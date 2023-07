Die Erinnerungen an das vergangene Jahr sind noch da: Knackig heiß war es beim Schwörmontag 2022. Da kamen der Sprung ins kühle Nass und die Fahrt auf der Donau beim Nabada für manch einen oder eine sehr gelegen. Erwartet uns auch in diesem Jahr sommerliches Wetter am wichtigsten Tag des Jahres in Ulm? Das sind die Aussichten für Schwörmontag

Sommerliche Temperaturen – So warm wird es am 24. Juli 2023

Natürlich lässt sich jetzt, eine Woche vor Schwörmontag, noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wie das Wetter am 24. Juli wird. Wetterportale haben deshalb unterschiedliche Prognosen. Dass es sehr warm werden soll, ist aber wohl klar. Aktuell (Stand: 17.07.) soll es ab den Mittagsstunden bis in den Abend zwischen 24 und 29 Grad heiß werden. Allerdings: Ganz trocken bleibt es womöglich nicht, denn aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit für Regen bei etwa 75 Prozent . Auch daran kann sich aber noch etwas ändern.

Lichterserenade – bleibt es am Samstagabend trocken?

Hitze und Wolken – Das sind die Aussichten an Schwörsonntag

Sehr ähnlich verhält es sich am Sonntag. Am Tag des Schwörfestivals mit den Fanta 4 auf dem Münsterplatz erreicht das Thermometer in Ulm und Neu-Ulm Höchstwerte zwischen 24 und 30 Grad. Dabei bleibt es den Tag über größtenteils bewölkt, die Sonne lässt sich also nur selten blicken.

Bei Sonne und Hitze: Diese Tipps helfen, den Tag zu überstehen

Natürlich soll an Schwörmontag gefeiert werden. Vor allem, wenn es das Wetter zulässt. Trotzdem sollte gerade bei Hitze nicht vergessen werden, ausreichend zu trinken (im besten Fall Wasser) und nicht permanent in der Sonne zu stehen. Auch an Sonnencreme, einen Sonnenschutz und eine Sonnenbrille sollten alle Nabader und Party-Gäste denken.

Gewitter und Trockenheit – Wann würde der Schwörmontag ausfallen?

In der Geschichte des Schwörmontags ist es bisher nur äußerst selten vorgekommen, aber es gibt Fälle, in denen zumindest das Nabada abgesagt wird. Denn bei Hochwasser und Gewitter kann der Wasserumzug auf der Donau nicht stattfinden. In diesem Fall werden in etwa 70 Metern Höhe am Viereckkranz des Münsters rote Signalkörbe befestigt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Ulmer Stadtfest in den Jahren 2020 und 2021 auch nicht im gewohnten Maße stattfinden.

