentliche WCs gibt es in der bayerischen Stadt zwar nur wenige, dafür stellen einige Gastronomiebetriebe bei der Aktion „Nette Toilette“ ihre Toilette kostenlos zur Verfügung. Aufkleber mit dem Logo "nette Toilette" weisen auf Gaststätten hin, die diesen besonderen Service anbieten.

Glacis (beim Barfüsser Biergarten)

Kaffeehaus Konzertsaal („Nette Toilette“)

Tiefgarage am Petrusplatz

Eiscafé da Venezia („Nette Toilette“)

Hotel Posthorn („Nette Toilette“)

Hauptfriedhof Neu-Ulm

Wiley (beim Wasserspielplatz, von April bis Oktober)

