Das Schwörwochenende startet! Und damit lauter Schwör-Events in der Ulmer und Neu-Ulmer Innenstadt. Abgesehen von den lange geplanten Partys, gibt es in Ulm und der Region weitere Events. Auch für all jene, die vor dem Stadtfeiertag fliehen möchten, ist etwas dabei. Unsere Tipps für dieses Wochenende.

Günzburg, Langenau, Ulm: Auch bei diesen Events wird gefeiert

Günzburg am Samstag zu empfehlen. Dort findet das Wer das Deutschlandticket richtig nutzen und dem Schwörwochenende entkommen will, dem istam Samstag zu empfehlen. Dort findet das HOLI Festival statt. Tickets sind online erhältlich, das Tagesfestival geht von 11 bis 21 Uhr.

Kinderfest, dessen Ursprünge auf das Jahr 1535 zurückgehen. Eine Alternative – insbesondere für Familien mit Kindern – ist Langenau. Von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Juli, feiern die Langenauer ihr, dessen Ursprünge auf das Jahr 1535 zurückgehen. Nähere Informationen finden Sie hier

Noch immer findet auch das Volksfest in der Friedrichsau in Ulm statt. Nähere Informationen dazu finden Sie im unten verlinkten Artikel.

Party, Theater und Live-Musik: Das geht am Freitag, 21.07.2023

Eine „Summer Feel“ mit DJ Shags findet im Rules Club statt. Beginn ab 23 Uhr.

mit DJ Shags findet im Rules Club statt. Beginn ab 23 Uhr. Das Theater Neu-Ulm spielt eine Komödie namens „Busenfreundinnen“ im Refugium im Finninger Ried (beim Blumengeschäft Weimar). Bitte Sitzgelegenheiten mitbringen. Karten gibt es online.

Im Liederkranz-Biergarten in der Friedrichsau findet die „HNU Semesterclosing“-Party statt. Motto: Pride. Alle Veranstaltungen sind umsonst und draußen.

Im Roxy spielt die Band „Total Hipo Replacment + Anyankofo“ ein Live-Konzert. Die neunköpfige Gruppe startet um 20 Uhr, Eintritt ist frei.

Cocomo, Roxy und Schwal: Die Events am Samstag, 22.07.2023

Sonntag, 23.7.2023: Was geht noch außer Fanta 4?