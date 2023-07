Schule für Ergotherapie

Wir sind 23 SchülerInnen im 1. Ausbildungsjahr der Schule für Ergotherapie am Diakonischen Institut für Soziale Berufe in Dornstadt. Dort lernen wir, wie wir Menschen im Alltag unterstützen können, damit sie wieder möglichst selbständig sein können. Im Unterricht haben wir neben Anatomie, Psychologie und anderen theoretischen Fächern die praktischen Fächer wie zum Beispiel Behandlungstechniken Neurologie und Handwerkliche Medien, die therapeutisch zum Einsatz kommen.

Wir freuen uns dieses Jahr beim Nabada dabei zu sein, um unsere Fähigkeiten in den Fächern Holz, Technisches Zeichnen, Bildnerisches Gestalten, Projektplanung und Teamarbeit auch außerhalb der Schule zeigen zu können.

Nachdem wir auch zu den sozialen Berufen gehören, haben wir uns ein Thema aus diesem Bereich ausgesucht.

Die Schülerinnen und Schülern möchten mit ihrem Themenboot beim Nabada ihre Fähigkeiten außerhalb der Schule zeigen.

© Foto: Schule für Ergotherapie

Anna-Essinger-Gymnasium

Wieder einmal sind wir, die Politik-AG des Anna-Essinger-Gymnasiums, beim Nabada dabei. Als Gruppe bestehend aus etwa 25 SchülerInnen der 10. Klasse hatten wir bereits letztes Jahr große Freude beim Bau. Vielleicht können wir ja dieses Jahr noch einen draufsetzen...

Bereits vergangenes Jahr mit großem Spaß beim Nabada mitgemacht, 2023 wieder mit dabei: Die Schülerinnen und Schüler des Anna-Essinger-Gynasiums.

© Foto: Anna-Essinger-Gymnasium

Nabada Freunde

Seit etwa 2006 aktiv, seither immer dabei, bis auf eine einmalige Pause.

Das Team ist wild zusammengewürfelt. Das ursprüngliche Team setzt sich aus Absolventen der Fachhochschule Ulm zusammen. Inzwischen ist es eher ein Familien-Fährteam, da fast alle Kinder haben, die alle beim Aufbauen und Bemalen auf dem Bauhof mithelfen.

Motivation beim Nabada mitzumachen: Einmal im Jahr ein ziemlich cooles Projekt mit guten Freunden umsetzen.

Es klappt es jedes Jahr, dass sich alle etwas Zeit freischaufeln im stressigen Job- und Familienalltag, um dann gemeinsam eine Idee in einen Aufbau umzusetzen. Jeder bringt sich ein, mit dem, was er am besten kann. Manche sind gute Bastler oder Handwerker, einige können super malen, manche organisieren gut... Das gemeinsame Grillen und Biertrinken kommt neben der großen Aufgabe aber garantiert auch nie zu kurz.

Die Nabada-Freunde sind seit 2006 beim Nabada mit dabei.

© Foto: Nabada Freunde

Team Strahlenklinik Uni Ulm

Seit Jahrzehnten arbeiten wir in der Versorgung der Patientinnen und Patienten zusammen. Mittlerweile ist für uns das „Nabada“, seit nunmehr 18 Jahren, eine liebgewonnene Gelegenheit, das Miteinander außerdienstlich auszuweiten und zu vertiefen. Und das ist nicht nur gut fürs Team, sondern letztlich auch für unsere Patienten.

Das Team der Strahlenklinik Uni Ulm macht seit 18 Jahren beim Nabada mit.

© Foto: Strahlenklinik Uni Ullm

Narrenzunft Ulm

Als zweitälteste Gruppierung in der Geschichte des Nabada baut die Narrenzunft Ulm mit ihren Freunden schon seit sehr vielen Jahren gemeinsam eine Themenfähre. Mit viel Spaß und Engagement verbringt die ca. 15-köpfige Gruppe jedes Jahr eine kreative Woche auf dem Bauhof. Für die Närrinnen und Narren ist es eine gelungene Abwechslung im Sommer bei einem Umzug auf dem Wasser mit dabei zu. Statt ihrem Narrenruf „ZONG-RAUS“ heißt es auf der Donau jetzt „Ulmer Spatza Wasserratza – hoi, hoi, hoi“!

Die Narrenzunft Ulm ist die zweitälteste Gruppierung des Nabada. Auf dem Wasser heißt es dann: „Ulmer Spatza Wasserratza – hoi, hoi, hoi!“

© Foto: Narrenzunft Ulm

ejw/CVJM Ulm e.V

Als Vereinigung, die sich vor allem der Jugendarbeit widmet, ist es uns wichtig Themen zu wählen, welche die jungen Generationen beschäftigen. Einige ehrenamtliche Mitarbeitende von uns kamen auf das Nabada-Kernteam zu und fragten an, ob wir uns nicht mit dem Thema rund um das Verschwörhaus in Ulm beschäftigen wollen. Nach einer Kontaktaufnahme mit dem Verein Temporärhaus (vormals: Verschwörhaus) entschied sich das Team für das Thema. Allen Seiten war hierbei wichtig, das Thema nicht wieder anzuheizen, jedoch auf das Thema aufmerksam zu machen.

Wir arbeiten jedes Jahr mit einem wechselnden Team aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammen.

Das Kernteam des Themenboots beim Nabada: Hintere Reihe: Felix Müller, Julian Nitsche (Mitglied im gemeinsamen Vorstand des ejw/CVJM Ulm e.V.). Vordere Reihe: Linus Kitzmann, Michael Rauh.

© Foto: ejw/CVJM Ulm e.V.

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Offenhausen

Sind seit 1972 dabei, in diesem Jahr das 52. Nabada. Schon immer geleitet durch Karl-Heinz Heiduk, der liebevoll Cheffe genannt wird.

Besonders ist, dass das Themenboot nicht im Bauhof der Stadt Neu-Ulm gebaut wird, sondern im Vereinsheim. Und sogar der Transport zur Donau wird selbst organisiert. Man hat ja schon etliche Jahre Erfahrung, mit dem Ablauf am Nabada.

Schon seit Jahrzehnten dabei: Karl-Heinz Cheffe, seine Tochter Sarah (Tochter Cheffe) mit ihrem Ehemann Stephan; Ilona mit ihren Söhnen Daniel und Domenic und deren Frauen Sarah und Nici Albert (Vorstand des Vereines); Kathrin und Andy, Denise mit Familie; Sonja, Paule, Julian und weitere Vereinsmitglieder.

Dieses Jahr ist ganz besonders. Wir lassen einen chinesischen Drachen tanzen, mit echten Tänzern aus der chinesischen Kampfkunstschule CKI Neu-Ulm. Der Drache wurde selbst gebastelt.

Die Freiwillige Feuerwehr Offenhausen ist seit über 50 Jahren beim Nabada dabei.

© Foto: Freiwillige Feuerwehr Offenhausen

Fan-Attack Ulm

Fan-Attack Ulm, das sind wir: Ein quietschbunter, chaotischer und kreativer Haufen. Neben dem Ulmer Basketball widmen wir uns einer anderen großen Liebe, dem Schwörmontag. Wir sind stolz, ein Teil dieser besonderen Ulmer Tradition zu sein.

Seit 2012 bauen wir mit unseren Mitgliedern an Mottofähren, um große und kleine, junge und alte Zuschauer an den Donauufern zu begeistern und zum Lachen und Staunen zu bringen.

Fan Attack Ulm hat 2022 bei der Abstimmung für das beste Themenboot den Sieg mit nach Hause genommen.

© Foto: Fan Attack Ulm

DLRG Jugend

Die DLRG Jugend nimmt seit einigen Jahren am Mottofähren-Wettbewerb teil. Eine bunt gemischte Gruppe aus Schülern, Auszubildenden, Studenten und Berufstätigen, die jede Aufgabe zusammen meistert.

Das Team besteht hauptsächlich aus Schülern und Studenten. Von diesen machen meist die jüngeren beim Nabada mit, da die älteren an diesem Tag im Dienst sind, um die Sicherheit aller Teilnehmer gewähren zu können.

Obwohl an Schwörmontag ein Großteil der Jugend im Dienst sind, sind während des Baus viele Helfer da, die die jüngeren unterstützen.

Bei der DLRG Jugend sind viele Mitglieder am Nabada im Dienst - doch das Themenboot wird gemeinsam gebaut.

© Foto: DLRG Jugend

UstA

Der Name UstA e.V. steht heute nach verschiedenen Umstrukturierungen für „Ulmer studentische Alternative für Hochschulleben und Kultur“. Unser Verein besteht aus mehreren Referaten. Dazu gehören der auch weit über die Ulmer Stadtgrenzen hinaus bekannte Jazzkeller Sauschdall, das Studentencafé sowie das CAT.

Beim Nabada sind wir seit vielen Jahren dabei und jedes Jahr sind die Vorbereitung und Ideenfindung, aber vor allem auch das gemeinsame Werkeln und ausgiebige Grillen auf dem Bauhof neben jeder Menge Stress ein Highlight in unserem Kalender. Und weil wir die UstA sind, nutzen wir unsere Boote auch oftmals, um Missstände im Kontext von Hochschule und Ulmer Kulturszene humorvoll anzuprangern. Neben dem Kontakt zu vielen langjährigen Freundinnen und Freunden aus den anderen Teams ist es aber vor allem die Herausforderung, unsere wahnwitzigen Ideen am Ende doch noch aufs Wasser zu bringen, was uns von Jahr zu Jahr aufs Neue motiviert. Der Schwörmontag an sich und das gemeinsame Erlebnis auf dem Wasser mit tausenden Anderen lassen dann auch die turbulente Vorbereitungszeit aufs Nabada schnell vergessen.

© Foto: UstA e.V.

JVA Ulm

Wir bauen seit dem 11.07.2023 mit verschiedenen Kollegen aus verschiedenen Abteilungen am diesjährigen Themenboot. In Teamarbeit wurde die handwerkliche Herausforderung gemeistert. Um die Stabilität zu gewährleisten und nicht auf dem Weg abwärts der Donau zu kentern. Das Thema des Bootes ist: „Brücken verbinden“. Auch die Vorbereitung und das Bauen des Bootes sind eine willkommene Abwechslung zur täglichen Arbeit. Außerdem freuen sich die Angestellten der JVA, auch mit Kollegen von anderen Abteilungen zu arbeiten und sie von einer anderen Seite kennenzulernen. Aber das Wichtigste ist doch, dass alle Spaß haben beim Nabada am Schwörmontag in Ulm. Und das haben wir sicherlich auch in diesem Jahr.

Was es wohl mit dem riesigen Kopf von der JVA Ulm auf sich hat? Das Geheimnis wird beim Nabada gelüftet.

© Foto: JVA Ulm

Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)

Seit einigen Jahren nimmt das Team vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg Ulm (ZSW) am Nabada teil. Wie jedes Jahr freut sich unsere bunt gemischte Truppe aus TechnikerInnen und WissenschaftlerInnen, welche im Bereich Batterien und Brennstoffzellforschung tätig sind, über das Tüfteln und Werkeln an kreativen Ideen und den Herausforderungen, die damit einhergehen.

Die Truppe des ZSW freut über das Tüfteln und Werkeln sowie die kreativen Ideen und Umsetzungen beim Themenboot-Bau.

© Foto: Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg Ulm (ZSW

Jugend aktiv in Ulm

Wir sind das „Powerteam“ Nabada von der offiziellen Jugendbeteiligung der Stadt Ulm „Jugend aktiv in Ulm“ und möchten mit unserem Beitrag die Ulmer Tradition ehren, an unserem höchsten Feiertag der Demokratie uns als Stadtgesellschaft humorvoll den Spiegel vor Augen zu halten. Wir tragen die Tradition in die Zukunft und gestalten sie mit!

Freuen sich aufs Nabada: Das „Powerteam“ von „Jugend aktiv in Ulm“

© Foto: Jugend aktiv in Ulm

Albert Einstein Discovery Center

Somit entstand die Idee zum Schiffaufbau mit dem vom Verein geplanten Albert Einstein Discovery Center und zu Ehren Albert Einsteins, der am 14.3.1879 in Ulm geboren wurde.

Das Center soll ein neues Wahrzeichen und Tourismusmagnet mitten in Ulm und mit diesem Projekt der Öffentlichkeit und dem Ulmer Publikum mit Gästen noch besser nähergebracht werden.