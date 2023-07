Wenn Menschen aus Ulm an den Schwörmontag denken, blitzen vor dem inneren Auge Bilder auf. Die Donau, die durch Hunderte Schlauchboote bunt gefärbt ist. Der Münsterplatz, so voll, dass man ihn kaum überqueren kann. Die Friedrichsau, in der Jung und Alt zusammen tanzen. Doch wie sah der Schwörmontag früher eigentlich aus?

Wie feierten die Ulmerinnen und Ulmer in den Nachkriegsjahren? War die Donau auch in den Fünfzigern schon so voll? Wir haben uns im Fotoarchiv der SÜDWEST PRESSE umgeschaut. In dieser Bildergalerie nehmen wir Euch mit auf eine Zeitreise zu Schwörmontagen der Vergangenheit.