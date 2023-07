Offizieller Startschuss des Tages ist die Schwörrede des Oberbürgermeisters auf dem Weinhof in Ulm. Am Nachmittag wird es beim Nabada nass und wild auf der Donau: wilde und offizielle „Nabader“ beanspruchen dann die Donau in einem riesigen Wasserumzug für sich. Wer danach noch Kraft hat, für den geht die Gaudi an Land weiter . In Ulm und Neu-Ulm wird dann gefeiert, was die Nacht hergibt.