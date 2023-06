Tausende Lichter auf der Donau, Musik und zum Abschluss ein riesiges Feuerwerk: Das ist die Lichterserenade in Ulm. Sie findet traditionell am Samstag vor Schwörmontag statt und gehört zu den emotionalen Höhepunkten des Schwörwochenendes.

Wie die Veranstaltung abläuft und was die Donau zum Leuchten bringt, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Lichterserenade 2023: Wo und wann findet sie statt?

Die diesjährige Lichterserenade ist am Samstag, 22. Juli 2023. Beginn ist bei Einbruch der Dunkelheit, als zwischen 21.15 und 22 Uhr.

Die Mitglieder der Donaufreunde setzen Tausende Teelichter auf Höhe des Fischerplätzles in die Donau. Die Lichter schwimmen dann hinunter, vorbei an der Friedrichsau bis zum Wasserkraftwerk an der Böfinger Halde. Doch längst nicht alle Lichter kommen dort an – Zuschauer fischen viele von ihnen als Erinnerung an das Event aus dem Wasser.

Die Lichterserenade zeiht jedes Jahr tausende Besucherinnen und Besucher auf beiden Seiten der Donau an. So auch 2022.

Ein Feuerwerk bildet den Abschluss der Lichterserenade. Auch von den Flößen aus werden Wasserfontänen und Römische Lichter gezündet. Wie lange das Event dauert, hängt davon ab, wie schnell die Donau fließt. Im vergangenen Jahr blieb es bei vielen Zuschauern an den Donauufern dunkel, da die Donau Niedrigwasser führte und die Strömung entsprechend schwach war.

Lichterserenade 2023: Wo geht das Feuerwerk hoch?

Bei guter Witterung wird an vier Punkten an und auf der Donau das Feuerwerk gezündet:

am Schwal

an der Gänstorbrücke

kurz vor dem Donausteg

bei der Herdbrücke

Was ist die Lichterserenade?

Die Lichterserenade wird seit 1967 von den Ulmer Donaufreunden organisiert. 2018 schwammen anlässlich des 50. Jubiläums mehr als 20.000 Teelichter die Donau hinab. Bisher fiel die Lichterserenade viermal aus, 1981 und 1987, sowie in den Corona-Jahren 2020 und 2021.

Bilder der Lichterserenade 2022

