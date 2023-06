Vom 16.09. bis zum 3.10. zieht das Oktoberfest in München wieder Millionen Menschen auf die Wiesn. Zwar lockt das Volksfest auch mit Fahrgeschäften, die meisten strömen aber für das Bier in die Zelte. Das flüssige Gold steht hoch im Kurs. Jedes Jahr steigen die Preise, die je nach Zelt variieren. Inflation und Energiekosten werden voraussichtlich auch Bierliebhabern zu schaffen machen. Wer plant dieses Jahr auf die Wiesn zu gehen, mag gerne schon jetzt wissen, mit welchem Einsatz der Bierdurst zu löschen ist. Die Kosten für eine Maß Bier auf dem Oktoberfest 2023 gibt es deshalb hier im Überblick.

Die Preise für das Bier setzen sich aus unterschiedlichen Kostenfaktoren zusammen. Zum einen haben die Brauereien, welche das Bier für das Oktoberfest liefern, ihre eigenen Produktionskosten. Diese sind mitunter durch Rohstoffpreise für Malz, Hopfen, Hefe und Wasser, aber auch durch Lager- und Transportkosten bedingt. Die erhöhten Energiekosten machen vor den Bierpreisen ebenfalls nicht halt. Weiterhin fallen Kosten für den Aufbau und Unterhaltung der Zelte mitsamt Personal an. Es gibt auch eine eigene Biersteuer, die in Deutschland von den Ländern erhoben wird.

Nicht zuletzt kalkulieren die Brauereien und Zeltbetreiber beim Verkauf von Bier auf dem Oktoberfest aber auch Gewinnmargen ein. Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) befürchtete Anfang des Jahres im Gespräch mit t-online , dass die Preise in diesem Jahr deshalb über 14 Euro steigen werden.Die Verhältnismäßigkeit der Bierpreise wird von der Stadt München zwar im Vergleich mit den Angeboten in der Stadt geprüft. Die Verwaltung hat jedoch letztlich keinen Einfluss auf die Preise für eine Mass auf dem Oktoberfest. Eine Bierpreisbremse, wie manche sie sich vielleicht wünschen würden, gibt es also nicht.