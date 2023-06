Von der Achterbahn direkt in den Biergarten und dann ab zur 90er-Party – auf dem Ulmer Volksfest ist das möglich. Im Juli findet der größte Jahrmarkt der Region wieder in der Friedrichsau statt. Für junge Leute, Ältere und Familien gibt es unter anderem verschiedene Fahrgeschäfte, Lichtshows und Discoabende. In diesem Artikel geht es um das Programm, die Öffnungszeiten und besondere Attraktionen.

Termine zum Ulmer Volksfest 2023 in der Friedrichsau

Das Ulmer Volksfest findet 2023 wie jedes Jahr auf dem Festplatz in der Friedrichsau statt. Eröffnung ist am Freitag, 14. Juli, um 16 Uhr. Das Volksfest dauert 17 Tage bis Sonntagabend, 30. Juli.

Volksfest Ulm 2023: Programm

Wie üblich stehen Fahrgeschäfte, Essens- und Getränkestände im Vordergrund. Doch an einigen Tagen fiden besondere Events statt, außerdem steht jeder Tag unter einem anderen Motto. Hier der Überblick:

Freitag, 14.7., um 16 Uhr: Eröffnung

Samstag, 15.7.: Backstage-Tour – Blick hinter die Kulissen des Volksfests. Die Veranstalter sowie der Medienpartner Trendyone verlosen online jeweils 10 x 2 Plätze

Sonntag, 16.7.: Familien-Bummel-Sonntag

Montag, 17.7., ab 19 Uhr: Regenbogen-Party (LGBTQ): Party-Musik auf dem bunten Festplatz und Gastro-Specials

Dienstag, 18.7., sobald es dunkel ist: Might of Lights – die Musik-Lasershow

Mittwoch, 19.7.: Familientag – Ermäßigungen und Sonderangebote auf dem gesamten Festplatz

Donnerstag, 20.7., ab 20:30 Uhr: 90er-Party: An allen Fahrgeschäften laufen den ganzen Abend Hits der 90er. Außerdem gelten für 90 Minuten Preise wie in den 90ern.

Freitag, 21.7.: Wochenend-Start

Samstag, 22.7.: Lichterserenade vom Volksfest aus beobachten. Dazu eine Almdorf-Party mit Stimmungshits

Sonntag, 23.7.: Sonntags-Bummel

Montag, 24.7.: Schwörmontag

Dienstag, 25.7.: Kindertag – bis 19 Uhr Angebote zum halben Preis auf dem gesamten Festplatz. Ab 3,50 Euro Einkaufswert gibt es einen von maximal 7500 50-Cent-Wertbons der SWU, der am Abschlusstag eingelöst werden kann

Mittwoch, 26.7., ab 20 Uhr: Ladies Night – an allen teilnehmenden Fahrgeschäften müssen Frauen nur 1,50 Euro zahlen (ab 6 Euro gibt es Angebote für 2,50 Euro). Die Aktion gilt auch für alle Männer, die sich „Ladylike“ verkleidet haben: Perücke und Make-Up mit Kleid oder hohen Schuhen sind Pflicht.

Donnerstag, 27.7., sobald es dunkel ist: XXL-Musik-Feuerwerk

Freitag, 28.7.: Happy Weekend

Samstag, 29.7.: Backstage-Tour 2 – Gleiches Programm wie am 15.7.

Sonntag, 30.7.: 50-Cent-Familiensonntag: Einlösung der am 25.7. ausgegebenen SWU-Wertbons möglich. Der Markthandel nimmt an der Aktion nicht teil.

Ulmer Volksfest 2023: Reservierung im Biergarten möglich

Auf dem Ulmer Volksfest gibt es keine großen Partyzelte. Stattdessen gibt es verschiedene Hütten, um die Biertische aufgestellt werden. Die Veranstalter nennen sie Gastrodörfer. Wer auf jeden Fall einen Platz bekommen möchte, kann vorher Plätze reservieren. Hier die Kontaktdaten:

Beckers Almhütte : E-Mail: [email protected] . Telefon: 07271/9797609 (Montag bis Freitag 9:30 bis 11:30 Uhr)

: E-Mail: . Telefon: 07271/9797609 (Montag bis Freitag 9:30 bis 11:30 Uhr) Krusigs Dorf: E-Mail: [email protected] . Telefon: 0163/4876600 (Montag bis Freitag 9:30 bis 11:30 Uhr)

Ulmer Volksfest: Öffnungszeiten 2023

Freitag, 14.7.: 16 bis 0 Uhr

Samstag, 15.7.: 15 bis 0 Uhr

Sonntag, 16.7.: 11 bis 23 Uhr

Montag, 17.7.: 15 bis 23 Uhr

Dienstag, 18.7.: 15 bis 23:30 Uhr

Mittwoch, 19.7.: 14 bis 23 Uhr

Donnerstag, 20.7.: 15 bis 23 Uhr

Freitag, 21.7.: 15 bis 0 Uhr

Samstag, 22.7.: 15 bis 0 Uhr

Sonntag, 23.7.: 11 bis 23 Uhr

Montag, 24.7.: 15 bis 23 Uhr

Dienstag, 25.7.: 15 bis 23 Uhr

Mittwoch, 26.7.: 15 bis 23:30 Uhr

Donnerstag, 27.7.: 15 bis 23 Uhr

Freitag, 28.7.: 15 bis 0 Uhr

Samstag, 29.7.: 15 bis 0 Uhr

Sonntag, 30.7.: 11 bis 23 Uhr

Ulmer Volksfest 2023: Fahrgeschäfte und Attraktionen

Autoscooter, Riesenrad und Kettenkarussell gehören zu jedem größeren Volksfest. Das Ulmer Volksfest bietet noch weitere Attraktionen. Hier findet ihr alle Fahrgeschäfte im Überblick: