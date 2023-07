Von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Juli, feiern die Langenauer ihr Kinderfest, dessen Ursprünge auf das Jahr 1535 zurückgehen. Damals wie heute ist ein Umzug der Schülerinnen und Schüler durch die Stadt Höhepunkt des Festes. Das diesjährige, von den Schulen ausgewählte Motto lautet: „Langenau liest – unsere Lieblingsbücher“.

Für die Kindergartenkinder beginnt das Fest bereits am Donnerstag, 20. Juli. Das „Figurentheater Topolino“ kommt für sie traditionell zu einem Sondergastspiel in den Pfleghof. Auf dem Spielplan steht das Stück „Wie Findus zu Petterson kam“.

Bürgerempfang am Freitag im Pfleghof und Umzug am Samstag

Wie das Kulturbüro mitteilt, lädt Bürgermeister Daniel Salemi die Bevölkerung dann für Freitag, 21. Juli, 19 Uhr, zum Empfang in den Pfleghof ein.

Am Samstag, 22. Juli, beginnt der Festtag um 10 Uhr mit einem ökumenischen Schülergottesdienst in der Martinskirche. Beim großen Umzug, der sich in der Freistegstraße aufstellt, soll sich Langenau dann von seiner allerbesten Seite zeigen. Angeführt von Reitern und musikalisch unterstützt von Kapellen aus Elchingen, Rammingen und Langenau bewegt sich der Zug über die Hindenburgstraße, den Marktplatz, die Lange Straße mit Kehrtwende beim ehemaligen Landhandel Schwarz (Lange Straße 108) zur Reutte.

Vergnügungspark und Spieldrachenfest für Kinder

Dort will das Spieldrachenfest des Spielmobils Freiburg auf dem Sportgelände ab 14.15 Uhr für einen kurzweiligen und unterhaltsamen Kindernachmittag sorgen. Ein Luftballonwettbewerb der Gasversorgung sowie der Vergnügungspark mit Autoscooter, Schiffschaukel und anderen Ständen runden das vielfältige Angebot ab.

Auf dem Reutte-Festplatz unterhalten ab 15 Uhr die Stadtkapelle und ab 20 Uhr „87 Grad“ die Festbesucher. Zu hören sind dabei Festzelt-Klassiker, Schlager bis hin zu Rock- und Party-Hymnen.

Viel Musik bis in den späten Abend hinein

Auf dem Jahnplatz beginnt gegen 19.30 Uhr das Kinderfest-Open-Air. Den Auftakt macht „Unojah“ mit ihrem Mix aus Worldmusic, Reggae und Ethno-Pop.

Gegen 21.30 Uhr soll die Band „Malaka Hostel“ die Bühne betreten: „Folkloristisches, egal ob vom Balkan oder aus den Anden, findet seinen Platz – getragen von groovenden Beats, während die aus Trompeten und Mundharmonika bestehende Brass-Section lossprudelt. Da finden Ska, Polka, Balkan-Beats und Rockriffs genauso gut zusammen wie Gipsy-Swing, Folk oder griechischer Rebetiko.“

Frühschoppen am Sonntag und reichhaltiges Essensangebot an beiden Tagen

Am Sonntag geht es auf dem Reutte-Festplatz um 11 Uhr weiter mit einem Frühschoppen der Blaskapelle „Volles Rohr Böhmisch“. Gegen 15 Uhr spielen die „Schwäble“ und von 17 Uhr an zum Ausklang der Musikverein Oberelchingen.

Wie das Kulturbüro darüber hinaus erklärt, sind auf dem Festplatz wieder Verkaufsstände mit Spielwaren und Leckereien vertreten sowie „ein reichhaltiges Essens- und Getränkeangebot garantiert“.

Parkplätze im weiteren Umfeld nutzen

Parkplätze in der Nähe des Festgeländes bei der Ludwig-Uhland- und Gemeinschaftsschule sind jedes Jahr erfahrungsgemäß nur schwer zu bekommen. In den umliegenden Seitenstraßen, ein paar hundert Meter entfernt, finden Autofahrer aber meist einen Platz in jenen Bereichen, in denen Parken auch erlaubt ist. Größere Parkplätze gibt es bei der Stadthalle in der Karlstraße oder nahe dem Pflegeheim Sonnenhof in der Sonnenstraße.

Wer nicht zu weit entfernt wohnt, sollte am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen.