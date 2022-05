Auch in diesem Jahr treten acht Paare den Kampf um den Titel „Promipaar des Jahres“ an: „Das Sommerhaus der Stars“ 2022 geht im Spätsommer mit neuen Kandidaten an den Start. Drei Wochen lang leben sie gemeinsam in einem rustikalen Haus in Bocholt und müssen in dieser Zeit verschiedene Challenges meistern. Nur wer sich am besten schlägt, hat die Chance auf den Sieg und das Preisgeld von 50.000 Euro.

Wer ist dabei? Ex-Fußballer, Reality-Star und Schauspieler – der Cast von Staffel 7 ist bunt gemischt. Wir stellen euch die Teilnehmer samt Bilder vor.

„Sommerhaus der Stars“ 2022: Die Teilnehmer-Paare im Überblick

Acht Paare wagen die große Herausforderung von RTL. Sie leben gemeinsam in dem berühmt-berüchtigten Haus und müssen sich bis zu drei Wochen auf engstem Raum arrangieren.

Die „Sommerhaus der Stars“-Paare im Überblick:

„Bauer sucht Frau“-Paar Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22)

„DSDS“-Kultkandidat Cosimo Citiolo (40) und Nathalie Gaus (31)

Reality-Star Eric Sindermann (33) und Katharina Hambuechen (27)

Reality-Star Kader Loth (49) und Ismet Atli (51)

YouTuber Marcel Dähne (28) und Lisa Weinberger (24)

Ex-Fußballer Mario Basler (53) und Doris Büld (52)

Fußballer Sascha Mölders (37) und Yvonne Mölders (42)

Schauspieler Stephen Dürr (47) und Katharina Dürr (39)

„Sommerhaus der Stars“ 2022: Das sind die Kandidaten

RTL hat sich für die neue Staffel wieder ganz unterschiedliche Promis ausgesucht. Vom Kult-Fußballer über Reality-Queen bis hin zum YouTube-Star ist in diesem Jahr alles vertreten. Welche VIP-Kandidaten mit ihren Partnern einziehen, seht ihr hier. Wir stellen euch die Paare samt Bilder vor.

Patrick Romer und Antonia Hemmer

Patrick Romer und Antonia Hemmer lernten sich bei „Bauer sucht Frau“ 2020 kennen und lieben. Für die kommende TV-Herausforderung sind die beiden bestens vorbereitet: Sie nahmen dieses Jahr schon an der „Couple Challenge“ teil, bei der sie ebenfalls mit sieben anderen Paaren auf engem Raum zusammenleben mussten.

Antonia Hemmer und Patrick Romer

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

Der ehemalige „DSDS“-Kandidat Cosimo Citiolo sorgte im vergangenen Jahr bei „Kampf der Realitystars“ für Furore. Jetzt steht das nächste Reality-Format an. Gemeinsam mit seiner Freundin Nathalie Gaus, mit der er seit Ende 2019 zusammen ist, zieht der 41-Jährige ins „Sommerhaus“ nach Bocholt.

Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Eric Sindermann und Katharina Hambuechen

Von Deutschlands berühmtesten TV-Container ins legendäre Sommerhaus: Eric Sindermann wagt nach „Promi Big Brother“ sein nächstes Reality-Projekt – und das an der Seite seiner Freundin Katharina Hambuechen. Der Ex-Profihandballer, der sich mittlerweile auch einen Namen als Designer seines Modelabels Dr. Sindsen gemacht hat, prahlte einst noch damit, schon 500 Frauen im Bett gehabt zu haben. Jetzt gibt es nur noch eine für ihn.

Katharina Hambuechen und Eric Sindermann

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Kader Loth und Ismet Atli

Kader Loth zieht gemeinsam mit ihrem Partner Ismet Atli ins „Sommerhaus“ ein. Das Paar ist mit Unterbrechungen schon 13 Jahre zusammen. Die 49-Jährige ist eine echte Reality-Queen: „Big Brother“ über „Die Alm“ und das „Dschungelcamp“ bis hin zu „Kampf der Realitystars“ – es gibt kaum ein Format, an dem sie noch nicht teilgenommen hat. Wenig verwunderlich, dass jetzt die RTL-Show folgt. „Jeder hat dort schon mitgemacht, es ist Zeit, dass die Königin dabei ist“, so Loth über ihre Teilnahme.

Kader Loth und Ismet Atli

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Marcel Dähne und Lisa Weinberger

Marcel Dähne wurde auf YouTube unter dem Namen KsFreakWhatElse bekannt. Seinem Kanal folgen mehr als zwei Millionen Menschen. Seit Ende 2018 ist er mit Lisa Weinberger zusammen. Die 25-Jährige ist Influencerin im Bereich Beauty, Lifestyle und Fitness.

Lisa Weinberger und Marcel Dähne

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Mario Basler und Doris Büld

Kult-Fußballer Mario Basler wagt die „Sommerhaus“-Herausforderung mit seiner Partnerin Doris Büld. Die beiden kennen sich seit über 14 Jahren. 2009 wurden sie ein Paar. 2016 ging Basler jedoch zurück zu seiner Ex-Frau. Nachdem der zweite Anlauf auch scheiterte, kamen er und Doris wieder zusammen. Jetzt setzen sie ihre Beziehung einem ganz besonderen Test aus. Erste gemeinsame TV-Erfahrungen sammelten sie 2015 bei „Stepping Out“.

Mario Basler und Doris Büld

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Sascha Mölders und Yvonne Mölders

Fußballer Sascha Mölders und seine Ehefrau Ivonne bestreiten im „Sommerhaus der Stars“ ihre erste TV-Show. Der 37-jährige aktive Spieler und Co-Trainer des Drittligisten Sonnenhof Großaspach und die 42-Jährige sind seit 2006 zusammen und seit 2008 verheiratet. Sie haben vier Kinder – zwei davon hat Ivonne mit in die Ehe gebracht.

Ivonne und Sascha Mölders

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Stephen Dürr und Katharina Dürr

Schauspieler Stephen Dürr wurde einem breiten TV-Publikum als erster „Till Weigel“ in der RTL-Vorabendserie „Unter uns“ bekannt. Später war er bei „In aller Freundschaft“ und „Alles was zählt“ zu sehen. 2016 war der 47-Jährige bereits bei „Promi Big Brother“, jetzt geht es für ihn gemeinsam mit seiner Frau Katharina wieder ins Reality-TV. Die beiden sind seit mehr als 20 Jahren zusammen, 13 davon mittlerweile verheiratet. Seit 2010 sind sie Eltern von Zwillingen.