Am 24. Juli 2023 ist wieder Schwörmontag in Ulm . Die ganze Innenstadt wird wieder zur Partyzone, an verschiedenen Orten legen DJs auf und Bands spielen live. Doch schon am Nachmittag steht das Nabada an, der große Boot-Umzug auf der Donau. Alle, die möchten, können ihr eigenes Schlauchboot nehmen und sich von der Illermündung bis zur Friedrichsau treiben lassen. Dazu fahren einige Vereine, Unternehmen und städtische Offizielle auf sogenannten Themenbooten – meist klassische Ulmer Schachteln.