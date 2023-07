Keinen Tag sehnt das Ulmer Volk so sehr herbei, wie den Schwörmontag ! In wenigen Tagen ist es wieder so weit: am 24. Juli findet der Stadtfeiertag in diesem Jahr statt. Trotz ausgelassener Stimmung kann an dem Tag so manches schiefgehen. Zu viel Alkohol, zu viel Hitze, zu wenig Planung – und Zack! Schon endet der schönste Tag im Ulmer Jahr im Desaster.

Wir haben einige Tipps für Euch, mit denen ihr ideal auf den Schwörmontag 2023 vorbereitet seid.

Beim Nabada nicht von den Brücken in die Donau springen

Ulm und Neu-Ulm verbinden diverse Brücken. Beim Nabada mag der Gedanke von den Brücken aus in die Donau zu hechten vielleicht für so manchen verlockend klingen, davon ist jedoch strengstens abzuraten. Jedes Jahr warnt die Stadt Ulm davor. Die Donau ist an vielen Stellen nicht tief genug. Bei einem Sprung von den Brücken ins Wasser gefährdet man sich selbst und andere.

Sprung in die kalte Donau vermeiden: Kälteschock-Gefahr

Wohin mit dem Schlauchboot nach dem Nabada?

Der Startschuss zum legendären Nabada fällt um 16 Uhr. Ist die Strömung schwach, kann sich die Wasserparade auch mal in die Länge ziehen. Wer anschließend noch in einem der Clubs oder bei einer Live-Musik-Veranstaltung feiern möchte, muss sein Schlauchboot loswerden. Es lohnt sich, das vorab zu planen.

Sommerliches Wetter am Schwörmontag: Sonnenschutz nicht vergessen!

Die Feierlichkeiten zum Schwörmontag finden meist draußen statt. Schwörrede, Nabada, Party – wer alles mitnehmen möchte, verbringt unter Umständen den ganzen Tag unter der Sonne. Sonnencreme, Sonnenhut und Sonnenbrille gehören da zur Grundausstattung für den Schwörmontag.

Vorsicht vor zu viel Alkohol

Für viele Menschen gehört Alkohol zum Schwörmontag dazu. Dennoch sollten die persönlichen Grenzen nicht überschritten werden – so haben alle Beteiligten mehr Spaß. Übrigens: Die Stadt Ulm bittet auf ihrer Webseite, während des Nabada vollständig auf Alkohol zu verzichten: „Alkoholgenuss erhöht die Gefahr auf dem Wasser, also bitte erst nach dem Nabada feiern.“

So verliert ihr Eure Freunde unter Tausenden Feiernden nicht

Münsterplatz, Friedrichsau, Donauwiese – am Schwörmontag gibt es Menschenmassen an jeden Platz. Wie verliert man in dem Gedränge seine Freunde aber nicht? Am besten, ihr vereinbart feste Treffpunkte zu verschiedenen Tageszeiten. Denn am Schwörmontag versagt häufig auch das Handynetz oder der mobile Internetempfang.

Feiern bis in die Nacht: Wie komme ich am Schwörmontag nach Hause?

Ihr wollt feiern bis in die Nacht? Vergesst nicht, Euch vorab Gedanken zum Heimweg zu machen. Auch eine Option: Organisiert Euch einen Schlafplatz bei Bekannten in der City.

