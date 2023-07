Ganz Ulm feiert am Montag, 24. Juli – der Schwörmontag 2023 steht an. Besonders in der Fußgängerzone, am Donauufer, am Marktplatz und in der Friedrichsau wird viel los sein. An diesen Orten werden mehrere Bühnen aufgebaut und in vielen Gaststätten wird Hochbetrieb herrschen.