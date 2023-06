Tanzen, bis die Füße schmerzen: am Schwörmontag 2023 findet in Ulm und Neu-Ulm die größte Party des Jahres statt. Ob Techno oder Hip-Hop: am Ulmer Stadtfeiertag ist für jeden Geschmack etwas geboten. Wir haben gesammelt. Das sind die größten Schwör-Partys in den Ulmer Clubs:

Feiern unter freiem Himmel: Open-Air im M-Club

Nabada ist nicht so euer Ding und Ihr kommt schon nachmittags in Feierlaune? Dann ist die Open-Air-Party im M-Club der richtige ort für Euch. Ab 16 Uhr geht es los am Lautenberg. Auflegen werden hier

DJ Timo Scherraus (Tech-House, Dance, House)

SOHEIL

MAX FLY

Ab 22 Uhr geht die Feier dann im Club weiter.

Party in der Shishabar: Das bieten Shibar und Rules Club am Schwörmontag

Ab 17 Uhr starten der Rules Club und die Shibar in der Frauenstraße ihre Feier. DJ Assur und DJ Hasso liefern Black Sounds. Außerdem gibt es – natürlich – Shisha.

Party im ehemaligen Theatro: Das gibt es im Cocomo am Schwörmontag

Der Club Cocomo möchte es am Schwörmontag so richtig wissen: Party-Start ist schon um 14 Uhr. Unter freiem Himmel werden „Summer Vibes“ im Cocomo-Garten in der Passage, aber auch im Club, versprochen. Auflegen werden

Luke Miller

Ragunde

Chris Montana

Max Lean

Blackfire

Lustgarten Eden Ulm: Das geht hier am Schwörmontag 2023

Auch in der Karlstraße wird am 24.07. ordentlich gefeiert. Das Eden liefert Techno mit Serdar Dogan und Nico Bulla.

Party am Ehinger Tor: Frau Berger schwingt am Schwörmontag das Tanzbein

Im Kellerclub Frau Berger könnt ihr an Schwörmontag in der Nähe des Ehinger Tors feiern. Auflegen werden DJ Montaro und Veto. Zu hören gibt es Hip-Hop, Oldschool, Newschool und Trap.

Es kann davon ausgegangen werden, dass noch weitere Clubs große Veranstaltungen am Schwörmontag planen. Bislang sind noch nicht alle Party-Pläne veröffentlicht. Wir haken weiterhin bei den Clubbetreibern nach und halten Euch hier auf dem Laufenden! Ihr betreibt selbst einen Club und schmeißt am Schwörmontag 2023 eine Party? Teilt uns mit, was Ihr geplant habt unter [email protected] oder schreibt uns über Instagram

Nabada, Schwörrede, Lichterserenade: Das passiert an Ulms Stadtfeiertag

Kein Tag prägt die Ulmer Stadtidentität so sehr wie der Schwörmontag. Der Tag beginnt mit der traditionellen Schwörrede des Oberbürgermeisters am Balkon des Schwörhauses. Dabei schwört er, allen Bürgerinnen und Bürger „ein gemeiner Mann zu sein“. Damit gemeint ist natürlich nicht, den Menschen böse Dinge anzutun. Was hinter der Schwörrede steckt, lest Ihr hier