Nicht nur Ulmerinnen und Ulmer werden an Schwörmontag (24.07.2023) in der Stadt unterwegs sein, auch etliche Gäste von außerhalb werden sich Schwörrede Nabada und die Partys am Abend nicht entgehen lassen. Damit der Spaß am Fest kein Loch bekommt, ist die Sicherheit wichtig.

Erstmals kommt eine besondere Technik zum Einsatz, die an den Hotspots in der Stadt Besucherströme misst. Die Daten werden für ein Modellprojekt erhoben, das untersucht, wie die Rettungskette und der Bevölkerungsschutz mit dem neuen 5G-Mobilfunkstandard verbessert werden kann. Die Ulmer und Neu-Ulmer Polizei sind „mit ausreichend Kräften“ im Einsatz, der Kommunale Ordnungsdienst mit voller Mannstärke von acht Mitarbeitern unterwegs.

Doch was tun, wenn doch mal etwas passiert und Hilfe nicht so schnell vor Ort sein kann? Damit ihr entspannt und sicher feiern könnt, hier ein paar Tipps.

Erste-Hilfe-Stationen, Krankenhäuser und Apotheken in Ulm

Während des Schwörmontags gibt es entlang der Donau einige Erste-Hilfe-Stationen. Außerdem bieten die Kliniken und Apotheken ihre Dienste im Notfall an. Hier findet ihr alle Stationen auf einer interaktiven Karte:

Ich werde am Schwörmontag angegriffen! Was tun?

Angriffe passieren zum größten Teil dort, wo sich Täter unentdeckt fühlen und die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, gering ist. Deswegen ist der erste Schritt immer, die Aufmerksamkeit anderer auf sich zu ziehen, egal auf welche Weise. Schreien und machen Sie auf Ihre Lage aufmerksam. Sprechen Sie im Notfall Personen direkt an, von denen Sie sich Hilfe wünschen. Entfernen Sie sich dann möglichst weit vom Täter, um weitere Angriffe zu vermeiden. Suchen Sie Ordner oder Polizisten auf und berichten, was geschehen ist.

Was tun, wenn andere angegriffen werden oder in Gefahr sind?

Wenn man in einer Gefahrensituation jemand anderem helfen möchte, ist es wichtig, dies nur zu tun, wenn man sich dabei selbst nicht gefährdet. Beziehen Sie die Menschen in Ihrer Umgebung ein und sprechen Sie sie direkt an: „Wir helfen jetzt gemeinsam.“

Nachdem Sie die Polizei gerufen haben, verlassen Sie gegebenenfalls mit dem Opfer den Ort und suchen Sie „sichere Orte“ auf, wie zum Beispiel ein Zelt des Sicherheitspersonals oder Ihr Auto. Versuchen Sie sich das Aussehen des Täters so gut wie möglich zu merken, da die Opfer oft zu aufgebracht sind, sich Details zu merken. Halten Sie sich deswegen am besten als Zeugen bereit.

Was tun bei einem größeren Ereignisfall am Schwörmontag?

Das Wichtigste ist: Ruhe bewahren! Es gilt auch hier: helfen Sie nur dann, wenn Sie sich selbst nicht in Gefahr bringen. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Lage und leisten Erste Hilfe, wo Sie können. Falls noch keine Einsatzkräfte eingetroffen sind, wählen Sie den Notruf. Wenn Einsatzkräfte eintreffen, machen Sie sie auf Verletzte aufmerksam.

Darauf ist bei einem Notruf zu achten:

Ruhe bewahren!

Überblick verschaffen!

Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte und behinderen Sie sie nicht in ihrer Arbeit!

Erste Hilfe leisten

Falls noch keine Einsatzkräfte vor Ort sind, Notruf wählen und die W-Fragen beantworten:

Wo ist es geschehen?

Was ist geschehen?

Wie viele Personen sind verletzt?

Welcher Art sind die Verletzungen?

Warten Sie auf Rückfragen!

Die wichtigsten Notrufnummern für Ernstfälle - nicht nur an Schwörmontag:

Rettungskräfte und Polizei: Wer zahlt das eigentlich?

Egal, welche Notrufnummer man wählt, Rettungskräfte und Polizei versuchen möglichst schnell vor Ort zu sein und zu helfen. Doch wer zahlt die Einsätze eigentlich? Und mit welchen Konsequenzen muss man fürchten, wenn man die Helfer zum Spaß ruft? Alle Infos dazu haben wir für Ihnen in einem Artikel zusammengefasst:

Mehr zu Schwörmontag in Ulm